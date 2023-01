Leder

Ukraina trenger tyske stridsvogner

Russland planlegger for nye militære offensiver i Ukraina. En opptrapping i den militære støtten til Ukraina fra vestlige land er nødvendig for å stanse Vladimir Putins planer. Kampen står om Ukrainas selvstendighet og uavhengighet.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Tyskland kom under sterkt press fra allierte om å gi grønt lys for å overføre Leopard 2-stridsvogner til Ukraina. Akkurat nå står disse tyskproduserte, avanserte stridsvognene øverst på Kyivs ønskeliste. De vil kunne gi Ukraina en betydelig fordel i kamp på bakken mot russiske invasjonsstyrker. Flere Nato-land har sagt at de er villige til å gi slike stridsvogner til Ukraina.

Tirsdag kveldte meldte tidskriftet Der Spiegel at forbundskansler Olaf Scholz har besluttet at også Tyskland skal sende noen av sine egne stridsvogner. Det er på dette tidspunkt ennå ikke offisielt bekreftet.

OMSTRIDT: En polsk Leopard stridsvogn på øvelse i mai 2022. Polen har søkt Tyskland om tillatelse til å sende noen av stridsvognene til Ukraina.

Tirsdag besøkte Natos generalsekretær Jens Stoltenberg Tysklands nye forsvarsminister Boris Pistorius. Pistorius sa at regjeringen snart tar en beslutning angående stridsvognene og at Tyskland er i stand til å handle raskt hvis konklusjonen blir at Ukraina skal få slike våpen. Allierte som ønsker å gi Ukraina Leopard 2 står fritt i å klargjøre disse og starte opplæringen av ukrainske soldater.

Det er et positivt signal fra Berlin. Et hinder er fjernet for land som ønsker å sende stridsvogner. At Tyskland nå angivelig har bestemt seg for å forsyne Ukraina med Leopard 2 er et enda tydeligere signal, både til Nato-allierte og til Putin.

I møte med russisk aggresjon er det særdeles viktig at det vestlige samholdet består. Det gjelder også når det skal tas beslutninger om hvilke våpensystemer Ukraina skal få. Russland må forstå at vestlige land vil fortsette å støtte Ukraina så lenge som det er nødvendig. Vi kan ikke tillate at Russland med våpenmakt fratar ukrainerne frihet og selvbestemmelse.

MØTE I BERLIN: Generalsekretær i Nato, Jens Stoltenberg, var tirsdag i Berlin for å møte forsvarsminister Boris Pistorius.

Tyskland er blitt kritisert for å nøle når det gjelder å sende tunge våpen til Ukraina. De vil ikke gjøre noe som øker faren for en direkte konflikt mellom Nato og Russland. Opinionen er splittet i to like store deler når det gjelder å overlevere stridsvogner.

Det er både historiske og politiske årsaker til at slike beslutningsprosesser tar noe tid. Den rådende ideologi i Tyskland var lenge at fred i Europa kunne sikres gjennom handel og gode forbindelser til Russland. Putin har motbevist dette på brutalt vis. Derfor står Tyskland ved et tidsskille, slik forbundskansler Olaf Scholz uttrykker det.

Når Tyskland kritiseres av andre er det verdt å huske at tyskerne er blant de aller største bidragsyterne til Ukraina, militært, økonomisk og humanitært. De har nylig forpliktet seg til å sende blant annet luftforsvar og artilleri. Som stormakt bør Tyskland ta en lederposisjon i europeisk sikkerhetspolitikk. Det er derfor riktig at Tyskland, sammen med allierte, sørger for at Ukraina får moderne stridsvogner til sitt forsvar.