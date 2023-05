Kommentar

Trygves nyvunne mojo

STADIG LIKE BLID: Og enda bredere kan Sp-lederen og finansministeren glise av VGs maimåling.

Har Trygve Slagsvold Vedum fått fart på senterpartiet og gjenfunnet sin «mojo» «mojo»Et engelsk slangord som betyr magisk kraft, særlig i kjønnslig forstand. ? VGs kommunevalgbarometer tyder på en viss våryrhet.

Den alltid like smørblide Trygve Slagsvold Vedum tok Senterpartiet til uvante høyder i kommunevalget i 2019 og, ikke minst, i stortingsvalget i 2021.

Det hele endte som kjent med regjeringsmakt. Men fra det alvorstyngede finansministerkontoret så Vedum at luften raskt gikk ut av Sp-ballongen, og partiet la seg i stabilt sideleie på de normale nivåene.

Mens Arbeiderpartiet og statsminister Støre har fått mesteparten av de elendige målingene analysert opp og ned i mente, har Sp sluppet unna nedgangens dystre rampelys.

Ikke så rart: For Sp å ligge på 6,5 prosent er helt normalt. For Ap stadig å ligge under 20-tallet er katastrofalt.

Uansett virker Vedum stadig ganske blid, om enn noe blekere om nebbet enn den gangen alt han tok i ble til grønne åkre og rekordavlinger.

Hvis det i det hele tatt er mulig, så blir han nok enda blidere over VGs partibarometer for mai, utført av Respons Analyse.

Ikke fordi det er nye fremganger å spore på den nasjonale målingen. Tvert imot, der vedvarer det stabile sideleiet. Men det er lenge til neste stortingsvalg.

Kommunevalget, derimot, er kun en drøy sommer unna, og der er det fin fart på Sp-laget. En oppslutning på 10,4 prosent runger fint når Sp-politikere landet over skal oppildne hverandre på oppløpssiden før valget.

For ordførerpartiet Sp våkner alltid når det står om posisjoner og pontifikalier. Ingen elsker ordførerbling like høyt som Sp-folket.

Men fortsatt har ordførergrossistene i Sp en jobb å gjøre for å klare å gjenskape det sterke 2019-resultatet.

Målingene viser en tydelig trend om at det er betydelig forskjell på lokale og nasjonale målinger. Utover i landet gjør Senterpartiet og Arbeiderpartiet det langt bedre enn de gjør nasjonalt.

Begge partiene blir altså straffet for regjeringens upopularitet. Lokalt, derimot, har de begge populære kandidater som kan gå mot hyggelige valg.

Senterpartiet har langt flere lojale velgere på lokalnivået enn de har nasjonalt. For begge partiene er antallet gjerde gjerdeEt opprinnelig engelsk uttrykk som betyr at man ikke vil tilkjennegi standpunkt.sittere langt lavere lokalt enn nasjonalt.

STÅR FJELLSTØTT: Erna Solberg kan trolig sprette champagnen på nytt og vel så det til høsten. Her i Florø i 2019.

For Frp er det motsatt fra de to regjeringskameratene: Mens Sylvi Listhaugs tropper får fin fremgang på stortingsvalgbarometeret, er det atskillig mindre styrke i glasset lokalt, selv om de ifølge målingen går mot et noe bedre valg enn i 2019.

Lojaliteten til Listhaugs parti er også langt lavere kommunalt enn nasjonalt.

Også partiet Rødt gjør det langt svakere lokalt enn nasjonalt, noe som også har sammenheng med at partiet på ytre venstre fløy kun stiller liste snaut halvparten av kommunene.

For Høyres del, er det fortsatt høy sjampisføring, både lokalt og nasjonalt.

Aldri før har Høyre gjort det så potensielt godt i et kommunevalg som det målingene nå tyder på. Selv ikke under opptakten til den berømte høyrebølgen på 1980-tallet, klarte partiet å bryte 30-prosentgrensen.

Nå sier nesten 31 prosent av de spurte i kommunalmålingen at de vil stemme Høyre, og partiet er suverent størst på begge barometrene.

Det går med andre ord mot både boller og brus i Høyres hus i september.

For Miljøpartiet de grønne, som er siste parti ut i den såkalte landsmøtesesongen, er også disse målingene nedslående lesning.

Partiet gjør det fortsatt brukbart lokalt takket være oppslutningen i storbyene, men ligger nå to og et halvt prosentpoeng under gjennombruddsvalget i 2019.

I stortingsmålingen får MDG støtte fra stusslige 3,1 prosent av de spurte, og må satse på ny løft etter førstkommende helgs landsmøte, der partiet kan bli i norsk sammenheng noe så sjeldent som et ja til EU-parti.

EU-TILHENGER: MDG-nestleder Lan Marie Berg.

Snur MDG og blir det eneste partiet på venstresiden – blokkuavhengige blokkuavhengigeAt de stiller seg utenfor både høyre- og venstresiden i politikken. er de fortsatt bare på papiret – som sier ja til EU-medlemskap, kan det tiltrekke seg en del internasjonalt orienterte velgere på venstresiden som sliter med å finne seg til rette i de andre, mer introverte partiene.

Selv Ap er nå i praksis et nei til EU-parti, og begge de to nyvalgte nestlederne og potensielle arvtagerne er mot norsk medlemskap i Europaunionen.

Nykomlingen Industri- og næringspartiet (INP) stiller opp i kommune- og fylkestinget for første gang i år, og partiet stiller lister i 138 kommuner og fylker.

Men den betydelige fremgangen på nyåret ser ut til å ha vært et blaff. Fra å bli målt til 3,5 prosent (og to stortingsmandater) i mars, er nå partiet så å si utradert.

I mars innrømmet partileder Owe Ingemann Waltherzøe til VG at han nesten tok til tårene da han fikk beskjed om fremgangen.

På kommunalmålingen oppnår de kun 0,2 prosent.

Tårer blir det kanskje igjen; denne gangen utløst av andre følelser.