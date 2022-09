Leder

Spar på strømmen!

Byrådsleder Raymond Johansen skrur ned strømmen. Det kan flere gjøre.

Staten skal energieffektivisere og spare strøm. Store etater som forsvaret, Statsbygg og helseforetakene har fått brev fra kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) hvor han oppfordrer dem til det.

Statsråden har ikke skrevet lignende brev til kommunene. Han mener de er på saken.

Og i Oslo kommune er de i gang ifølge Aftenposten. De skal senke temperaturen inne og slå av lysene når rom ikke er i bruk. Ifølge avisen er det også fare for idretten. Både fotballbaner og svømmehaller kan rammes.

JULETREBELYSNING: Karl Johan i Oslo i 2019.

Treningskjeden SATS har stengt badstuene sine. Eidskog kommune har på sin side besluttet å skru av gatelysene på natten. Og på nettsidene sine beklager de til sine innbyggere.

Men de trenger ikke beklage.

Vi går inn i en krigsvinter. Det får konsekvenser. Også i Norge.

Det grunnleggende problemet er kraftmangel i Europa. I Sør-Norge er fyllingen i kraftmagasinene rekordlav. Antagelig synker det enda mer nå som forbruket øker. Bare ekstreme mengder regn kan få vannet opp på normalt nivå igjen.

Inntil videre må vi spare. Det bør også næringslivet gjøre, sammen med det offentlige.

Lobbyister og aktivister derimot, bør justere forventningene sine. Berit Kjøll i Idrettsforbundet for eksempel, krevde at idretten skal ha mer i strømstøtte enn husholdningene da hun besøkte NRK nylig. Huseierne krever makspris på 50 øre.

OSLO SKAL SPARE STRØM: Btrådsleder Raymond Johansen slår av strømmen i rom som ikke er i bruk.

Om staten skal inn og dekke mellomlegget over alt, sparer vi ikke så mye strøm som vi ellers ville gjort.

Men vi ønsker selvsagt alle at barna kan stå på slalåm, drive med ishockey, langrenn og fotball nå også, akkurat som alle andre år.

Først og fremst må det investeres i energieffektivisering, og det unødvendige strømforbruket må identifiseres og fjernes.

Men er det en rimelig forventning at det skal være flombelysning dag og natt, kunstsnø i enhver alpinbakke og full åpningstid i alle svømmehaller fremover?

Energieffektivisering er kanskje det minst spektakulære av forslagene som fremmes for å bøte på krisen. Men det trenger slett ikke være småtteri.

Ifølge Statbygg er det mulig for den samlede eiendomsmassen på land å spare 15 prosent av dagens strømforbruk. Det er like mye kraft som behøves for å elektrifisere sokkelen.

På sikt må vi bygge ut mer kraft. Men det tar tid.

Her og nå er energisparing og effektivisering et av de få områdene i kraftdebatten hvor politikerne virker enige på tvers av partiene.

Da bør vi klare å få til noe. Å spare på strøm bør gi tommel opp i kriseåret.