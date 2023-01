STRØMME-DEBATTEN: – Professor Torvunds påstand er uriktig, og vi har behov for å dementere den, skriver MyGame-sjefen.

MyGame-debatten: − Professorens påstand er uriktig

Olav Torvund kan ikke har forstått hvordan MyGame opererer når han påstår at vi driver ulovlig. Det er i hvert fall ikke riktig.

LARS SETSAA, administrerende direktør i MyGame

Olav Torvund, professor dr.juris ved Universitetet i Oslo, hevder i VG at MyGame drives ulovlig og bør stoppes. Det er uklart hva Torvund bygger sin vurdering på, og hva som skal være ulovlig. Torvund kan neppe ha forstått hvordan MyGame håndterer spillernes personvern.

Påstanden er uriktig, og vi har behov for å dementere den.

Torvund viser til lovpålagte krav til lagring i kringkastingsloven. I den utstrekning MyGame er pålagt å lagre opptak, har vi naturligvis grunnlag for dette i GDPR-lovgivningen.

Bare for at alle som ikke er jurister skal kunne henge med: Når kamper filmes og strømmes vises spilleren og lagoppstilling med spillernavn. Dette innebærer at MyGame behandler spillernes personopplysninger for det formål å vise kampen. MyGame må, på lik linje med alle andre som filmer kamper, ha et rettslig grunnlag for denne aktiviteten.

Grunnlaget kan for eksempel være (1) at det man filmer har en allmenn journalistisk relevans, (2) at de som filmes har samtykket til dette, eller (3) basert på det som heter berettigede interesser. Berettigede interesser er det grunnlaget MyGame baserer sine aktiviteter på – ikke et samtykke, som Torvund feilaktig synes å legge til grunn.

MyGame har iverksatt en rekke tiltak som skal ivareta personvernet til de som filmes. Noen eksempler på slike tiltak er at vi kun filmer fra godt opp i ungdomsklassen (årsklasse 15) og eldre, at alle kan reservere seg mot filming, og at dette kan gjøres helt anonymt. Også av trenere på vegne av lag.

Alle som filmes skal få tilstrekkelig informasjon om rettighetene de har. Og kampene vi filmer er kun tilgjengelig for abonnenter i en kort periode.

Vi er svært bevisst vårt ansvar for spillernes personvern. Vi har i samråd med fageksperter foretatt grundige vurderinger og lansert en løsning som er i tråd med de retningslinjene idretten har laget for strømming av breddeidretten.