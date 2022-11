DØDELIG VOLD OG RUS: – Den norske forbudspolitikken er totalt uten evidens og har enormt tragiske konsekvenser. Det er ingenting som er bra med det, skriver Arild Knutsen.

Forbudspolitikkens tragiske konsekvenser

De driver ikke akkurat og skyter hverandre på Vinmonopolet. Vi bør kunne prøve med en forsøksordning med legalt lisensiert salg av cannabis.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

ARILD KNUTSEN, leder i Foreningen for human narkotikapolitikk

Det er lite annet å ta seg til på Grønland og ved Brugata i Oslo på natten enn det som har med rusmarkedet der å gjøre. Like etter kl. 04 natt til søndag 27. november ble en ung mann skutt og drept.

Jeg gikk der sammen med politikere i lørdag kveld og reagerte litt på stemningen. Jeg er jo vant til det, men nå minnet det mer om Pusher Street i Christiania i København. Med åpenbar konkurranse om markedet, bare litt verre. For her har de ikke boder på tildelte plasser, så de kappes mer om å være først til å vekke oppmerksomhet.

Vi kunne ikke stå stille i et sekund før folk kom bortom og lagde lyder for å gjøre seg til kjenne, som en som har noe. Plystring, «hei», «yo», «hasj», «speed», «coke». På begge sider av gatene. Ved hvert hjørne av krysset. Langt inn i parken eller videre bortover langs elven. Noen alene, noen i grupper, noen hadde folk som holdt utkikk for dem.

En ung mann drept. Kanskje tenker folk ikke så mye over det. Det er jo der. Det er jo «dem». Men det er en dyp tragedie og særlig for de nærmeste. I går gikk han blant oss med sine håp og drømmer. I dag er han borte for alltid. Offer for et grusomt drap. Igjen står en familie i dyp sorg, som har mistet en sønn, en bror, mange har mistet en venn.

Les også Ny drapssiktet etter Grønland-skyting: – Jobber intenst med å identifisere flere En mann i slutten av 20-årene er død etter å ha blitt skutt på Grønland natt til lørdag.

Jeg dro ned dit igjen på søndag, og det så ut som om ingenting var skjedd og kanskje er det slik de fleste forholder seg til det. Det eneste tegnet var disse glasskårene, som jeg gjenkjente fra nyhetssendinger.

På begge sider av gatene, alle hjørner av krysset, der var det full aktivitet. Unge menn som så etter kunder og begynte å rope og plystre etter meg så fort jeg stoppet opp og kikket meg rundt.

Det kommer jo til å skje igjen. Og det er mange aggressive og voldelige oppgjør i disse miljøene, som aldri når overflaten. Jeg har handlet mye hasj i det området selv for ikke mange år siden og havnet i mange kjipe situasjoner.

Folk kommer dit fra alle bydeler, nærliggende kommuner og fra alle lag i samfunnet for å handle. Tilgangen til rusmidler som cannabis er ofte sterkt varierende, imens dette er en plass som man alltid kan vite at man får tak i noe. Det meste. Cannabis utgjør det desidert største markedet.

Kanskje er hasjen der litt dyrere enn hos den vanlige kontakten. Kanskje er den litt dårligere, men ikke nødvendigvis. Uansett er det alltid noe å få tak i der, for den som vil ha.

Enormt med penger inn i et illegalt marked, totalt uten styring. Høy risiko. Hardt. Klaustrofobisk. Farlig.

Vi vet ennå ikke helt hva dette er, men drapet minner om 23-åringen som nylig ble henrettet, skutt i hodet på kloss hold, ved en av hasjbodene i Christiania. Drapet ble omtalt i media som et bandedrap, som igjen førte til en slags dehumanisering av de involverte. Inkludert offeret.

Også der sto en familie igjen i dyp sorg.

Forbudspolitikken er totalt uten evidens og har enormt tragiske konsekvenser. Det er ingenting som er bra med det. Det kan ikke på noen måte sies å være tilgjengelighetsbegrensende. Og om regulert salg skulle medført noe mer bruk, litt flere brukere, så måtte det bli målt opp mot konsekvensene av å ta kontroll på store deler av salget.

De driver ikke akkurat og skyter hverandre på Vinmonopolet. Hardheten eksisterer ikke der. De maser ikke om at du skal kjøpe enda mer eller enda sterkere. De tilbyr ingen å ta med til andre.

Der vet man også hva man får. Det er viktig å kjenne til styrkegraden og man kan få langt mindre helseskadelige varianter ved legal produksjon og distribusjon. Restriksjoner er tilgjengelighetsbegrensende. Skatteinntektene kan gå til forebygging av rus, kriminalitet og utenforskap istedenfor til «survival of the fittest».

I USA er det ingen som ser seg tilbake etter legalisering og går tilbake til totalforbud. Oppslutningen i befolkningen bare øker for hvert år, for hver stat som legaliserer. 15 delstater har legalisert cannabis for alle over 21 år.

Det er det desidert beste virkemiddelet mot mafiaaktig virksomhet.

Her i Norge har vi tradisjon for strenge og fornuftige reguleringer, vi kan bruke de samme virkemidlene som ved røykeloven og endelig tro på en nedgang i bruken.

For gatene og hjørnene på Grønland vil det innebære mindre inntekter til illegal virksomhet, mindre rekruttering til salget, mindre hardhet og konkurranse, mindre bruk av våpen.

Vi bør kunne prøve med en forsøksordning med legalt lisensiert salg av cannabis. Gi det en sjans og avvente resultatene.

– –

Innlegget ble først publisert på forfatterens Facebook-side. Gjengis her med tillatelse.