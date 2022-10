DEN GÅTEFULLE DØDEN: – Livets slutt er på mange måter skjøvet ut av synsfeltet for de fleste av oss – eller i hvert fall forvist til spesielle steder: sykehus, pleiehjem eller begravelsesbyråer. Flere av oss har problemer med å håndtere vissheten om at vi og våre nærmeste er dødelige, skriver Kim Larsen.

Husk at du skal dø

I de senere årene har jeg kjent på min egen dødelighet. Jeg tror det har med alderen å gjøre. Jeg har bikket 50, og har erfart mange av livets store høydepunkter. Jeg føler på en mild sorg over noe fantastisk som er forbi.

KIM LARSEN, katolikk og førsteamanuensis ved Høgskolen NLA Bergen

Vissheten om døden er kanskje vemodets grunnleggende undertone. Jeg kjenner det på kroppen. Den er ikke så ung og sprek lenger.

Jeg stritter likevel imot: trener, spiser relativt sunt, og prøver å jobbe med det jeg har. Jeg forsøker å ignorere det vanskelige at livet en dag tar slutt. Tanken på døden skyves bortenfor det vanlige og det synlige.

Jeg holder det hele på avstand.

Døden som innhold er vanskelig å forestille seg. Livets slutt er på mange måter skjøvet ut av synsfeltet for de fleste av oss – eller i hvert fall forvist til spesielle steder: sykehus, pleiehjem eller begravelsesbyråer.

Flere av oss har problemer med å håndtere vissheten om at vi og våre nærmeste er dødelige.

Samtidig ser det ut til at døden er mer nærværende enn noen gang. Vi hører om krig, jordskjelv, sultkatastrofer, terror, og globale miljøkatastrofer. Likevel holder mange av oss tanken om døden på avstand.

Men også dødsunderholdningen bidrar til en fortrengning av livets slutt. Vi er vitne til døden i filmdramatikken, men også her på en lite nær måte. Det kan virke som at døden er godt eksponert i vår tid, men samtidig dypt fortrengt og neddysset på det personlige plan.

Men når døden kommer for tett på, anvender vi ofte forskjønnende ord på fenomenet. De døde har «gått bort», de har «omkommet», eller den døde har «kastet inn håndkleet».

For en tid tilbake hørte jeg en historie om en munk som hadde et dødninghode på skrivebordet. Tilsynelatende ganske makabert. Det ble fortalt at munken på denne måten ville huske på at livet var til låns – og at nettopp bevisstheten om memento mori (husk at du skal dø), ga munken en intensitet i tilværelsen. Paradoksalt nok økte bevisstheten om livets skjørhet nettopp gleden i livet for munken.

Døden kan ses på som en risiko, en tilstand og en prosess. Uroen som oppstår i oss når vi erfarer at nære venner eller familie går bort, minner oss på vår egen dødelighet. Risikoen for at jeg er nestemann, skaper en bekymring hos mange.

Hva skjer når man dør? Sover man, blir man tilintetgjort, vil man møte igjen de man var glad i på jorden? Lever man hos Gud, eller blir man til ingenting, hva nå enn det er?

Slike refleksjoner knytter seg til dødens tilstand. Men alle som har sett noen dø vet at det kan være en lang prosess. Når noen av våre nære ligger for døden, klamrer vi oss til håpet, og ofte ser vi at den døende personen klamrer seg til livet.

Prosessen har ulike faser, alt fra biologiske – at kroppen ikke orker mer, til de mer psykologiske, at man nekter å gi opp. De pårørende opplever også ulike faser, alt fra fornektelse og kjøpslåing til aggressivitet.

Vi forsøker å bygge opp et forsvar mot det absurde, det ubegripelige og selvsagt dypt tragiske, at våre nærmeste skal dø, ja, at vi også en gang skal gjennom dette.

Når døden kommer nær på oss, lar det seg ikke gjøre å ignorere det uutholdelige. Flere erfarer da at det ikke er mulig å se en annen vei, eller forsøke å neglisjere den. Døden er på mange måter den ytterste ydmykelsen, den ytterste absurditeten. Hvordan skal man håndtere dens nærvær?

Det har ikke manglet på forslag. Alt fra fornektelse til å forsøke å se den i hvitøyet. Likevel erfarer mange at det er med døden som med solen, vanskelig å holde blikket på objektet.

Selv om ingen egentlig vet hva døden er, så har det vært lansert mange forslag til hvordan man kan forholde oss til denne absurditeten – til vår endelighet. I kirkens tradisjon snakker man ofte om udødelighet og evighet. Begreper som er ladet med mye mening, men som samtidig er vanskelig å forklare. For hva er evighet?

I kirkens forestillingsverden trådte Gud inn i menneskenes tid, og ved Jesus fikk alle et løfte om evig liv, ikke bare som sjel, men også som kropp. Ved at troen på denne skikkelsen kom i sentrum, var det muligheter for alle.

Saligheten – livets evighet, ble tenkt som en gave fra Gud – og som kunne beskytte den enkelte mot dødsangsten, men også gi håp og trøst for dem som nærmet seg livets slutt.

Kirkens sanger og hymner fanger opp noe av denne evighetsdimensjonen – nettopp i møte med døden, hvor den proklamerer at døden er en port inn i livet – en slags nøkkel som kan åpne opp for noe mer, noe annerledes og noe radikalt nytt.

En slik holdning til døden har gitt mange mennesker håp og trøst – ikke bare ved tanken på at vi skal treffe våre nærmeste igjen, men også ved tanken på vår egen endelighet. Døden er ikke endestasjonen. Det finnes noe mer bak døren, har vært tanken.

Å leve i «dødens venterom», trenger ikke å være en flukt fra livet, men kan bidra til at vi lever mer bevisst, og at vi gleder oss og nyter livets mange gode dager.

Memento mori lærer oss å sette pris på det vi har, på selve livet når det står på, og tar på ingen måte bort dødens bitterhet eller brutalitet, eller dens smertelige prosess, men bidrar til håp og trøst om at det finnes noe mer.

I kirkens forestillingsverden er nettopp håpet kjerneelementet som gir kraft inn i livet – takket være den kravfrie nåden i Kristus.