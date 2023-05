FOR FRAVÆRSGRENSE: – Jeg frykter at uten fraværsgrensen vil de mest sårbare havne helt utenfor skolen, skriver Oda Oline Omdal.

Fjerning av fraværsgrensen er en skandale for norske elever

Fredag kom push-varselen om at AUF har fått gjennomslag på Arbeiderpartiets landsmøte for å fjerne fraværsgrensen. Det er krise for alle elever som er i ferd med å falle fra i norsk skole.

ODA OLINE OMDAL, Unge høyre

Det er så utrolig viktig at vi har et system som fanger opp dem som sliter i tide.

Jeg frykter at uten fraværsgrensen vil de mest sårbare havne helt utenfor skolen.

Fraværsgrensen stiller krav til oppmøte. Den gir kontaktlærere mulighet til å fange opp problemene hos dem som virkelig sliter i tide, slik at de får den hjelpen de trenger – før det er for sent.

Arbeiderpartiet har nå vedtatt å vrake fraværsgrensen, uten å ha en klar plan på hva den skal erstattes med.

Det er bekymringsverdig overfor alle de sårbare elevene som er helt avhengig av at noen ser dem og følger med på fraværet deres.

AUFs hovedargument for å avskaffe fraværsgrensen er at den er for rigid, og at den skyver de svakeste ut av skolen.

Både AUF og regjeringen har lovet en satsing på psykisk helse, men hva hjelper det at det er en helsesykepleier eller psykolog på skolen dersom elevene som trenger dem, blir liggende hjemme?

Avskaffing av fraværsgrensen er populisme. I stedet for å reversere all politikk bare fordi den kommer fra høyresiden, bør Arbeiderpartiet presentere sin egen politikk og komme med løsninger.

Reverseringer er dyrt både for staten, og ikke minst lite gunstig for elevene det faktisk går ut over.

Alle er helt enig i at skolen skal være opptatt av hvorfor elever er borte, ikke bare hvor mye.

Men om ingen registrerer at du er borte, er det heller ikke lett for noen å følge opp årsaken til fraværet.

Først når fraværet fanges opp, kan lærere må sammen med elever legge en plan for å ta igjen tapt læring og vurderinger.

Det å ha forventninger til oss elever er ikke å være for streng eller urimelig. Å stille krav er å bry seg.

