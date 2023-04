Kommentar

Hovedfienden er dieseltruck, biff og olje

STJØRDAL (VG) Venstre går for trans, rus, byfolk, belgfrukter og EU. Og de kommer fort i regjering om et par år.

Historisk er det Venstre vi har måtte stole på. Dette var partiet som fornyet Norge. Alt Høyre ikke var med på, ordnet Venstre: Parlamentarismen. Konsesjonslovene. Barnelovene. Kvinnerettigheter.

«Framover» er også overskriften på partiets landskonferanse på Hell i helgen. Her har de ikke fruktkurv, men vegansk kurv til salgs.

I sin tale angrep partileder Guri Melby regjeringen for å være reverserende, fossilelskende og skadelig for bedriftene.

Venstre ligger an til å havne i regjering om to år, og kan få makt til å senke skattene og presse gjennom et mer liberalt syn på rus, kjønn og EU.

SAMLET BAK MELBY: Guri Melby overtok som partileder i Venstre i september 2020. I helgen kom hun med to konkrete valgløfter: Barnehageplass for ettåringer og 250 kroner avslag på månedskortet der partiet får makt.

Da partiet var her på Hell i 2019 holdt de på å stikke ut øynene på hverandre. Noen måneder etter ga partileder Trine Skei Grande opp og gikk på dagen.

Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melby kjempet om å ta over jobben. Melby fikk den. Det er mindre krangel nå.

Før stortingsvalget kommer nok posisjoneringen og kampene tilbake. Men det virker zen nå, og de ligger stabilt på vel 4,5 prosent på målingene.

Roen har også å gjøre med at de har tatt noen valg. De har sagt ja til EU og mistet noen medlemmer på veien. Andre ble overbevist.

Man kan skimte et enda mer urbant og liberalt parti. Venstre kan ta posisjonen som Norges mest woke parti.

TURBULENT LANDSMØTE: Venstres landsmøte på Hell i Stjørdal i 2019 var preget av konflikt. Partiets Abid Raja hilste på Trine Skei Grande fra scenen. Raja kjempet om å ta over jobben hennes som leder av partiet.

Venstre vil ha et tredje kjønn. De er for innvandring. De sier nei til mer norsk olje. De vil forby pelsimport. De vil ha mer pride og mindre rødt kjøtt. Belgfrukter, baby!

Her er de i god konkurranse med MDG. Men Unge Venstres medlemmer beskrives som «sykt woke». Dem Sylvi Listhaug en gang kalte «godhetstyrannene» er stolt av det. De kjemper for transrettigheter, BLM, avkolonisering og narkotika. I 2021 fikk de med seg moderpartiet på et vedtak mot oljeleting på norsk sokkel.

ANGRIPER OGSÅ SP: Abid Raja har en side-beef gående med statsråd Ola Borten Moe, som han angriper for å stenge høyere utdanning for de med dårlig råd.

En gang satt dette partiet i regjering med Senterpartiet. Og lokalt kan partiene samarbeide.

Men nasjonalt er det Senterpartiet de gjør til hovedfiende.

Trygve Slagsvold Vedum som setter opp skattene og kjører dieseltruck i sentrum er en fin motstander å ha. Det er også Sps Jenny Klinge som er opptatt av biologisk kjønn, Sandra Borch som skryter av rødt, bloddryppende kjøtt og selvsagt reverseringsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Venstre svarer med vegetarmat, vindmøller og lavere skatter. De angriper Sps motstand mot EU, er for flere kommunesammenslåinger og imot regjeringens veto på fjerde energimarkedspakke.

TRAKK SEG I 2020: Etter en opprivende maktkamp i partiet trakk Trine Skei Grande seg som partileder og statsråd i mars 2020.

Det er smart å ikke angripe fremtidige samarbeidspartnere i Høyre, Frp og KrF for hardt.

Senterpartiet er dessuten enkle å ta der de ligger nede med brukket rygg, upopulære reverseringer og misfornøyde bønder.

Venstre latterliggjør Sps distriktspolitikk.

For det er ingen som kjører så mye bil som bygdefolk, der elbilene står høyt i kurs. Mange på bygda er også opptatt av klima og liker at Venstre går i strupen på Sps diesel- og kjøttpopulisme.

ALLE VILLE HA JOBBEN: Abid Raja, Sveinung Rotevatn og Guri Melby kjempet om ledervervet i Venstre. Trine Skei Grande hadde hentet utfordrerne Rotevatn og Raja inn i regjering. Men konfliktene vedvarte.

Men partiets folk vedgår at velgerne stort sett bor i by og spiser sushi.

De siste ti årene har partiet fått seg nye velgere, blant annet flere fra Høyre. Distriktsposisjonen er svekket. I 2021 så partiet en nedgang langs kysten, mens de vokste i byene.

Og nå satser Venstre på byene og pendlerkommunene rundt storbyene før kommunevalget.

Den gamle konflikten mellom By-Venstre og Bygde-Venstre virker blassere enn på lenge.

LIKER IKKE REGJERINGENS DRIVSTOFFPOLITIKK: Guri Melby angriper Sp og regjeringen for å være grå og fossile, og for å ha gjort fossilt drivstoff billigere. Her Trygve Slagsvold Vedum i pick upen sin.

For min egen del fikk jeg merke hvor woke noen i Venstre er, da jeg skrev at JK Rowling ikke er transfobisk. Partiets leder i Bjerke Venstre svarte på Twitter at han mener Rowling i praksis støtter folkemord med sin påståtte transfobi. Han syntes selv det var litt å ta i og har senere beklaget ordbruken.

Likevel kan han være en slags kanarifugl i kullgruven. For det ligger muligheter politisk her.

Fremtidenes Venstre-velgere vil ikke ha dieseltruck og vil ikke kalle en han for hun.

Å politisere saker og skape krangling, det er avgjørende for en politiker. Man får ikke oppmerksomhet om sakene alle er enige om.

Og det at de sikter inn mot regjeringsmakt? Det har nok mange i bakhodet i Venstre.