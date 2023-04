Leder

Lærerne må få mer makt

Læreryrket skal være trygt. De som underviser barna våre, må slippe å uroe seg for egen og andres sikkerhet. Slik er det dessverre ikke for alle lærere i dag.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

I forrige uke la kunnskapsminister Tonje Brenna frem sitt forslag til ny opplæringslov. Den inneholdt mye bra om hvordan flere unge kan lykkes i å gjennomføre videregående skole.

Det blir mulig å få nye sjanser, å skifte spor. Og å ta flere fagutdannelser, og dermed bli enda bedre forberedt på et stadig mer krevende arbeidsliv.

Men på ett viktig punkt kom det lite nytt: Lærernes og skolenes mulighet til å håndtere vold og annen uakseptabel adferd fra elevene. Mens elevenes rettigheter er styrket gjennom de siste årene, har lærernes og skolenes adgang til å sanksjonere uønsket adferd blitt mindre.

Maktesløse i møte med volden

Samtidig har volden i skolen økt. Både lokale og nasjonale undersøkelser viser dette. I snitt ble det rapportert om ti voldshendelser hver skoledag i fjor.

Noe av dette kan handle om at flere melder inn slike episoder, fordi det er økt oppmerksomhet rundt temaet. Men det faktum at det kan ha vært store mørketall tidligere, gjør ikke de nyere tallene mindre alvorlige. Tvert om.

Mange lærere opplever at de står maktesløse i møte med den økende volden, og i møte med uro og kaos i klasserommet. Etter dagens lovverk er det snevre rammer for hvordan skolen og den enkelte læreren kan reagere.

Kunnskapsminister Tonje Brenna må gi lærerne mer handlingsrom i møte med voldelige elever.

Lærerne kan ikke holde fast i elevenes hånd, trekke i armen eller lignende, eller annen såkalt “krenkende behandling”. Også adgangen til å utvise elever som bryter reglene er begrenset. På barnetrinnet kan en elev bortvises resten av skoledagen, ikke mer, mens en elev på ungdomstrinnet kan bortvises i maks tre dager.

Styrket lærerrolle

Økt adgang til å sanksjonere elever som bryter reglene, eller som utøver vold eller trakasserer andre, er selvsagt ikke hele svaret på hvordan det kan bli mer ro, og en tryggere hverdag for både elever og lærere i norsk skole. Problemene er mer sammensatte, og krever en bred innsats fra mange hold.

Det handler om oppvekstmiljø, om foreldre og familieforhold, om sosiale forskjeller, om skoleledelse - og mye mer. Forebygging er sentralt her. Men det er ikke nok.

Vi er overbevist om at det å styrke lærerrollen, ved å gi den enkelte lærer og den enkelte skole større handlefrihet og mer rom for skjønn, vil kunne bedre situasjonen mange steder, i mange klasserom.

Brenna lover at det i løpet av våren skal komme med nye og mer detaljerte bestemmelser om lærernes og skolenes handlingsrom. Her bør lærere og ledelsen ved den enkelte skole gis mer rom for skjønn. Og det haster.

Dette var VGs leder fredag 31. mars