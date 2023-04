BROKET FORSAMLING: De moderate og fornuftige deltagerne i 1. mai-toget burde skjerpe sine demokratiske, for ikke å si moralske, sanser, mener Bård Larsen. Bildet er fra fjorårets markering i Oslo.

Ap, Sp og MDG i tog med revolusjonære

Forsamlingskulturen på 1. mai fremstår som imponerende useriøs.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Kortversjonen 1. mai samles politiske partier og organisasjoner for å feire arbeidernes internasjonale kampdag på Youngstorget i Oslo.

Svært forskjellige perspektiver på liberalt demokrati, menneskerettigheter og voldtekten av et europeisk demokrati finnes blant deltagerne.

Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne deltar i arrangementet.

LO i Oslo inkluderer en Ukraina-parole i feiringen, men budskapet fokuserer på fred heller enn å støtte Ukrainas motstandskamp. Vis mer

BÅRD LARSEN, historiker i den liberale tankesmien Civita

Mandag samles en broket forsamling på Youngstorget for å feire arbeidernes internasjonale kampdag.

Ap og AUF, SV og Sosialistisk Ungdom, Rødt og Rød Ungdom, samt Norges Kommunistiske Parti og ungkommunistene har meldt sin ankomst.

Den vanlige forsamlingen altså.

Men Senterpartiet, Senterungdommen og Miljøpartiet De Grønne er mer pussige innslag i dette selskapet.

LO i Oslo har i motsetning til i fjor funnet plass til en Ukraina-parole. Riktignok en som er ullen: «Russland ut av Ukraina nå – stopp krigen».

Her finner vi ikke et rungende og klart «Støtt den ukrainske motstandskampen», men heller et fredsbudskap som er rundt nok til å bli omfavnet av de som synes våpenhjelp forlenger krigen.

KRONIKKFORFATTER: Bård Larsen.

Det har som kjent oppstått en slags kvasifredsbevegelse her til lands (og andre steder) som mener at ukrainerne, for å unngå atomkrig, må legge seg på rygg for Russland. Samt at krigen egentlig ble provosert frem av USA og Nato.

Siavash Mobasheri, gruppeleder for Rødts bystyregruppe i Oslo, er oppført som appellant. Mobasheri er mannen som tordnet mot våpenstøtte til ukrainerne og hengte ut Jens Stoltenberg som krigsforbryter fra talerstolen på Rødts landsmøte.

At partileder Moxnes syntes at det var på sin plass, overrasket noen.

Men de fleste har nok glemt at Rødt allerede i 2011 anmeldte Stoltenberg, Støre og Faremo for «krigsforbrytelser og medvirkning til forbrytelser mot menneskeheten».

1. mai bærer preg av babelsk forvirring. Det er ikke mange steder mennesker med fundamentalt ulike vurderinger av noe så elementært som liberalt demokrati, menneskerettigheter og voldtekten av et europeisk demokrati finner sammen for å synge taktfaste sanger om samhold.

Under normale omstendigheter ville Arbeiderpartiet betakke seg for å dele «verdifellesskap» med Rødt (Jonas: «Ap har større historisk slektskap til Høyre enn Rødt»), for ikke å si NKP.

Kanskje særlig når sistnevnte vil minne oss på den «viktige uttalelsen» fra Cubas regjering (!): «Ukraina-krisen kan ikke forstås uten å se legitime russiske behov, uten å ta med faktorene som fører til maktovergrep og ignorering av juridiske prinsipp og internasjonale normer.»

Som del av 1. mai-programmet skal det legges krans ved Osvald-gruppas Osvald-gruppas Osvaldgruppen var en del av den kommunistiske motstandsbevegelsen.monument, den kommunistiske cellen som drev sabotasje under krigen.

Hedres den som hedres bør, men det hviler fremdeles historiske og ideologiske blindsoner i denne dyrkelsen.

MONUMENT: Til minne om den kommunistiske Osvald-gruppa under Andre verdenskrig.

Osvald-monumentet bærer en inskripsjon med følgende ord av lederen Asbjørn Sunde: «Det var verd å kjempe for friheten – for alle land, for alle raser, for alle klasser, for alle mennesker og alle sinn.»

I de kommunistiske landene ble friheten knust. Sunde opererte på vegne av venstrefascisten Stalin, og det politiske målet var ikke et fritt Norge, men å bli en kommunistisk vasallstat.

Stalin og Hitler hadde inngått en pakt om å knuse de europeiske demokratiene.

På diktat fra Moskva var NKP derfor det eneste partiet ved siden av Nasjonal Samling som ønsket at regjeringen og Kongen skulle samarbeide med tyskerne etter 9. april.

Med den pågående overfallskrigen i Ukraina blir denne markeringen oppsiktsvekkende umusikalsk.

De fleste av oss kjenner historien: Stalins sultedød i Ukraina, massakren av 20 000 polakker i Katyn, Den røde hærens diktaturer i Øst-Europa og Putins feberfantasier om å gjenopprette det sovjetiske imperiet.

At Ap og SV tåler å samles på Youngstorget sammen med den autoritære venstresiden er kanskje ikke så mystisk.

Den kulturelle bagasjen forbindes med enkel symbolikk: Frihet, likhet, brorskap, forestillinger om en annen tid med andre motsetninger. Blindflekken som alltid har preget deler av venstresiden når det kommer til minnekultur.

Skjønt dette kan neppe forklare at MDG og Senterpartiet tropper opp i tog med revolusjonære kommunister. Attpåtil i en helt åpenbar sosialistisk markering.

Her ligger nok begrunnelsen i realpolitikk, som i hovedparolen «Fortsatt kamp mot forskjells-Oslo – stem rødgrønt.»

For Senterpartiets del er det kanskje greit, all den tid toget har klare nasjonale og proteksjonistiske budskap. Organisasjonen Nei til EU er selvsagt med.

GREIT FOR MDG? – 1. mai-festen er neppe en udelt glede for Miljøpartiet, mener kronikkforfatteren.

Men festen er neppe en udelt glede for MDG, som ikke bare er tilhengere av EØS og på glid i selve EU-saken, men også blokkuavhengige.

MDG er partiet som, sammen med Venstre er mest prinsipielt konsekvente i spørsmål knyttet til menneskerettigheter og krigen i Ukraina.

Her deler MDG festdagen med politiske krefter som de bruker alle andre dager til å bekjempe. Det kan også være verd å minne om at LO i Oslo i flere tiår har vært apologeter for diktaturer som Cuba og Venezuela.

Selvsagt kunne jeg formulere en ganske primitiv sammenligning for forsamlingskulturen i Oslo på første mai.

For eksempel at den kunne ha sitt motstykke i at Høyre, Venstre, KrF og Frp møttes på Eidsvoll for å feire Norges uavhengighet sammen med Nordisk motstandsbevegelse. Men den blir kanskje for billig?

I stedet kan man si at forsamlingskulturen fremstår imponerende useriøs.

De moderate og fornuftige deltagerne burde skjerpe sine demokratiske, for ikke å si moralske, sanser.