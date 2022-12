Leder

Barnetrygden må være for alle

Aps Hadia Tajik har kommet med et uklokt forslag om barnetrygd.

Hadia Tajik bryter med Aps solide tradisjon om at velferdsordninger skal være for alle. Det er uklokt.

Tajik lanserte nylig her i VG ideen om at barnetrygden bør økes, samtidig som det bør innføres skatt på den. Målet er at de som har minst, skal få mer. Mens de som tjener godt, vil få mindre i barnetrygd fordi den legges på toppen av inntekten, og derfor kan skattlegges. Jo høyere inntekt, jo mindre barnetrygd.

Dette bryter fundamentalt med tanken om at barnetrygden skal være for alle barn, uavhengig av foreldrenes økonomi. Barnetrygd handler ikke om fordelingspolitikk mellom dem som tjener mye, og dem som tjener lite. Tvert om. Tanken bak er at den skal dekke noe av merkostnaden mellom de som har barn, og de som ikke har barn. Uavhengig av den enkeltes inntektsnivå.

Gratis barnehage bedre

Vi har skattesystemet til å fordele mellom fattig og rik. Og vi har ulike sosiale ytelser og velferdsordninger, hovedsakelig gjennom NAV-systemet, som skal sørge for at alle har nok til hus og mat. Når dette svikter, er det disse ordningene som eventuelt må justeres. Målrettet, inn mot dem som trenger det.

Gratis barnehage, støtte til fritidsaktiviteter for barn og unge, og andre tiltak, er langt mer treffsikkert dersom vi ønsker å løfte barn i familier med lav inntekt. Det er dette som har vært Aps tradisjonelle linje i kampen mot fattigdom. Ikke å undergravde ordninger som omfatter alle, og som dermed sikrer oppslutning om vår samfunnsmodell blant folk flest.

Gratis barnehage er langt mer treffsikkert for den som ønsker å løfte barn i familier med lav inntekt.

Barnetrygden er en såkalt universell velferdsordning. Det betyr at disse ordningene treffer alle som oppfyller visse kriterier, uavhengig av deres egen økonomi. Barnetrygden treffer dem som har barn. Som fri skolegang treffer alle som er i skolepliktig alder. Eller alderspensjon fra folketrygden, som treffer alle som har passert en viss alder. Og vi har alle rett til helsehjelp når vi blir syke.

Overraskende fra Tajik

Slike universelle ordninger er grunnleggende i vår velferdsstat. Vi er ikke et forsorgssamfunn der de fattige får almisser fra de rike. I vår samfunnsmodell skal alle bidra med det de evner. Og alle skal vite at de får noe tilbake. Også de som bidrar med mye gjennom skatteseddelen.

Det overrasker oss at Hadia Tajik går inn på denne veien. Dersom resten av partiet velger å følge henne, kan vi stå overfor en ny retning i det norske sosialdemokratiet. Der skillet mellom de som føler seg som bidragsytere, og de som føler seg som mottagere, blir større. Og der færre føler seg som del av det fellesskapet som vårt velferdssamfunn er.