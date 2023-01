HYLLEST: – I mitt barnesinn har mormor evig liv, som den hun en gang var. Den kuleste, sterkeste damen i Oslo, som ikke visste at hun skulle få et barnebarn som var så stolt av henne, selv i døden, at hun fortalte det til hele verden, skriver Ingvill Eriksen.

En gang var min mormor den kuleste damen i Oslo

Hun var alenemor til tre barn, hadde to jobber og var flinkere til å danse på høye hæler enn noen andre. Hun var min første, store kjærlighet og den jeg har arvet både øyenfarge, pollenallergi og temperament fra.

INGVILL ERIKSEN, seniorrådgiver i Direktoratet for e-helse

Jeg ønsket henne en god alderdom og en verdig avslutning på livet. Med tid til å gjøre alt hun ikke hadde rukket i sitt travle voksenliv, opplevelsen av å bli tatt vare på av familien sin, slik hun hadde tatt vare på oss.

Jeg ville holde henne i hånden når synet sviktet, ta lydopptak av latteren hennes, lage fiskeboller – etter at hun hadde lært meg å lage perfekt, hvit saus. At hun skulle få være oldemor til datteren min, lære henne å gå på de høye hælene.

Slik ble det ikke. De siste årene av sitt liv tilbrakte hun på sykehjem, mens demens spiste opp både kroppen og personligheten hennes. Det er en brutal sykdom, både for den syke og de pårørende, og rammer 10.000 mennesker hvert år.

De siste dagene har jeg ledd og grått meg gjennom programmet «Demenskoret», noe av det beste jeg har sett på TV noen gang.

En fantastisk idé, med en omsorg jeg sjelden har sett i noen program- og korleder før, og en produksjon som har jobbet med hjertet for å ivareta alle involverte.

I Direktoratet for e-helse jobber vi hver dag for å skape et enklere Helse-Norge. I disse dager blir den nye nasjonale e-helsestrategien lansert. Ett av målene er at innbyggerne skal få bedre og mer helhetlige helse- og omsorgstjenester, og i større grad kunne medvirke i egen og sine næres helse.

Det er et mål i en strategi, men også i selve livet. Hvordan vi hjelper og ser hverandre, også etter at sykdom rammer. «Demenssyke trenger meningsfulle aktiviteter», skriver Nasjonalforeningen for folkehelsen. Jeg kan ikke tenke meg noe av større verdi enn å gi livskvalitet og verdighet til dem som trenger det mest.

Tusen takk, Demenskoret og NRK. Jeg er sikker på at mormor applauderer dere fra der hun er. Til Nasjonalforeningen for folkehelsen, som jobber hver dag for å spre kunnskap.

Og til alle dere fantastiske pårørende, som står støtt i en hverdag og et liv som ble helt annerledes enn hva dere hadde forestilt dere.

I mitt barnesinn har mormor evig liv, som den hun en gang var. Den kuleste, sterkeste damen i Oslo, som ikke visste at hun skulle få et barnebarn som var så stolt av henne, selv i døden, at hun fortalte det til hele verden.

Natt til den første vårdagen, 1. mars 2021, døde hun. Det skulle være fest på sykehjemmet, korridorene var pyntet med blomster.

Ikke søren om hun skulle ligge og dø nederst i gangen samtidig. Hun dro – på sin egen fest, velger jeg å tro. Et eller annet sted ventet gamle venner, sang, musikk, dansing hele natten.

Og et friskt sinn.

(Innlegget ble først publisert på forfatterens LinkedIn-side.)