Putins krig kan knekke Russland

Vladimir Putin gikk til krig for å gjøre Russland stort og sterkt igjen. Nå må russerne betale en høy pris for Putins stormannsambisjoner.

Krigføringen koster Russland langt mer enn de klarer å hente inn på å eksportere olje og gass. For å finansiere militær opprustning må Kreml grave dypt i landets oljefond.

Unge russere blir sendt til fronten i et annet land. Midler satt av for kommende generasjoner blir brukt opp på en meningsløs krig.

I Russland peker alle økonomiske og sosiale piler ned. Vanlige folk opplever at inntekten faller. Levealderen går ned. Den russiske befolkningen blir mindre for hvert år, ifølge tidsskriftet The Economist.

ØKONOMI: Vladimir Putin ledet tirsdag et møte om økonomi med sine medarbeidere via videolink fra residensen Novo-Ogaryovo.

Regjeringen hadde kalkulert med at statens inntekter ville være større enn utgiftene i 2022. Krigen påfører i stedet staten et betydelig underskudd. Den russiske produksjonen faller og økonomien krymper.

De internasjonale sanksjonene mot Russland førte ikke til at økonomien kollapset, slik noen spådde. Men over tid vil sanksjonene blir stadig mer merkbare når Russland ikke lenger kan importere teknologi og viktige komponenter.

Ifølge en prognose fra Institute of International Finance, en global forening for finansindustrien, kan russisk økonomi trekke seg tilbake med 15 prosent i 2023. Da vil i så fall Russland ha et lavere bruttonasjonalprodukt (BNP) enn de hadde for et tiår siden. For andre land har det vært en solid vekst i samme periode.

MILITÆRTOPP: Vladimir Putin på en militært kontrollsenter i Moskva sammen med forsvarsminister Sergej Shoigu (t.h.) og generalstabens sjef Valerij Gerasimov.

Russlands krise er et resultat av Putins feilslåtte politikk. Nedturen har pågått over flere år, og helt siden han kom tilbake som president i 2012. Problemene er blitt kraftig forsterket på grunn av Putins katastrofale beslutning om å gå til krig mot Ukraina.

På grunn av Putins valg seigpines russerne ved at levekårene gradvis blir forverret. Russland kan om få år bli en mislykket stat, hvis ikke Putin endrer kurs. Det er høyst usannsynlig at han gjør. Putin har kastet loddet. Han går mot nederlag, men har ikke råd til å tape.

For å kunne gjennomføre en offensiv i Øst-Ukraina er Putin trolig avhengig av å gjennomføre en større mobilisering, selv om han vet hvor upopulært det vil være i befolkningen.

Vestlig etterretning anslår at over 100 000 russiske soldater er blitt drept eller såret i kampene i Ukraina. Flere hundre tusen unge, høyt utdannede russere har forlatt hjemlandet for å unngå å bli innkalt til militærtjeneste.

Russlands minister for digital utvikling, Maksut Sjadayev, sier at opptil 10 prosent av landets IT-eksperter har forlatt landet siden krigsutbruddet. Myndighetene frykter med god grunn en “hjerneflukt”.

De mest ressurssterke flykter. De ville ikke ende sine dager på slagmarken i Øst-Ukraina. De ser ingen fremtid i et stadig mer autoritært Russland.

KALD VINTER: Russiske arbeidere sover i en buss i sentrum av Moskva 11. januar. Utenfor er temperaturen minus 15 grader.

Moskva klarte til en viss grad å dempe den økonomiske sjokket i fjor fordi olje- og gassprisene var så høye. For å kompensere for tapte markeder i vest har Russland økt oljeeksporten til asiatiske land. Men oljeprisen har falt fra et høyt nivå i fjor.

I flere tiår var Europa den største mottager av russisk naturgass. Nå mister Russland sitt viktigste marked. Gazprom melder at gasseksporten i 2022 til land utenfor det tidligere Sovjetunionen nesten ble halvert i fjor. Det tar tid å finne og bygge alternative ruter for landets viktigste eksportnæringer.

Europa har imidlertid klart å erstatte russisk gass med større leveranser fra Norge og andre produsentland. Ved nyttår var lagrene fylt opp 85 prosent, som er langt mer enn normalt midtvinters.

Putin har brukt energi som et våpen mot Europa. I år vil dette slå tilbake på Russland. Europa kan frigjøre seg fra russisk energi. Russerne blir sittende igjen med regningen for en fullstendig feilslått strategi.

ALLIERTE: Vladimir Putin møtte Kinas president Xi Jinping i Beijing 4. februar 2022.

Den høyeste prisen for Putins krigføring betaler selvsagt Ukraina, i store tap av menneskeliv og enorme ødeleggelser. Ukrainas bruttonasjonalprodukt krympet med over 30 prosent i 2022. Det er den største nedgangen siden landet ble selvstendig i 1991.

Forskjellen er at Ukraina har mange venner som støtter landet økonomisk, politisk og militært. Russland er blitt økonomisk og politisk svekket og isolert. Bare diktaturet i Iran forsyner Russland med våpen. I stigende grad er Russland blitt avhengig av den store nabo i øst, Kina.

De har en strategisk allianse. Men det er ingen likeverdig allianse. Russland avtar. Kina er i vekst.