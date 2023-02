Leder

Riktig og nødvendig opprydding

Norske politikere skal ikke ha urimelig gode særordninger. Men de skal heller ikke ha dårligere ordninger enn det ansvaret og tyngden i oppdraget deres tilsier.

Tirsdag leverte det såkalte “Representantordningsutvalget” sin endelige rapport. Utvalget ble oppnevnt for å gå gjennom Stortingets regelverk for pendlerboliger, etter mange avsløringer om mulig misbruk av ordningen. Underveis har utvalgets oppdrag blitt utvidet, slik at alle de økonomiske ordningene for stortingsrepresentanter har blitt vurdert.

Så langt vi kan se, har utvalget gjort et grundig og godt arbeid. Det var nødvendig med en slik gjennomgang. Av hensyn til offentlighetens tillit til Stortinget. Og av hensyn til representantene selv.

Delt utvalg

Utvalget slår fast det selvfølgelige: For å ha rett til gratis og skattefri pendlerbolig, må representanten ha utgifter til sin egen bolig på hjemstedet.

Hele formålet med slike ordninger er at det skal være mulig for borgere fra hele landet, uavhengig av den enkeltes privatøkonomi, å gjøre tjeneste som folkevalgt. Mange har forlatt familie og nettverk på hjemstedet, og ser sine nærmeste bare i helgen. De må ha ordninger som gjør det mulig å ha kontakt med sin egen familie, og med velgerne i fylket de er innvalgt fra. Både boligordninger og reiseregler må gjenspeile dette.

Når det gjelder etterlønn, er utvalget delt. Mindretallet ønsker å ta bort alle muligheter til å søke om utvidet kompensasjon utover tre måneders lønn etter at de går ut av Stortinget, og at de som deretter trenger bistand, må henvende seg til NAV.

Flertallet, derimot, ønsker å beholde dagens ordning, men i en litt strammere form. Det innebærer at avgåtte politikere, i tillegg til å kunne få dagens såkalte “fratredelsesytelse” på tre måneders stortingslønn, skal ha mulighet til å søke om inntil seks måneders omstillingsytelse, med to tredjedeler av tidligere godtgjørelse. Dette skal gjelde dem som har to eller flere perioder bak seg i Stortinget.

Rekruttering til politikken

Flertallets innstilling er fornuftig. Politikerne er ikke ansatte. Mange av dem har sagt opp faste jobber, eller valgt bort andre muligheter i arbeidslivet, for å gjøre en innsats som folkevalgte i vår lovgivende forsamling. Etter flere år på Stortinget, opplever mange at yrkene deres har utviklet seg, og at det er vanskelig å bare gå rett inn i tidligere jobber. Det kan være behov for både videreutdanning og yrkesveiledning.

Stortingsrepresentantenes ordninger handler også om rekruttering til politikken. Hele vårt demokrati hviler på at mennesker med engasjement, evner og vilje til å jobbe for et stadig bedre samfunn, velger å bruke sine krefter på politikk. På å bruke kvelder og helger på sakspapirer og lange møter. Og for noen av dem - å stille til valg til Stortinget.

Både lønn og økonomiske særordninger må gjenspeile det ansvaret som ligger i vervet som stortingsrepresentant. Samtidig må de være i pakt med det velgerne opplever som rett og rimelig. Og ikke minst - de må være ryddige og oversiktelige, både for representantene selv, og for oss som har valgt dem.