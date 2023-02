MEDIAL DEMAGOGI: – NRK har med hjelp av svært god journalistikk avdekt manglar og vist korleis einskilde medarbeidarar og avdelingar ikkje held god nok kvalitet. Men å snakke om kontinuerleg krise og svik er demagogi. Og helseministerens viktige poeng har vorte forvrengt, skriv Svein Tuastad.

Det Kjerkol sa var jo sant

Vil vi ha ein offentleg samtale der politikarar sluttar å fortelje sanninga i frykt for å bli forvrengde?

SVEIN ERIK TUASTAD, statsvitar ved Universitetet i Stavanger

I to glimrande Brennpunkt-program har NRK avdekt alvorlege overtramp i eldreomsorga. Bileta fortel meir enn tusen ord, og ein god del tilsynsrapportar, om kva som går gale når brukaren møter hjelparen – sanningas augneblink i velferdspolitikken. Men ein ting er dei avdekte, objektive feila. Noko anna er ordskiftet i etterkant av programma, det har gått fullstendig over styr.

Dette sa Kjerkol: «Å tilpasse boligen for alderdommen er viktig. Vi jobber nå i regjeringen med en bo trygt hjemme-reform som skal handle om kvalitet på tjenester. Den skal handle om virkemidler sånn at hver enkelt av oss kan ta mer ansvar for alderdommen».

Det viktige poenget til helseminister Ingvild Kjerkol har vorte forvrengt. Så er det trekk ved mediestrukturen som gjer at forvrenginga blir som ei sanning. Avskyerklæring følgjer avskyerklæring til politikaren står der i skitstormen utan verneklede. Fjøra som fall, har vorte til fem høns.

Saka er at poenget til Kjerkol, om at det trengst ein politikk som stør opp om kvar og ein sin planlegging av alderdommen, er rett. Dette meiner ansvarsfulle politikarar i Noreg generelt også.

Bakgrunnen er at behovet for velferdstenester stig kraftig etter at vi fyller 80 år. I dag er det 220 000 over 80, om 20 år vert det talet dobla.

Det er alt i dag manko på fagpersonell i eldreomsorga, og det er alt i dag eit problem at mange vert sjukemeldte i eldreomsorga mellom anna fordi heimane er for dårleg tilrettelagde for deira arbeid. Eit meir systematisk samarbeid mellom eldre sjølv og dei s0m organiserer tenestene, vil difor vere til gunst for alle.

VRENGEBILETE? – Skodespelar Lise Fjeldstad er eit døme på det eg meiner er feilaktige påstandar om eldreomsorga generelt, skriv kronikkforfattataren.

Skodespelaren Lise Fjeldstad og forfattar og tidlegare Ap-minister Anne Holt er to døme på det eg meiner anten er feilaktige påstandar om eldreomsorga generelt, eller som gir eit vrengebilete av det Kjerkol sa.

Fjeldstad opplevde det slik: «Det var så uten håp, uten varme, det var så iskaldt. Det var en brutalitet i det, og en menneskeforakt. Hvilket samfunn er det vi er på vei inn i?». Fjeldstad vert invitert til Dagsrevyen, og frå stolen ho sit i der seier ho at ho vil samle piller for å kunne gjere slutt på det heile når ho vert endå eldre. Fjeldstad seier også at Ingvild Kjerkol er ein type politikar som manglar evne til innleving.

I Anne Holts perspektiv har sosialdemokratiet gjort seg skuldig i eit svik. Ho påstår at det i eldreomsorga i dag knappast er pengar til mat til dei eldre, og så rettar ho skytset mot helseministeren: «Jeg blir provosert over at dette elementet, pass på deg sjæl, blir løftet så høyt av den som har ansvaret for en eldreomsorg i kontinuerlig krise.»

Dei siste åra har eg som pårørande møtt eldreomsorga på nært hald. Mor mi døydde for mindre enn eitt år sidan, på Husnes i Kvinnherad kommune. Ho var eit makelaust godt menneske, men ho kunne også vere redd og mistenksam dei siste åra då demensen tok tak. Då var det viktig at helsepersonellet var dyktige.

Vårt møte med eldreomsorga er svært annleis enn den situasjonen Holt, Fjeldstad og andre held fram, basert på NRK dokumentaren. Alt var ikkje perfekt, men mor mi fekk god omsorg, og samarbeidet vårt med den kommunale tenesta var god.

Overfor dei tilsette som vi hadde mest med å gjere i eldreomsorga, vil eg seie at den primære kjensla i ettertid var takksemd for innsatsen deira.

Mitt inntrykk har vore at våre opplevingar er ganske typiske. Men så kan det vere at min oppvekstkommune, Kvinnherad kommune, kan ha ein annleis eldrepolitikk enn til dømes Karmøy eller Larvik i NRK-dokumentaren.

Kanskje satsar kommunane som var i Brennpunkt alt for lite på eldreomsorg? Men når eg samanliknar ressursbruk på fleire mål i KOSTRA-statikken til SSB, er det ikkje mindre satsing i kommunane i NRK-programma samanlikna med Kvinnherad eller andre kommunar.

Det er gjerne også eit poeng at i NRK-Brennpunkt programma fekk etter kvart alle dei involverte innfridd det dei primært ønskte seg i løpet av den tida NRK var der.

Når alt kjem til alt, vil eldreomsorga, som andre velferdstenester slik som til dømes barnevernet eller psykiatrien, oppleve at det skjer feil fordi oppgåvene er krevjande og fordi alle som jobbar der, ikkje alltid er dyktige. Difor er kritikk og tilsyn viktig for at ein skal vere skjerpa. Men det er feil å svartmale heile sektorar basert på at det skjer feil.

NRK har med hjelp av svært god journalistikk avdekt manglar og vist korleis einskilde medarbeidarar og avdelingar ikkje held god nok kvalitet. Men å snakke om kontinuerleg krise og svik er demagogi. Den mediale utviklinga gjer at ei fjør for fort blir fem høns. Det eigne livet til lausrivne sitat er ein uting som gjer at forvrengingar blir etablert som sanningar.

Så ein ting er eldreomsorga. Men det er grunn til å rope varsku over medial syndebukkdramaturgi som svekker nivået i den offentlege samtalen også.