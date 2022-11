Leder

Skippertak på overtid

Behandlingen av mennesker med funksjonsnedsettelse eller utviklingshemming er intet stolt kapittel i norsk historie.

Tiden er overmoden for at en stor og sammensatt gruppe lettere kan ta kontroll over egne liv.

At bare en av fire utviklingshemmede er i jobb og mange må bli boende hos mor og far som voksne, er en tydelig pekepinn på at noe må gjøres.

Tilsvarende gjelder utallige praktiske hindringer i hverdagen.

Det er veldig enkelt å være enige i at det må gjøres mer for å tilrettelegge, men hva og hvordan har vist seg som et vanskeligere spørsmål.

I altfor mange år har Norge manglet en helhetlig politikk på et forsømt område.

Nå er det endelig lagt frem en stortingsmelding om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming, med mottoet «Det handler om å bli sett og hørt».

En stortingsmelding er i seg selv ingen løsning på et sammensatt problem, det er snarere et startskudd for å få løftet et tema som burde vært mer oppe for lenge siden.

Lederen i Norsk Forbund for Utviklingshemmede, Tom Tvedt, treffer godt når han sier at «Endelig får vi en arena der vi kan diskutere utviklingshemmede».

Han vil ha fokuset vekk fra at medlemmene bare skal bli synes synd på, og over på hva som faktisk kan gjøres.

Håkon (16) har akkurat begynt på videregående. Foreldrene vil at han skal få en egen bolig når han blir eldre. Det har regjeringen nå gjort hakket vanskeligere. Her er Tom Tvedt, leder i NFU, sammen med Håkon og hans foreldre Camilla Brurberg og Morten Ljosland.

Boligmarked, arbeidsmarked, barnehage- og skolehverdag, digitalisering, personlig assistanse, mobbing og deltagelse i idretts- og kulturaktiviteter er bare noen av de relevante temaene.

Det er også viktig å huske på at det skjuler seg svært ulike skjebner i det som ofte omtales som en gruppe. Selve begrepsbruken kan være vanskelig.

Noen er født med en funksjonsnedsettelse, andre får det i løpet av livet etter for eksempel å ha blitt skadet eller syke. Utviklingshemming er derimot en samlebetegnelse for ulike diagnoser på det kognitive og sosiale området.

Men selv med en enorm spennvidde i funksjonsnivå, er det en fellesnevner at det kan oppstå ulike barrierer i livet som ikke burde vært der.

Det harmonerer dårlig med kravet om «de samme rettighetene og mulighetene som alle andre til å delta i samfunnslivet – på like vilkår og uten diskriminerende barrierer», for å låne kulturminister Anette Trettebergstuens ord.

Denne meldingen er jobbet med under ulike statsråder, men det er interessant at den sammenfaller i tid med behandlingen av årets statsbudsjett.

Der er det foreslått kutt i investeringstilskuddet til omsorgsboliger, som i praksis kan gjøre det vanskeligere for kommunene å gi en sårbar gruppe et tilrettelagt tilbud.

Hvis det menes alvor med å foreta et løft for en sårbar gruppe, sender dette punktet i forslaget til statsbudsjett et lite heldig signal om forskjellen på liv og lære.