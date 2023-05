Leder

Måtte bruke oljepenger nå

Men Trygve Slagsvold Vedum møter seg selv i døren.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Kortversjonen Finansminister Trygve Slagsvold Vedum la frem revidert budsjett med rekordstore endringer og en oljepengebruk på 56 milliarder ekstra.

Ekstraordinære tider krever økt pengebruk for å dekke økende priser, Nansenhjelpen og trygder.

Flere eksperter advarer om at pengebruken kan føre til at renten må settes enda mer opp.

I fjor høst bommet regjeringen på prisveksten for 2022 og 2023, noe som ville ha ført til kraftige kutt i det offentlige.

Til tross for advarsler om høy inflasjon og rentehopp i fjorårets budsjett, har Slagsvold Vedum endret sin posisjon og brukt oljepenger helt opp til grensen for handlingsregelen. Vis mer

– Vi flytter på større penger, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum da han la frem regjeringens forslag til revidert budsjett torsdag.

Og vi har vel knapt noen gang tidligere sett så store endringer fra et vedtatt budsjett til et revidert budsjett.

Det vanlige er å flytte det vi i Norge kaller «småpenger». Justeringene betyr som oftest ikke store endringer for folk flest.

Men i år er det snakk om rekordstore endringer, og en oljepengebruk på hele 56 milliarder ekstra.

Pengene går stort sett til å dekke opp for de økende prisene, samt til Nansenhjelpen og å justere pensjonene.

Flere eksperter advarer, og sier at pengebruken kan føre til at renten må settes enda mer opp.

Og det kan være en pris vi må betale for å unngå dramatiske kutt i det offentlige som ikke var planlagt, men som det lå an til på grunn av prisveksten.

LA FREM REVIDERT BUDSJETT: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum må bruke milliarder for å dekke opp for prisveksten han bommet kraftig på i fjor. 23. mai begynner forhandlingene med SV.

For da statsbudsjettet ble vedtatt i fjor høst, viste det seg raskt at regjeringen hadde bommet kraftig på prisveksten.

De opererte med altfor lave tall for 2022 og lå an til å gjøre det samme for 2023.

Det betydde kraftige kutt i det offentlige. Regjeringen burde endret anslagene allerede i fjor høst og unngått rotet.

Men det gjorde de ikke. Dermed måtte etatsledere begynne å kutte og regjeringen fikk stadig mer intense spørsmål fra sykehus, forsvar og politi om hva de skulle gjøre.

I februar måtte Slagsvold Vedum ut å love mer penger, uten at etatene visste hva de fikk.

Nå er de konkrete tallene her.

Særlig i sykehussektoren ville prisveksten ført til innstramminger som Stortinget ikke har bedt om.

Og selv om folk ikke merker så mye til de ekstra oljemilliardene, ville de ha merket det om pengene ikke kom.

Problemet til Trygve Slagsvold Vedum er at han møter seg selv i døren. For da han la frem statsbudsjettet i fjor høst, var det plent umulig å bruke mer oljepenger.

Slagsvold Vedum argumenterte med en at stram finanspolitikk var helt avgjørende for å unngå prisvekst og økt rente. Å stramme inn var noe han tilsynelatende gjorde av ren godhet.

I år derimot åpner han slusene opp til grensen for handlingsregelen og fossror bort fra fjorårets advarsler.

Nå er finanspolitikken likevel ikke er viktig for inflasjon og rente, i motsetning til i fjor.

Den borgerlige opposisjonen klager på for høy oljepengebruk, og det kan man være enig i. Men det spørs om de ville kommet opp med noen realistiske kuttforslag selv.

Med budsjettet slik det ble vedtatt i Stortinget før jul, og med påplussinger på grunn av høyere inflasjon og Ukraina-programmet, ville det vært vanskelig.

Pengebruken i årets revidert var forutsigbar.

Men den setter utvilsomt den ordrike omtalen av inflasjon i budsjettet sist høst i et høyst merkverdig lys.