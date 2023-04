KONTANSTØTTEN: – Foreldre som ikke ønsker å benytte kontantstøtteordningen står fritt til å velge den bort. Denne valgfriheten er et gode vi bør bevare, skriver innleggsforfatteren.

Ikke frata foreldrene valgfriheten

Når ble det likestilling og kvinnekamp å frata familien selvråderett, og skille foreldre og barn før barnet – bokstavelig talt – kan stå på egne ben?

MARTE FRYDENDAL, på vegne av en stor gruppe foreldre

Regjeringen foreslår å avvikle kontantstøtteordningen kontantstøtteordningenKontantstøtte er en utbetaling til foreldre med barn mellom ett og to år som ikke eller bare delvis benytter barnehageplass med statlig driftstilskudd. for barn mellom 20 og 24 måneder fra og med august neste år, og hevder at dette gir foreldre «tilstrekkelig tid til å forberede seg på endringene før de trer i kraft».

Har politikerne glemt at familieforøkelse vanligvis tar ni måneder? Det er for sent å begynne forberedelsene nå; barna som er 18 måneder i august 2024 er allerede født, og foreldre som ønsker å utsette barnehagestart står på bar bakke.

Det er et tankekors at regjeringen insisterer på å institusjonalisere omsorgen for de minste barna mens barnehagene preges av lav bemanning, høyt sykefravær og varierende kvalitet. Flere fagpersoner mener barnehage kan være uheldig for de minste barna, og forskningen gir grunn til bekymring.

VG er på lederplass likevel kritisk til at «staten skal betale for at folk skal være hjemme med barn».

Vi vil gjøre oppmerksom på at kontantstøtten utgjør mindre enn en promille av statsbudsjettet, og koster mindre enn en gjennomsnittlig barnehageplass i måneden.

«Å få en jobb og en inntekt å leve av, er det viktigste for å gi folk flest gode liv og valgfrihet», skriver VG, som omtaler kontantstøtten som en «likestillingsbrems» og en «trygdefelle» som hindrer inkludering og integrering.

Trygg tilknytning er avgjørende for utviklingen av barnets følelsesmessige og sosiale evner, og fremmer god psykisk helse, så det er ikke uten grunn fagpersoner mener vi undervurderer hvor tøft det er for en ettåring i barnehagen, og flere tar til orde for at barnehagestart bør være ved 2-3-årsalder.

Vi er ikke enige i at å frata familien valgfrihet er løsningen på problemer knyttet til inkludering og integrering.

For de som bekymrer seg for at mottagerne av kontantstøtte kan miste tilhørighet til arbeidsmarkedet vil vi minne om at foreldrene kan dele tiden hjemme seg imellom, eller benytte en dagmamma/dagpappa eller besteforeldre til å passe barnet en eller flere dager i uken.

Slik kan foreldre ivareta barnets beste samtidig som de holder kontakten med arbeidslivet de 11 månedene det gjelder.

Etter en lovendring i 2017 kan kun personer som har vært medlemmer i folketrygden i minst fem år motta kontantstøtte. Når barnet bor sammen med begge foreldrene må begge foreldrene ha vært medlemmer i folketrygden i minst fem år.

Foreldre som ikke ønsker å benytte kontantstøtteordningen står fritt til å velge den bort. Denne valgfriheten er et gode vi bør bevare.

Tidlig barnehagestart for alle er et sosialt eksperiment med ukjent prislapp. Å gi småbarnsfamilier en pause fra tidsklemma, og foreldre mulighet til å gi barnet den tryggheten og nærheten det trenger i en kritisk utviklingsfase, er vel verdt pengene.

Mer enn 75 foreldre har skrevet under dette oppropet (red.anm.).