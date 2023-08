FRI PÅ SØNDAG: – Flere søndagsåpne butikker vil kunne få ringvirkninger. Flere vil måtte jobbe for å passe barn, og kollektivtilbudet må tilpasses. Det blir vanskeligere for idrettslag og frivilligheten å organisere dugnader, skriver Hilde Nagell.

Hvem vil egentlig ha hverdag hele uken?

I lokalvalget splitter spørsmålet om søndagsåpne butikker tydelig partiene på høyresiden fra partiene på venstresiden.

HILDE NAGELL, rådgiver i Tankesmien Agenda

Endelig er det helg. Med god samvittighet legger jeg telefonen til side. Skogen bugner av sopp. Foreldre står og heier på sidelinjen når ungene spiller kamp. Venner møtes og rusler sakte gjennom byen. Korpsforeldre steker vafler på et loppemarked. Noen padler utover fjorden på blikkstille vann.

For fagbevegelsen er retten til å ha fri på søndag en viktig kampsak. Også de som jobber i butikk skal få et velfortjent avbrekk.

KRONIKKFORFATTER: Hilde Nagell

I et nytt notat har Tankesmien Agenda på oppdrag fra Handel og kontor (HK) spurt listetoppene i de mest folkerike kommunene i Norge: Asker, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Kristiansand, Lillestrøm, Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen. I tillegg spurte vi kandidatene i Arendal.

Ingen av kandidatene til MDG, Rødt, SV, Ap, SP eller KrF ønsker lengre åpningstider, eller ville foretrukket at butikkene var søndagsåpne. Høyresiden er derimot mer liberalt innstilt til søndagsåpne butikker. 9 av 10 FrP-listetopper svarte at butikkene selv burde bestemme åpningstider.

Kent Ranum, som er toppkandidat for Trondheim Høyre, mener butikker selv bør få bestemme om de vil ha søndagsåpent. Han begrunner det med at dette «gir mer fleksibilitet i hverdagen til folk i Trondheim».

Førstekandidat for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg svarer at han foretrekker søndagsåpne butikker, og kommenterer: «Det er ikke noe galt med å bruke søndag som hviledag, men det heller ikke opplagt at alle skal ha hviledag på samme dag.»

Lae Solberg har også varslet at han vil sende en søknad til statsforvalteren om at Oslo blir turistkommune, og dermed omgå forbudet mot søndagsåpne butikker. Et press for liberalisering og uthuling av loven vil kunne skje flere steder dersom høyresiden får makten i flere kommuner.

Forbudet mot søndagsåpne butikker har lange tradisjoner. I den 800 år gamle Gulatingsloven heter det at ingen skal utføre noe arbeid fra lørdag ettermiddag til hanen galer mandag morgen.

I våre dager har dette forbudet lite med kirken å gjøre. Begrunnelsen er at det skal være et tydelig skille mellom hverdag og helg. Det finnes unntak i loven. For noen, som politi og helsearbeidere, er det nødvendig å jobbe på søndager, men intensjonen er at denne dagen skal være en fridag for flest mulig.

I våre moderne liv er konsentrasjon blitt mangelvare, og stillhet og ro noe man bevisst må oppsøke. De fleste har gjennomorganiserte hverdager styrt av kalendere fylt opp med jobbmøter, treningsavtaler og forpliktelser. Søndagen gir et pusterom.

Søndag er en dag som nærmest per definisjon er åpen. En dag det er mulig å våkne sakte, ligge lenge i sengen, og tenke «hva skal jeg gjøre i dag?». En dag det er opp til deg selv å fylle med innhold. En dag hverken du eller de rundt deg har forventninger til at du utretter så mye. En dag det er lov til å sitte i solveggen og kope (et ord vi bruker for lite).

Søndagen er bra for trivsel og folkehelse. Det er antagelig også samfunnsøkonomisk lønnsomt å beholde søndagen som fridag for flest mulig. Derfor er også handelsstanden og deres organisasjoner som Virke og NHO stort sett positive til et forbud mot søndagshandel.

Flere søndagsåpne butikker vil kunne få ringvirkninger. Flere vil måtte jobbe for å passe barn, og kollektivtilbudet må tilpasses. Det blir vanskeligere for idrettslag og frivilligheten å organisere dugnader.

I århundrer har vi vent oss til at det er forskjell på hverdag og helg. Det er en innarbeidet del av kulturen. Vi går på søndagstur og spiser søndagsmiddag. Arbeidsfolks rett til fritid er kjempet frem gjennom generasjoner.

Hvem vil egentlig ha hverdag hele uken?