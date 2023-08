Kommentar

Litt flaut, ikke så farlig

Selma Moren Debattjournalist og kommentator

NYTT IMAGE: Hva vi synes og tenker om både folk og politikere, handler også i stor grad om følelser, skriver VG-kommentator Selma Moren.

Nå er det Hadia Tajiks tur til å «komme til gulvet for sin cha-cha-cha». Useriøst, mener sikkert noen. Men er det ikke også litt gøy og modig?

«Hvorfor utsetter hun seg for dette?»

Det er muligens det mange tenkte, da de leste dagens nyhet om at Ap-politiker Hadia Tajik skal være med i årets «Skal vi danse». Men det kan hende svaret ikke er så komplisert.

Som vi vet: I takt med at lokalvalget nærmer seg, øker også personfokuset i politikken. For ikke bare skal politikerne våre være gode politikere, vi skal like dem. Ofte innebærer det å riste av seg noe av stivheten, og vise at man er en del av folket.

Sjarmerende, ekte, selvironisk. Herlig, til og med.

Ulike merkelige forsøk på nettopp dette, har vi fått smertelig erfare mange ganger, også de siste årene. Og TV har blitt den nye trenden.

Farmen, Skal vi Danse, Maskorama, Nytt på nytt. Også de politikerne vi kanskje ikke forbinder med store humor- eller underholdningstalent, kaster seg utpå. Og noen overrasker mer enn andre.

Men kanskje Hadia Tajik trenger et nytt «image»?

Hva vi synes og tenker om både folk og politikere, handler også i stor grad om følelser - hva vi forbinder med dem umiddelbart, og hva det vekker i oss. Og tidligere statsråd og Ap-nestleder Hadia Tajik har et slags stoisk alvor rundt seg.

Kanskje fordi hun trakk seg som Arbeids- og inkluderingsminister i fjor som følge av pendlerboligsakene; kanskje fordi hun, for mange, alltid vil assosieres med metoo, Giske og maktkamp i Arbeiderpartiet.

Eller kanskje fordi hun ofte fremstår rolig og saklig i politiske debatter. Ikke en man ser for seg i boa og paljetter.

Ja da, Tajiks opptreden i Skal vi danse kan bli både litt flau og litt teit, det er jo tross alt ikke evnen til tango som burde være i fokus i en valgkamp.

Men vi skal passe oss for å klappe når den ene politikeren svinger seg på parketten eller krabber i gjørma på TV, og bue når en annen velger å slenge seg på det vi kan kalle «alle skal med» i praksis.

Det handler også om forventningene våre til kvinner i maktposisjoner, og hva som skjer når man bryter med dem. Mannlige politikere blir både latterliggjort og nøye studert – ingen kommer billig unna alt som kan ligne på personlig iscenesettelse.

Men å utfordre det tradisjonelle bildet av makt, vil jeg påstå er enda vanskeligere for en kvinnelig politiker. Kritikken ofte mer intim. Å bli tatt seriøst, enten det er blazer, paljettkjole, eller en grønn dress på forsiden av en bok - kan det være vrient å unnslippe masse oppmerksomhet for uvesentlige ting - som klær og utseende.

I lys av det, synes jeg det er kult at Tajik våger seg ut på parketten, sikkert med visshet om hva slags useriøse tilbakemeldinger det kan skape.

For hvis Trygve Slagsvold Vedum skal komme unna med å synge på direktesendt rikskringkasting, da synes jeg Hadia Tajik skal få komme unna med en liten rumba eller to.