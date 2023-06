Leder

Ansvaret ligger hos Russland

Ødeleggelsen av Kakhovka-demningen får katastrofale konsekvenser for mennesker og miljø. Den dramatiske hendelsen kan også endre krigens gang.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Flere tusen mennesker må evakueres. Store områder ligger under vann. Et vannkraftverk er ødelagt.

Store befolkningsområder i det sørlige Ukraina er avhengig av vannforsyninger fra Kakhovka-reservoaret.

Det samme gjelder Europas største atomkraftverk i Zaporizjzja.

Atomkraftverk trenger strømtilførsel og rikelige mengder kjølevann. Situasjonen ved atomkraftverket i Zaporizjzja har i løpet av krigen gitt god grunn til bekymring og årvåkenhet.

Da demningen brast tirsdag morgen oppsto det fornyet frykt for en atomulykke.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) sier at det ikke er noen umiddelbar fare. Men Zaporizjzja ligger ved frontlinjen i en krig som nå intensiveres.

Vladimir Putin.

Uansett hva som skjedde på Kakhovka-demningen tirsdag morgen ligger ansvaret for katastrofen i Russland.

Dette er enda en konsekvens av Russlands folkerettsstridige angrepskrig mot Ukraina, som ble innledet i februar i fjor.

Ukraina anklager Russland for å ha sprengt demningen, mens Moskva sier den ble skadet i et ukrainsk angrep. En tredje mulighet er at demningen ga etter.

Det er viktig å få klarlagt hva som faktisk skjedde i morgentimene tirsdag. En ting er sikkert. En lærdom fra denne krigen er at det ikke er mulig å feste lit til noe av det Kreml sier.

FLYKTER FRA FLOMMEN: En innbygger i Kherson tar seg frem i flomvannet etter ødeleggelsen av Kakhovka-demningen.

I denne krigen har vi gjentatte ganger sett hvordan Russland angriper sivil infrastruktur i Ukraina. Overlagte angrep mot strøm- og vannforsyningen er å anse som brudd på folkeretten.

Det er en form for terror-krigføring som rammer sivile.

EU fordømmer ødeleggelsen av demningen på det sterkeste.

Russlands angrep på sivil infrastruktur har nådd et nytt nivå, heter det i en uttalelse. Det beskrives som en ny dimensjon i Russlands grusomhet.

Ødeleggelsen av Kakhovka-demningen rammer den ukrainske befolkningen hardt, også de som befinner seg i russisk okkupert område. Det kan også føre til vannmangel på Krym-halvøya, som Russland ulovlig har annektert.

ØDELAGT DEMNING: Satelittbildet viser skadene på Kakhovka-demningen. Ukraina anklager Russland for å ha sprengt demningen.

De siste dagene har det vært harde kamper flere steder langs fronten i det østlige og sørlige Ukraina. Mye tyder på at en lenge varslet ukrainsk motoffensiv er i gang.

En mulig forklaring på ødeleggelsen av demningen kan være at Russland vil hindre ukrainske styrker fra å ta seg over Dnipro-elven til de russisk-okkuperte områdene. Nå er også broforbindelsen ved demningen brutt.

Å ødelegge demningen kan ha vært en desperat handling fra russisk side. Som mest av alt viser Russlands frykt for å tape krigen.

Hør mer i podkasten Giæver og gjengen:

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post