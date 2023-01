FANGET: – Et begrep er «STD» – et ordspill på «sexually transmitted disease» kjønnssykdommer – denne gangen «sexually transmitted debt». En situasjon der du etter brudd sitter igjen med gjeld du «arvet» ansvaret for, skriver kronikkforfatteren.

Fanget av økonomisk vold

Det er umulig å lese innlegg om samliv og personlig økonomi i ulike kvinnegrupper uten å komme over beskrivelser av økonomisk vold.

ODA RYGH, skribent

Det er en gjenganger på kvinnegrupper på Facebook og andre steder. At det stilles spørsmål om parforhold som tar slutt, og om fordeling av økonomiske midler i samboerskap og ekteskap. Det er så vanlig at en av de norske gruppene om kvinner og økonomi har satt ned foten og ikke lar skilsmisse-poster gjennom lenger.

Ganske ofte er det relativt banale «hvordan gjorde dere dette med flytting» eller «hva er reglene for dette»-spørsmål. Sånt som enhver som aldri har gjort dette før kan lure på.

Men innimellom forteller folk om ordninger i samliv som fremstår som ikke bare ekstremt urimelige og smålige, men som gir en uggen følelse i magen. Det virker mer som at urimeligheten ikke partneren som ikke har tenkt seg om, eller at det «bare har blitt sånn». Men at dette er en situasjon som er helt med vilje. For å holde partner fattig.

Gjengangere er «Han insisterer på at vi skal dele alle utgifter likt men tjener dobbelt så mye som meg, og han vil på dyre ferier. Så får jeg ikke råd til noen ting for meg selv».

«Jeg må betale x y og z, mens han betaler huslånet og bilen.»

«Partneren min satt opp trekk fra min konto og jeg merket det ikke.»

«Han insisterte på at vi tok opp lån sammen, og jeg hadde ikke egenkapital og nå har jeg ikke råd til å flytte.»

«Vi hadde felles kredittkort/konto og ...»

«Vi deler utgiftene likt men han sparer til pensjon ...»

«Han tar seg av alt sånt ...»

Osv osv. Der utfallet er det samme. Ved villede handlinger og konstruerte systemer har den ene partneren gjort den andre partneren økonomisk avhengig.

Innimellom er det ren svindel involvert, der kontoer er tappet og han «lover aldri gjøre det igjen». Noen ganger sosialt press til å underskrive lånedokumenter. I mange tilfeller er «ekteskap ikke aktuelt» og den fortvilte nysingle lurer på hva slags rettigheter man har som samboer.

Bak der aner man at en partner visste meget godt at med ekteskap kommer underholdsplikt – og at en eventuell skilsmisse ville gitt noen rettigheter til midler opparbeidet seg under ekteskapet. Og nektet plent.

Å ha penger er å ha frihet. Å ikke ha penger er å ha mindre frihet. De fleste ting man driver med i et samfunn koster penger, og uten penger innskrenkes din «samfunnsradius».

Du kan ikke gå ut så mye eller treffe venner. Friheten din kan innskrenkes ved at du enten presses til å jobbe deltid, eller at du har så lite penger at du stadig må jage vakter. Partnervold inkluderer gjerne et aspekt av sosial kontroll, og uten penger kan du ikke ta toget til mamma eller venninnen på andre sida av landet. Nettverket som dere flyttet vekk fra på partnerens initiativ.

Et begrep er «STD» – et ordspill på «sexually transmitted disease» kjønnssykdommer – denne gangen «sexually transmitted debt». En situasjon der du etter brudd sitter igjen med gjeld du «arvet» ansvaret for.

Når du sitter der, med ansvar for gjeld du ikke har råd til, en jobb du kanskje ikke har fått noen karriere i fordi du ble presset til deltid, ingen egen oppspart egenkapital, som samboer og derfor uten rettighetene man har som gift, med lovnader om at du skulle få penger tilbake (men ingen formelt gjeldsbrev forsi «stoler du ikke på meg?»), uten en sparekonto i eget navn, uten oversikt over nettbanken og forsikringer etc. fordi «hen ordnet alt sånt» ..

... så er du fanget.

Penger hjelper med å løse veldig mange problemer her i verden og ett av de problemene er dårlige forhold. Dårlige forhold oppstår og kan skje med alle. Uansett kjønns- og legningskonstellasjon (selv om utgangspunktet for denne teksten var grupper med flest kvinner i heteroforhold).

Økonomisk vold kan skje også de mest ressurssterke, og da legges det på et ekstra lag med skam.

Med penger kan du leie en leilighet, ta flyet til pappa i andre enden av landet, ta med deg bilen som er registrert i ditt navn. Du kan smelle en krone fra sparepengene dine på en advokat.

Advokaten kan du trenge. Det er mulig å trenere oppgjør av bo mange måneder. Det er ikke så uvanlig som man skulle tro.

Jeg sier ikke at alle slike innlegg handler om partnervold. Man kan ende opp med smålige og urimelige ordninger bare fordi. Man kan selv ha abdisert fra å drive med personlig økonomi som del av arbeidsfordelingen i hjemmet. Å jobbe deltid er ofte et valg. Det er veldig vanlig å ikke være klar over hvor mye dårligere stilt man er som samboer enn som ektefelle – og ha en litt for romantisk idé om bryllup som kjærlighet heller enn hard og kald jus.

Men en for stor andel av disse innleggene har flere røde flagg enn den himmelske freds plass på bursdagen til Mao. Og man har jo ikke lyst til å kommentere på spesifikke innlegg. Man har jo ikke det. Og rette anklagende fingre etter folk, for en ensidig beskrivelse av forholdene.

Likevel. Man sitter der med en guffen magefølelse, de av oss som har sett dette her før i en eller flere former. Og poster en litt feig «dette gjelder kanskje ikke deg men her er linken til en side om økonomisk vold i parforhold, i tilfelle noen andre leser denne tråden ...»