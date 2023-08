Leder

Stø kurs for Sp

Valget av Sandra Borch som Forsknings- og høyere utdanningsminister tyder på stø kurs i Senterpartiets politikk på feltet. Dessverre for Arbeiderpartiet.

Trygve Slagsvold Vedum, leder av Senterpartiet, er kjent for sine populistiske løfter om en konfrontasjon med eliten. Hans kritikk omhandler blant annet for høye utdanningskrav og "jåleri" i jakten på akademiske grader.

Valg av Ola Borten Moe som forsknings- og høyere utdanningsminister tidligere, ble sett på som et løfte som ble innfridd. Moe ble kjent for å utfordre sitt eget fagfelt og ble ansett for å være kontroversiell.

Sandra Borch, som nylig overtok rollen, har allerede utløst kontrovers ved å gå mot det etablerte forskermiljøet om spredningen av fugleinfluensa. Dette lover lite endring i partiets holdning til forskereliten.

Disse avgjørelsene er populære blant Senterpartiets kjernevelgere men har skapt uro innen Arbeiderpartiet, spesielt blant velgere med akademisk bakgrunn.

Senterpartiet anført av leder Trygve Slagsvold Vedum gikk i 2021 til valg på blant annet en lang rekke litt luftige populistiske løfter om et oppgjør mot eliten. Det var duket «for folkets oppgjør med ekspertveldet», som han skrev i en kronikk her i VG. Utdanningskravene til for eksempel læreryrket var for høye. Det var «for mye jåleri i jakten på grader i akademia».

Virkeligheten snudde seg raskt etter at Vedum hadde inntatt kontoret i Finansdepartementet og han ble etterhvert tvunget til å uttale seg som en hvilket som helst sosialøkonomisk forståsegpåer. Luftige forslag som det å hindre eliten i å møtes måtte skrapes i første omgang.

Men deler av løftene er likevel innfridd. Ikke minst gjennom valget av Ola Borten Moe som Forsknings- og høyere utdanningsminister. «En dyktig og uredd minister som har turt å ta tøffe grep» for å bruke Vedums egne ord ved avgangen for noen uker siden.

Moe la seg raskt ut med store deler av sitt eget fagfelt. Han ble erklært uønsket som gjest av studentene i både Bergen og Oslo, foreslo å innføre studieavgift for internasjonale studenter fra utenfor EØS-området og krevde mindre undervisning og publisering på engelsk. Kort sagt; han gjorde fagfeltet om til mer av en politisk kamparena.

Uten å ta stilling til innholdet og effekten av beslutningene og prioriteringene, var det en styrke for Vedum å kunne vise til at han fortsatt hadde folk rundt seg som var villige til å bli upopulære i eliten. Akademiske miljøer beskyldes ofte for å være konservative og med liten endringsvilje. Mange av Senterpartiets kjernevelgere og en del av velgerne de hadde til låns også, har nok satt pris på Moes konfronterende stil.

Like populært har det ikke vært i Arbeiderpartiet, hvor mange av de såkalte lillavelgerne befinner seg nettopp i akademia. Her har misnøyen vært stor lenge. Og når Sandra Borch, dagen før hun skiftet departement, presterte å gå mot de etablerte forskermiljøenes klare oppfatning om spredning av fugleinfluensa, uten andre kildehenvisninger enn at «Norge ligger langt mot nord» og at «Klimaet er kjølig slik at mange smittestoff og smittespredere, generelt har vanskeligere for å overleve», bærer det lite bud om endring i holdningen til forskereliten.

Heldigvis for Senterpartiets kjernevelgere. Og dessverre for Arbeiderpartiet som skal kjempe hardt for å holde på byene der de største universitetsmiljøene ligger.