UT AV HJEMMEKONTORET: – Velg kontoret fremfor hjemmekontor. Vær grei og inkluderende med dem rundt deg, for ensomhet synes ikke på utsiden, skriver Sondre Harr.

«25 under 25»: Dropp hjemmekontoret!

Nå fylles kontorlandskapet av unge, nyutdannede som skal ta fatt på en ny hverdag. Mange av dem er ensomme. Vit at nettopp du kan gjøre en forskjell.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

SONDRE HARR (25), leder av studentutvalget i Econa

Denne høsten begynner mange nyutdannede i sin første ordentlige jobb etter studiene. For mange av disse har studietiden vært ekstra vanskelig på grunn av pandemien og isolasjonen den brakte med seg.

Ifølge en rapport fra Røde Kors, følte halvparten av studentene på ensomhet under pandemien. Syv av ti opplevde at det faglige utbyttet var redusert som følge av smitteverntiltakene.

Dette er ikke tall som blir borte selv om samfunnet er gått tilbake til normalen. For mange er ensomheten fra studietiden fremdeles der. For mange ble ikke studietiden et minne for livet, med nye vennskap, verdifulle kollokviegrupper og morsomme fester.

I stedet ble det timer, dager, uker og måneder alene på studenthybelen. Ingen Netflix-serier eller sosiale medier kan kompensere for det.

DROPP HJEMMEKONTORET: – Vi håper derfor at du som er leder eller godt etablert på arbeidsplassen vil se deg ekstra godt rundt på jobb i høst, skriver innleggsforfatteren.

Samtidig er ikke ensomhet blant studenter et nytt fenomen. Studenter var ensomme før pandemien også, men det var en lavere andel. I 2019 viste en undersøkelse gjort av Folkehelseinstituttet at 29 prosent av studentene følte seg ensomme.

Det er fullt mulig å være ensom selv om samfunnet fungerer som normalt, og du har mange folk rundt deg.

Sist uke kom resultatet fra årets SHot-undersøkelse (Studentenes Helse- og Trivselsundersøkelse). Den viste at 29 prosent av studentene ofte eller svært ofte savnet noen å være sammen med. Samtidig oppga hele 41 prosent at de har få eller ingen venner.

Dette er tall vi skal ta på alvor.

Vi håper derfor at du som er leder eller godt etablert på arbeidsplassen vil se deg ekstra godt rundt på jobb i høst. Ta den ekstra praten ved kaffemaskinen. Gå bort til han som aldri spiser lunsj. Velg kontoret fremfor hjemmekontor. Vær grei og inkluderende med dem rundt deg, for ensomhet synes ikke på utsiden.

Nå er tiden inne for en ny start. Du kan være med på å gjøre den god.