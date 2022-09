Kommentar

Ingen vinnere i lærerstreiken

Shazia Majid

MÅTTE GI TAPT: Utdanningsforbundet satset høyt og presset hardt, men måtte til slutt gi tapt. Lærerne er tvunget tilbake på jobb.

Elevene led og lærere ble til slutt tvunget tilbake på jobb. Dermed har man oppnådd lite annet enn å skyve problemene foran seg.

– Det er ingen tvil om at streiken har alvorlige samfunnsmessige konsekvenser, sier Arbeidsminister Marte Mjøs Persen når hun tirsdag kveld begrunner hvorfor hun velger å gripe inn med tvungen lønnsnemnd overfor lærere.

Det er første gang dette skjer.

Selv om lærere også i fjor ble tvunget tilbake på jobb. Kommunestreiken den gang innbefattet flere yrkesgrupper, også sykepleiere.

Og ble avblåst ikke fordi lærere satte liv og helse i fare, men på et tynt grunnlag, nemlig brannfare ved et avfallsanlegg i Fredrikstad.

Nå har det skjedd noe helt nytt. Barns psykiske helse er satt i direkte sammenheng med skole som institusjon og lærere som yrkesgruppe – i en arbeidskonflikt. Og man har altså vurdert situasjonen som så alvorlig at det går på liv, helse og personlig sikkerhet løs.

Det er dette som er kravet dersom staten skal legge ned forbud mot en lovlig streik.

Og akkurat det har aldri før skjedd i en lærerstreik.

Tidenes lengste lærerstreik

Det som heller aldri har skjedd er en lærerstreik som har vart så lenge. Årets streik er tidenes lengste. Den startet i juni med en skole i Bergen. Nå var 8150 lærere tatt ut i streik av lærernes hovedforbund, Utdanningsforbundet.

– Dette er en mørk dag, KS har vunnet frem og lærerne tapte, sier Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet.

De hadde de fleste av sine 190 000 lærere i ryggen når de nærmest daglig har varslet opptrappinger i streiken.

Snarere enn å finne en løsning sammen med motparten KS, som representerer arbeidsgiveren, altså kommunene.

Alle forsøk på forhandlinger og meglinger var mislykket. Partene sto helt fast og mistilliten kunne knapt vært større. Ei heller aggresjonsnivået.

Det har vært en voldsom harme blant lærere for måten de er blitt behandlet på. Ikke bare her og nå, men i årevis. De hadde fått nok.

Så nok at heller ikke statsminister Jonas Gahr Støre har klart å få dem til å snu. Når han i helgen gikk til det høyest uvanlige skrittet å mane partene til å finne en løsning.

Legitim bekymring

Regjeringen og staten skal ikke blande seg inn. Gjør de det forvitrer streikeretten. Det er derfor det har tatt måneder før vi kom dit hen at arbeidsministeren grep inn med tvungen lønnsnemnd.

Alle har villet ha elevene tilbake på skolen. Jo før dess bedre. Det har vært mange, fra ulike hold som har ønsket seg tvungen lønnsnemnd, alt fra fagfolk som er bekymret for elevenes psykiske helse, til bekymrede foreldre.

Disse bekymringene var høyest legitime i kjølvannet av to år med pandemi. Den fratok barn deres normale liv, som stort sett foregår på skolen.

Særlig for de mest sårbare elevene. For mange er skolen den eneste muligheten de har til sosial kontakt og aktiviteter.

Dyp splittelse

Likevel, når lærere nå tvinges tilbake på jobb er det en quick fix. For denne konflikten går mye dypere enn noen kroner i lønnspotten.

Den handler om at lærere har dyp mistillit til hvordan norsk skole drives.

Splittelsen er på flere hold, men avstanden ble størst da Stortinget i 2004 vedtok å overføre forhandlingsansvaret for lærere over fra stat til kommunene.

Kommunen hadde arbeidsgiveransvaret, de hadde ansvaret for innhold og kvalitet i skolen, da var det rimelig at de også fikk anledning til å forhandle med sine ansatte.

Dette var de fleste politiske partier enige om i lang tid. Arbeiderpartiet var avventende, men snudde i en kampvotering en søndag morgen på partiets landsmøtet i 2002.

Strykkarakter fra lærere

De politiske beslutningene ble tatt over hodene på lærere. Det opplevdes som et svik.

18 år etter får kommunene og politikerne strykkarakter fra lærere:

Lærer-lønninger har sakket akterut siden 2004.

Frem til 2003 var det lovpålagte maksimale antallet elever i hver skoleklasse i barneskolen 28, og ungdomsskolen 30. Etter reformen har det vært frislipp, hvilket betyr flere elever i klassen. Forskning viser at det angivelig har lite å si på læringen, men hva har det å si for lærernes hverdag?

Lærere er pålagt mer testing, rapportering og dokumentasjon.

Det er blitt flere ufaglærte lærere. De er billigere for kommunene. Ett av fem lærerårsverk blir utført av ufaglærte lærere.

Hva betyr alt dette for elevers psykiske helse? Når lærere har mindre tid til elevene, klassene blir fullere og elever, særlig de som trenger spesialundervisning, i mange tilfeller får undervisning fra en ufaglært?

Tillitskrise

Dette er blant spørsmålene som gjør lærere fly forbannet.

Samtidig er regjeringen i en voldsom skvis. En tillitsreform i offentlig sektor er en av regjeringens viktigste prosjekter skissert i Hurdalsplattformen.

Når de nå tvinger lærere tilbake på jobb, er det en særdeles dårlig start på dette prosjektet.

Samtidig er det hevet over tvil at streiken måtte få en slutt. Prisen var i ferd med å bli for stor for en uskyldig tredjepart, nemlig elevene.

Men med en tvungen lønnsnemnd har man innskrenket lærernes streikerett. Og fortalt dem at dette er en kamp de aldri kan vinne.