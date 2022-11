Leder

Desperat lobbykamp

MØTTES: Finansdepartementet hadde invitert de fem største i næringen til møte fredag. Isteden kom Geir Ove Ystmark (t.v.) og Paul Birger Torgnes i Sjømat Norge, som etterpå holdt pressemøte med fiskeriminister Bjørnar Skjæran og Trygve Slagsvold Vedum

Laksenæringen gjør alt de kan for å skrote lakseskatten. Det er på tide at de begynner å opptre konstruktivt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det har ikke manglet på angrep etter at regjeringen varslet at det kommer en lakseskatt.

Næringen har anklaget finansministeren for å jukse med tall, truet med å fryse investeringer og sendt ut permitteringsvarsel. Det hevdes at kysten ranes. Lokalt er folk skremt med at de vil sitte igjen med mindre penger.

At prosessen er så elendig trekkes frem. At skatten kom som et plutselig sjokk og at regjeringen skaper helt uholdbare rammevilkår.

Men slike angrep ville selvsagt ha kommet, uansett hvor mange år regjeringen hadde brukt på å forberede skatten

KJEMPER MOT LAKSESKATTEN: Fra nyttår vil regjeringen innføre grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen. Men næringen selv vil ikke.

Næringens talspersoner sier at de slett ikke er imot å betale mer i skatt. De vil bare ha en riktig innretning på det hele.

Men etter et slags krisemøte i Finansdepartementet fredag, innrømmet Sjømat Norges administrerende direktør Geir Ove Ystmark overfor NTB at de er imot hele grunnrenteskatten. De heller ønsker en produksjonsavgift.

Nettopp. Næringen vil betale så lite skatt som mulig. Men det kan ikke være opp til dem.

Regjeringen har foreslått en nøytral grunnrenteskatt. Den er lite skadelig og innføres fordi næringen tjener så godt på oppdrett i fjordene våre. Om det fortsatt går bra, vil selskapene betale skatten. Går det dårlig, slipper de.

Men næringen vil ikke akseptere at skatten kommer.

Små og større innvendinger fremstilles som et være eller ikke være for hele forslaget. Deler av mediene har også kjøpt eierinteressenes fortelling i den tro at de bedriver viktig maktkritikk.

Men saken handler egentlig om mektige særinteresser som vil skape mest mulig støy og usikkerhet for å stanse hele skatten. Ikke for fellesskapets beste. Men for sin egen del.

Lakselobbyens argumenter er rett og slett ikke særlig gode.

Det betyr ikke at alt er perfekt og at det ikke bør gjøres justeringer her og der. Det er derfor det er en høring.

Den siste uken har de største eierne med fortvilelse hevdet at lakseprisen regjeringen vil legge til grunn, er helt ødeleggende.

Etter fredagens møte med finansministeren, som de fem største aktørene pussig nok takket nei til, viste det seg at dette ikke var helt håpløst likevel.

De som selger fisk på kontrakt til andre, skal skattlegges for den faktiske prisen de oppnår. De som eier hele verdikjeden og selger fisk til seg selv, kan få prisen vurdert av et normprisutvalg.

Det var altså ingen grunn til å idiotforklare hele skatteforslaget. Denne prisen var ikke skrevet i stein.

Fremover gjør næringen klokt i å begynne å opptre mer som dette: Vær konstruktiv, aksepter skatten og delta i utformingen slik at den blir best mulig.

De fleste av oss ønsker en suksessfull, livskraftig oppdrettsnæring som tjener gode penger og investerer i nye arbeidsplasser.

Faren med å stå på utsiden, er en dårligere skattepakke enn man ellers kunne fått. For som regjeringen sier: Skatten kommer uansett. Forstå det nå.