Leder

Ta bilen fra råkjørere

Tegning: Roar Hagen

De siste ukene har det vært flere tilfeller av hasardiøs kjøring i ekstremt høy fart på norske veier. Slik kan vi ikke ha det. Reaksjonene må bli strengere mot de som på denne måten setter eget og andres liv i fare.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Sist helg kjørte bilister om kapp i over 200 km/t på E18 nær Drammen. Maskerte personer brukte biler uten skilt for å sperre motorveien.

Deretter startet kappkjøringene. Det kan oppstå farlige situasjoner når veien blir stengt på denne måten og selvsagt er det stor fare forbundet med å kjøre i over 200 km/t.

Den første helgen i juni ble tre unge bilister stanset i en fartskontroll på riksvei 7 i Gol. To av dem kjørte i 172 km/t i en 80-sone.

For noen uker siden ble ti førerkort beslaglagt ved Larvik. Den høyest målte hastigheten var da 230 km/t.

Les også Fikk splitter ny Lamborghini beslaglagt etter to dager Politiet i Danmark målte ham i 228 km/t. Nå kan million-Lamborghinien til norske Shakhwan Ameen (33) selges…

Ekstrem råkjøring utgjør åpenbart stor fare for både bilfører og andre på veien.

Det er urovekkende at politiet melder om en trend med mye stygg kjøring i det siste.

Årsakene kan være flere, men det er alarmerende at antallet unge mennesker som dør på veiene er det høyeste på ti år.

Noe må gjøres for å få ned ulykkestallene på veiene. I Danmark ga Folketinget for to år siden politiet mulighet til å beslaglegge og auksjonere bort kjøretøy som hadde blitt brukt til å kjøre ekstremt fort.

Siden den gang er nesten 2000 kjøretøy blitt inndratt av myndighetene.

Ifølge dansk lov blir bilen beslaglagt på stedet, uavhengig av om det er bilens eier eller en annen som er sjåfør.

Hva mener du, bør politiet kunne ta bilen fra råkjørere? Ja Nei Kun for en kort periode

Leder for Utrykningspolitiet (UP), Knut Smedsrud, viser til Danmark.

Dansk politi kan inndra kjøretøyet hvis bilisten kjører i over 200 km/t. De kan gjøre det samme hvis farten er minst 100 km/t og samtidig mer enn det dobbelte av fartsgrensen på stedet. Kjøring med over to i promille kan også straffes på samme måte.

I slike tilfeller i Danmark er inndragning av bilen en hovedregel, med mindre særlige forhold taler imot. Smedsrud forslag er å innføre noe lignende i Norge. Han har vår støtte.

FARTSKONTROLL: En bilist vinkes inn i en fartskontroll ved Torp. I de fleste tilfellene er reaksjonen en bot. Førerkortet kan også bli inndratt.

De aller fleste som politiet tar i å kjøre for fort blir straffet med bøter. Forhåpentlig har dette også en preventiv virkning.

Det får oss til å bli mer observante, avpasse farten og holde fartsgrensene. Det bidrar til å redde liv. For høy fart er en av hovedårsakene til at det oppstår alvorlige ulykker.

Det er nødvendig å skjerpe reaksjonene mot villmannskjøring. I noen tilfeller med ekstremt høy fart er bøter og inndragning av førerkort åpenbart ikke tilstrekkelig.

Da må politiet ha mulighet til å ta beslag i bilen. Det vil gjøre veien tryggere for oss alle.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post