Leder

Innvandringsstopp blir for enkelt

UTFORDRER EGET PARTI: Unge Høyre-leder Ola Svenneby ønsker seg en innvandringsstopp og håper moderpartiet vil endre sin politikk.

Men den vanskelige innvandringsdebatten må tas, igjen og igjen.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

En viral sak om unge gutters manglende håndhilsing på en kvinnelig rektor under vitnemålsseremonien ved en skole i Groruddalen har ført til mye debatt.

Det samme har en sak i Aftenposten der en mor fra samme område tar datteren ut av skolen på grunn av store kulturforskjeller.

Det er snakk om barn som ikke har tid til å leke fordi de er på koranskole, skjellsord mot skeive, kritikk av musikk under ramadan og jenter som ikke får overnatte.

– På Trosterud var det mange som bare så på meg og tenkte at jeg ikke var som dem. Og derfor ville de ikke være vennen min, sa datteren Luca (11).

Det er disse sakene Unge Høyre-leder Ola Svenneby nevner når han krever innvandringsstopp, som han håper kan bli Høyres politikk.

Det igjen har skapt rabalder i det politiske miljøet, blant annet reagerer AUF.

Og innvandringsstopp er for enkelt. Norge kan ikke stanse all innvandring.

En stopp er heller ikke løsningen på problemene Aftenposten har belyst. Det handler om integrering.

Samtidig betyr antall noe. For hva skal barna integreres inn i når det mange steder knapt er majoritetsnordmenn igjen?

LÆRERNE VET HVOR SKOEN TRYKKER: Her fra Trosterud skole i 2004.

Om Svenneby hadde sagt han ønsker en streng innvandringspolitikk ville han ikke fått oppmerksomhet.

Men da ville vi vært enige.

For det knaker i systemet når for mange skal lære seg norsk språk og inkluderes inn i arbeidslivet samtidig.

Til tross for at det må være valgfritt å håndhilse, mener vi en rektor på en skole i Norge gjør jobben sin når hen lærer elevene at i Norge er den en stor fordel å håndhilse. De bør formidles på en egnet måte. Å ikke kunne berøre kvinner er et minus i vårt arbeidsliv. Det gjelder alle, ikke bare muslimer.

Ungene må også lære å behandle en fremtidig kvinnelig sjef like godt som en mannlig.

Skolebyråd Sunniva Eidsvoll (SV) i Oslo advarer i et intervju med Aftenposten mot å koble problemene til kultur og religion. Hun mener det handler om levekår.

Og selvsagt har hun rett i at dette er sammensatt. At foreldre ikke er på foreldremøte skjer landet rundt, uten at det har noe med religion å gjøre.

Men flere av eksemplene fra de siste ukene handler nettopp om religion og kultur.

De dårlige levekårene Eidsvoll snakker om, forbedres om vi får folk inn i arbeidslivet.

Og blant dem som står på for det, er alle de ansatte rundt om på norske skoler.

Rektor på Trosterud, Lene Rønning-Arnesen, hvor Luca (11) inntil nylig gikk, ønsker debatten velkommen.

– Det er fint at problemene blir synlige. Da kan vi snakke om det, sier hun til Aftenposten.

Hun forteller at skolen spilte musikk i skolegården under hele ramadan og lar pride-flagget vaie i skolegården.

Hun ber ikke om innvandringsstopp, men flere miljøarbeidere som kan lære barna at det finnes andre måter å gjøre ting på.

Politikere som kommer på besøk når det er fest og id, de kunne satt seg bedre inn hvordan hverdagen i skolene i Oslo er.

For rektoren på Trosterud er utfordringene avislesere overraskes over, velkjente. Henne bør vi lytte til. Ansatte på skolene vet hvor problemene finnes. De er viktige stemmer i denne debatten.