Hvem tør å innføre «russeloven»?

Hei politiker! Vil du være russefeiringens Dagfinn Høybråten?

HENRIKKE BUGDØ-AARSETH, ombudet for barn og unge i Viken

Politikere har som mandat å lytte til hva befolkningen mener, og styre på vegne av «flertallsstemmen».

Det virker som at flere folkevalgte ikke lytter like godt om dagen.

Vi er mange som roper: Ungdom, foresatte, skole og laget rundt ungdommen. Og det ropes høyere og høyere om at det må en endring til av russefeiringen, og arbeidet må vedtas og gjøres systematisk og på nasjonalt nivå.

Men det er stille, med unntak av noen få, spede forsøk.

Vi har en ungdomsgruppe som blir styrt av markedsaktørene; de utsettes for ulovlig markedsføring, kjøpepress og ulovlige kontrakter.

Det er fare for liv og helse hver gang de går inn i en russebuss, og deltar på fester der presset til å ruse seg på ulovlige rusmidler, blir større og større.

Vi har en ungdomsgruppe som blir utsatt for utenforskap, mobbing og krenkelser gjennom tre år på videregående skole, og som gjør grenseoverskridende handlinger de angrer dypt på etter feiringen.

Dette har konsekvenser for ungdoms psykiske helse, læringsmiljø og skolehverdag; den de etter opplæringsloven §9A har rett til at skal være trygg og god.

Hvordan etterleves det synes du, kunnskapsminister Tonje Brenna?

Feiringen starter ikke i april siste året på skolen, men den starter i førsteklasse på videregående. Og planleggingen er man i gang med på ungdomsskolen. Over tre år med press, utenforskap og testing der voksnes fravær har gjort den sosiale prisen for høy for mange.

Norge er det eneste landet i verden som feirer at vi er ferdig med skolen, før vi er ferdig med skolen. Og vi er også det eneste landet som feirer i grupper og ikke som avgangskull.

Vi har mye å være stolte av i Norge, men dette er ikke en del av det.

FNs barnekonvensjon art. 3 stadfester at voksne skal ta barnets beste vurdering når vi jobber med barn og deres hverdag.

Gjør politikerne en barnets bestevurdering ved å tillate at formen på feiringen stadig bli vanskeligere, vondere og ha større konsekvenser enn tidligere?

For feiringen er ikke som da du var ung. Feiringen er stor, krevende, og går utover de som er oss kjærest, og de mest sårbare, våre barn og unge.

Hjelp søkes, men er tydeligvis vanskelig å gi. Unnlatelse er også en valgt handling.

Den 15. mars besøkte russestyret på Halden videregående skole kunnskapsministeren. De fortalte om feiringens konsekvenser, og hva som burde gjøres for at den kan bli bra og inkluderende i hele Norge.

Russen delte også det gode arbeidet de har satt i gang sammen med kommune og næringsliv i Halden med en russekro der alle kan feire sammen.

VG dekket besøket, og kunnskapsministeren uttalte: «Og så håper jeg at når vi møtes her om ti år med et russekull, som er ti år yngre enn dere, er den kommunale kroen det nye ’hotte’».

Til å være en så ambisiøs politiker som det Brenna er, er dette skuffende lite ambisiøst på våre ungdommers vegne.

En ting er å ønske å være populær blant noen førstegangsvelgere; noe annet er å vise direkte uvilje til å lytte til den stadig voksende gruppen ungdom og voksne, som roper på hjelp.

Hvorfor er det så vanskelig å ta tak i noe som så lett kan endres? For det er lett å gjøre feiringen positiv, morsom, lavterskel, trygg og inkluderende.

Det er nettopp det som er så frustrerende å vite for oss som jobber med dette.

Vi hører noen si at russefeiringen ikke har noe med skolen å gjøre, og at det er privat. Derfor kan det ikke jobbes med konkret, men man må få ungdommen selv til å ta kloke valg.

Å velge å røyke er også privat, men likevel fikk helseminister Dagfinn Høybråten vedtatt røykeloven i 2004. Er det noen som savner tiden før den? Neppe.

Russesaken er en politisk vinnersak. Noe flere partier hadde trengt. Hvem velger å lytte til folket og ta saken?

Vi har delt rådene som ungdom har laget, med innspill fra laget rundt dem, gjentatte ganger, og forsøker her igjen. Er DU den politikeren som blir kjent i historien som russefeiringens Høybråten?

Vi heier i så fall på deg!

Anerkjenn at russetiden er ungdommens problem, men voksnes ansvar.

Sett et mål: ny feiring i 2026.

Vedta et nasjonalt arbeid og nedsett en tverrfaglig tiltaksgruppe.

La oss feire etter at skolen faktisk er ferdig. Vedta at feiringen skal flyttes til etter eksamen, og vare i en uke.

Legg til rette for en felles feiring for avgangskullet. Se til Sverige og Danmark.

Ha et sted alle kan samles i kommunen og ha fellesarrangementer på skolen. Elever på ungdomsskolen må få vite at når de blir russ, får de feire sammen som kull; ikke grupper.

Svekk de kommersielle aktørene, og følg opp brudd på lovverk, doppress og trafikksikkerhet.

Tydeliggjør ordensreglementet; rektors verktøy til et trygt og godt skolemiljø.

Ha møter for foresatte og ungdom på ungdoms- og videregående skole. Vi vet ikke om de negative sidene før det er for sent.

Opprett FAU på vg1 som kan støtte skolen i skolemiljøarbeidet og arbeid for en bedre feiring.

Bygg kullidentitet! Vi skal være skolens russekull 2023; ikke russegruppen 2023.