Rusreformen er ikke noe samfunnseksperiment. Det er en nødvendighet

Venstre har tidligere etterlyst mer kunnskap og mindre synsing fra VGs Hanne Skartveit. Det bidrar hun ikke med i sitt nyeste angrep på Venstre.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

INGVILD WETRHUS THORSVIK, stortingsrepresentant (V)

ODD EINAR DØRUM, tidligere justisminister (V)

Skartveit mener at det er vanskelig å få til en god debatt om rusreform. Dessverre er det nettopp dette hun bidrar til å forhindre, når hun hopper bukk over alle de faglige argumentene for reformen og later som at NOU-en på 416 sider ikke eksisterer.

Skartveit virker å ha en veldig selektiv hukommelse om hva Venstre gjorde i regjering på tidlig 2000-tall og senere.

I 2004 fremmet Venstre lov om brukerrom, og i 2005 fremmet Venstre forslag om narkotikaprogram med domstolskontroll, som alternativ til soning i fengsel.

Venstre har senere arbeidet for en rusreform, og støttet Stoltenberg-utvalget om hjelp og ikke straff for rusbrukere.

Både tidligere justisminister Dørum og Venstre har siden 2002, i likhet med alle partiene som stemte for rusreformen i 2019, endret syn på avkriminalisering.

Les også Les Hanne Skartveits kommentar her: Vi trenger en rusreform Norge trenger en rusreform. Men det er vanskelig å få en god debatt. Venstre har mye av ansvaret for at det har blitt…

Skartveit fremstiller det som at rusreformen havarerte fordi Venstre la frem “et gedigent samfunnseksperiment”.

Sannheten er at reformen, lagt frem av Solberg-regjeringen, var basert på en grundig faglig utredning bygget på oppdatert kunnskap, forskning og erfaringer fra andre land.

Forslaget var helt i tråd med internasjonale anbefalinger, herunder fra FN. Nesten 45 prosent av representantene på Stortinget stemte for forslaget til rusreformen, og meningsmålinger før avstemningen viste at flertallet av befolkningen er for. Så radikal kan reformen med andre ord ikke ha vært.

Straff begrenser ikke ruskonsum

Da rusreformen ble lagt fram påpekte utvalgsleder og førstestatsadvokat Runar Torgersen at straff ikke har vist seg å være egnet til å begrense bruken av narkotika. – Man har utmerket empirisk belegg for at for eksempel trafikkregulering fungerer godt.

Setebeltebøter har fått folk til å bruke setebelte, og fartsgrensene blir i rimelig grad respektert. Sånn er det ikke med bruk av rusmidler. Straff fungerer dårlig der, og det har man gjennom internasjonal forskning god dekning for å si, sa Torgersen. Dette er et svært illustrerende poeng.

Som eksempel på den tøffe retorikken, viser Skartveit til at det vises til at dagens politikk tar menneskeliv. Det er ikke mulig å snakke om norsk ruspolitikk uten å snakke om at vi er i Europatoppen i antall overdosedødsfall. Menneskeliv er ikke et retorisk poeng, det er den helt reelle konsekvensen av ruspolitikken som føres i Norge i dag. Hvert eneste dødsfall er en enorm tragedie og et resultat av en ruspolitikk som skader mer enn den hjelper.

Folk trenger hjelp, ikke stigmatisering og moralisme

Løsningen på dette er ikke å utrede hvem som fortjener straff og hvem som ikke gjør det, slik regjeringen legger opp til med sitt nyopprettede utvalg og planer om en ny “rusreform”. Noe Skartveit ser ut til å applaudere i sitt innlegg.

Rusavhengighet er ofte sammensatt av flere underliggende utfordringer, knyttet til blant annet oppvekst og traumer. For oss er det innlysende at det er en dårlig idé å straffe mennesker helt til rusavhengigheten tar over - for så å strekke ut en hånd.

Les også Farlig fri narkoflyt blant unge Mange tror det er fritt frem for narkotika nå. Unge møter hverken grenser eller hjelp.

Skartveit sauser nok sammen den havarerte rusreformen og Riksadvokatens retningslinjer om tvangsmiddelbruk, og serverer en feilaktig fremstilling.

Når hun opprettholder påstanden om at Riksadvokaten strammet inn retningslinjene og skal ha slått fast at det «ikke lenger» er grunnlag for tvangsmiddelbruken, blir vi mildt sagt oppgitt.

Riksadvokaten har ikke endret loven, den jobben ligger til Stortinget.

Hvis Skartveit hadde hatt rett i at det ikke var ulovlig å bruke så sterke tvangsmidler i mindre narkotikasaker før april 2021, ville det heller ikke vært snakk om feil og mangler ved håndteringen. Ei heller hadde det vært aktuelt for staten å utbetale erstatning til dem som var utsatt for ulovlighetene.

Mens Skartveit gir uttrykk for at en rusreform er nødvendig, fremelsker hun straff på en måte som tilsier at den har en egenverdi. All den tid det ikke er belegg for at straff faktisk minsker skadelig rusbruk.

For Venstre er målet å stå opp for dem i de mest sårbare situasjonene. Det krever politikk og tiltak basert på kunnskap og erfaring, ikke avskrekking og moralisering.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post