MATENDRING NÅ! – Vekk med baconost i tuber, og inn med bønder i barnehagene, skriver Lorelou Desjardins. Bildet er fra Ammerudlia barnehage, som i 2020 fikk besøk av daværende kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).

Norske barn fortjener bedre mat!

Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland. Men det er åpenbart ikke typisk norsk å gi god mat til sine barn.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

LORELOU DESJARDINS, fransk jurist og forfatter

«Barnet ditt kommer ikke til å kunne snakke», fikk vi høre i utviklingssamtalen i barnehagen. Min sønn var da 18 måneder gammel.

«Hvorfor ikke?» spurte jeg, med stor bekymring i stemmen. Kanskje han hadde noe sykdom jeg ikke hadde sett, siden jeg ikke er ekspert verken i pedagogikk eller i medisin.

«Han spiser ikke nok brød. Uten brød får han ikke styrke de musklene han trenger for å klare å snakke senere. Han må ha et norsk kosthold for å utvikle seg», var forklaringen.

Jeg og mannen min ble så målløse at vi manglet ord for å kunne gi et klokt svar. Da vi kom ut av møtet spurte vi hverandre: «Hørte vi det samme? Var det virkelig det hun sa?»

Jeg ble sint og fortvilet. Indere, kinesere og sikkert over 80 prosent av verden spiser ris, kassava eller mais hver dag. Hele verden, minus fem millioner nordmenn, har klart å lære seg å snakke og å vokse uten et norsk kosthold.

Det fikk meg til å tenke. Hva er egentlig et «norsk kosthold» for barn? Er det noe resten av verden kan lære av?

«NORSK KOSTHOLD»: Hva er egentlig et «norsk kosthold» for barn? Er det noe resten av verden kan lære av, spør kronikkforfatteren med ironisk snert.

Når vi gir fast føde til babyer i Frankrike, gir vi dem det beste som finnes. De skal ha mat som er så ren som mulig, ikke bearbeidet. Ideen er å unngå konserveringsmidler, tilleggsstoffer, sukker, salt og kunstige fargestoffer. Vi ønsker er at barn skal utvikle en sunn smakssans for råvarer og få et variert kosthold så tidlig som mulig.

Det er egentlig mer eller mindre det samme som Helsedirektoratets kostråd. Derfor gledet meg da barnet mitt begynte i en norsk barnehage. Jeg har spist noen av de beste måltidene i mitt liv i Norge, fordi dette landet produserer fantastiske råvarer.

Norske bønder dyrker rotgrønnsaker og epler. Her finnes det rips og blåbær. Verdens beste ost. Nordmenn har utviklet måter å konservere maten på, fra sylting til tørking. Her dyrkes det de beste potetene jeg har smakt i mitt liv. Jeg venter på skreisesongen hvert år med stor spenning. Dere har torsk, ørret og vill laks. Norske gulrøtter smaker av sola, og gresskar finnes i så mange forskjellige varianter.

Jeg ble sjokkert da de fikk se hva de hadde i kjøleskapet. I min sønns barnehage fantes det ikke noe skrei fra Lofoten eller rips fra hagen. Det var mye brød, og et stort kjøleskap med store variasjoner i ... tuber. Rosa tuber, blå tuber.

Jeg vet at det er slik i «alle» barnehager i Norge. Jeg ble vist noe som heter baconost, og en annen som heter rekeost.

Hvem fikk egentlig ideen om å blande reker, salt, sukker og flytende ost, sette det i en tube og gi det til småbarn? Er det der mat, tenkte jeg.

«De får brødmat to ganger om dagen, hver dag. Og varmmat én gang i uken». Varm mat i en norsk barnehage kan være noe de lager sammen med barna, men det kan også være et rødt pulver lagd av sukker, salt og tomatisert hvetemel som de kaller for tomatsuppe.

Det er typisk norsk å være god, sa Gro Harlem Brundtland. Men det er åpenbart ikke typisk norsk å gi god mat til sine barn.

NORSK ER Å VÆRE GOD, SA GRO: – Men det er åpenbart ikke typisk norsk å gi god mat til sine barn, mener Lorelou Desjardins.

Når jeg snakker med nordmenn om leverpostei, brunost eller kaviar, er det som om de ikke forstår at slik mat inneholder forskjellige ingredienser. Disse bearbeidede påleggene er blitt en norsk tradisjon, nesten som å gå på ski.

Det er mulig å endre vaner, men det er vanskelig. I Frankrike, for eksempel, spiser alle barn sjokolade og kjeks hver dag kl. 16.30. Grunnen er at foreldrene ikke er hjemme fra jobb før kl. 18.00. Da er barna sultne. Om du prøver å fortelle en fransk familie at dette er helt feil, forstår de ikke hva du mener. Hele samfunnet er bygget på denne modellen.

Det eneste som er greit å snakke om er hvilken leverpostei eller kaviar er best i test. Leverpostei er ikke én ting, det er 21 ting, fra sukker til natriumnitritt. Den første og tredje ingrediensen i kaviar er sukker, og den inneholder mer salt enn et lite barn bør spise, ifølge Helsedirektoratets retningslinjer.

40 til 60 prosent av alle måltidene barn får er i barnehagen. En norsk studie fra Høgskolen i Volda viser at ungene veldig ofte får brødmat tre ganger om dagen, med det samme pålegget. Flere internasjonale studier, inkludert en som nylig ble publisert, viser en sammenheng mellom bearbeidet mat og hukommelsessvikt, kreft og død.

Jeg er ikke en «Instagram-mamma» som lager matpakker formet som en dinosaur for at barna mine skal synes det er gøy å spise lunsj. Det er heller ikke min mening å «skamme» andre foreldre. Folk har lite med tid, energi og motivasjon. Penger også.

Å lage ikke-bearbeidet mat kan være billig. Rotgrønnsaker og kål er noe av det billigste som finnes i en norsk matbutikk. Jeg kjøper fiskehoder fra fiskedisken. De er billigere enn alt annet, og man får små fiskebiter til gryteretter. Det kan også brukes til rask matlaging, og som kald mat.

Det siste ordet her går til en norsk dame som har vært barnehageansatt i 25 år. Hun fortalte meg at da hun begynte i jobben, så hadde de en egen kokk i barnehagen. Nå, sa hun, «må vi smøre brødskivene til 9 til 24 barn samtidig, gi dem mat, og få dem å sove sånn at vi får en liten pause. Vi har verken tid eller kapasitet til å bli ernæringsentusiaster. De fleste av oss har lært veldig lite på skolen om ernæring uansett. Det er andre prioriteringer.»

Hvor går pengene som skal sikre helsen til norske barn?

Jeg håper at norske kommuner går sammen i en stor dugnad – for å gi det beste av den gode norske maten til våre barn.

Vekk med baconost i tuber, og inn med bønder i barnehagene.

Jeg gleder meg!

afroginthefjord.com