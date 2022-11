Kommentar

Derfor blir noen sykere enn andre

COVIDEN ER TILBAKE: Høsten byr også en rekke virus som adenovirus, metapneumovirus, parainfluensavirus, RS influensa, rhinovirus og andre luftveissykdommer.

Nå er coronabølgen her igjen. Den store diskusjonen er fortsatt hvor alvorlig viruset er.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Viruset begynte å spre seg skikkelig igjen den første uken i oktober. Ekspertene avdekket det i avløpsvannet.

– Belastningen på sykehusene kan bli stor, skriver FHI i sin nye ukerapport.

For nå kjenner «alle» noen som er syke igjen. Gjerne for andre eller tredje gang. De mest uheldige har klart å bli smittet to ganger i løpet av en måned. Det går an, fordi ulike varianter svirrer rundt.

Men fortsatt er det slik at dagens variant gir mildere sykdom. Få legges inn på intensiven.

Tap av lukt og smak er blitt mindre vanlig med omikron.

Folk blir tette i nesen, får hodepine, og hoster. Blant de mer uvanlige symptomene: svart, «hårete» tunge, utslett og covid-tå.

FLERE INNLAGT: Rundt 200 legges inn ukentlig med covid-19 på norske sykehus, som beskriver en travel hverdag. De har også en rekke andre infeksjoner og virus som de må ta seg av. Bildet er fra Sykehuset Østfold Kalnes.

Hvor syk du blir, kommer an på hva du ble smittet med sist, alder, helse og gener.

Fikk du den typen som kom fra Sør-Afrika for et år siden, har du ikke bedre immunitet mot smitte enn de som kun har fulgt vaksinasjonsprogrammet.

Ble du derimot smittet på våren, kan du bli mindre syk. Fordi du fikk en variant som gir deg bedre beskyttelse mot viruset som dominerer nå.

ANBEFALER IKKE TEST: FHI mener vi ikke trenger å teste oss, mens Helsedirektoratets Espen Nakstad nylig sa til VG at det kan være lurt å teste seg i flere sammenhenger.

Ble du vaksinert for to uker siden, er beskyttelsen mot smitte på topp. Men den forsvinner allerede etter to–tre måneder.

De som ble vaksinert tidlig i sommer, kan fort få det igjen nå.

DELTE UT GRATIS TESTER: Bydel Grünerløkka i Oslo i februar i år. De fleste covid-19-dødsfall har kommet i 2022.

Faktisk kan du bli i dårligere form i høst enn du var sist gang du hadde smitten, fordi det nå er lenger siden du ble vaksinert.

Antagelig vil de som er 45 år og eldre snart tilbys en fjerde dose vaksine mot corona.

For vaksinen demper også alvorlig sykdom, selv om det ikke stopper smitten.

MUNNBIND HELT UT: I dag anbefaler helsemyndighetene ingen tiltak annet enn å holde seg hjemme når man er syk.

Fortsatt krangles det om covid, hva slags tiltak vi skal ha og hvor alvorlig viruset er.

FHI for eksempel, mener vi skal normalisere viruset, advarer mot at influensa kan bli verre og sier vi ikke skal teste oss lenger.

Helsedirektoratet er ikke enig. De mener det er flere grunner til å teste seg ennå.

NY VAKSINE: Høstens vaksine er ny, og består av virusrester både fra den opprinnelige Wuhan-varianten og Omikron. De over 65 år anbefales å ta en fjerde dose. Foreløpig er det ikke anbefalt for yngre, friske aldersgrupper.

En av de store kranglene handler om lang covid.

Epidemiologene i FHI er opptatt av å få ned engstelsen og viser til at en rekke langtidsplager etter infeksjon dreier seg om tilstander i befolkningen man uansett kan få. Og at en del handler om stresset og angsten pandemien skapte.

Infeksjonslegene som møter pasienter, mener derimot FHI ikke skjønner alvoret. De advarer mot faren for langtidsplager som øker for hver gang du smittes.

Begge sider kan ha litt rett. Det er ingen tvil om at en covid-infeksjon kan gi langvarige plager.

Det er folk som ennå ikke er blitt bra etter infeksjon i 2020. For eksempel mangler noen fortsatt lukt eller smak, de er utmattet, har hjernetåke, sliter med dårlig pust og andre plager.

Vi har også sett mer diabetes 1 hos barn. Epilepsi er en annen mulighet. Pluss autoimmune sykdommer, blodpropper, alzheimer, parkinson ... Dette er irreversible sykdommer.

DØDEN PÅ GATEN: Wuhan 30. januar 2020. En eldre mann med munnbind var falt død om på gaten nær sykehuset i den kinesiske byen. Det var herfra pandemien spredte seg verden rundt denne vinteren.

Det høres skummelt ut.

Men vi vet ikke nok om omfanget. Vi vet heller ikke om corona er forklaringen, selv om vi ser en økning av slike sykdommer.

Andre virus er også blitt knyttet til lignende lidelser. Det er også ventet at vaksiner og omikron gir færre langtidsplager enn tidligere virusvarianter.

De fleste av de rammede av lang covid blir også bedre av seg selv. De som plages lenge, er færre. En liten andel plages over lang tid.

Men dette merkes. Fordi så mange har vært smittet.

UENIGE OM LANG COVID: Ekspertene har fortsatt ikke oversikt over alle de ulike lidelsene man kan få etter en covidinfeksjon og hvor omfattende problemet er. Bildet viser klemmerommet som ble satt opp i Campania i Italia i 2021.

Det er en del som tyder på at corona er mer alvorlig enn dagens influensa. Viruset kan angripe organer rundt om i hele kroppen og gi andre langtidsplager.

For eksempel er det ikke vanlig for influensa at så mange mister lukt og smak. At lungefriske, unge plages av dårlig pust over lang tid, er også ganske spesielt.

Det er et mindretall som rammes. Men likevel er det neppe en fordel å få sykdommen oftest mulig. Det kan øke sannsynligheten for plager, uten at det bedrer immuniteten.

Men verden hadde ikke vært åpen i dag, uten høy befolkningsimmunitet. Og det har vi fått til via smitte og vaksinering.

Alle de ulike handlingsalternativene, fra å spre smitten for å oppnå «flokkimmunitet», til å holde på med «zero covid», har store kostnader.

Og coronaviruset vil fortsette å skape problemer i årene fremover. Slik virus alltid har gjort.

Influensaen som rammer oss nå for eksempel, er det samme viruset som dukket opp for over hundre år siden. I vinter får vi Spanskesyken igjen.