SMELLVAKKER: – En kveld ringte det på døren, og der sto hun, smellvakker i pakistansk kjole med armringer og pannesmykke. Hva fan har du å stille opp med mot det, liksom. Jeg så meg aldri tilbake. Ikke før nå, når jeg er nødt til det, skriver Dagfinn Nordbø i dette personlige minneordet.

Det var en gang i Norge

Jeg lyser fryd over Shabanas minne.

DAGFINN NORDBØ, forfatter, satiriker og Shabana Rehmans ekssamboer

Jeg våkner til kondolanser. Det har altså skjedd. I det siste har jeg ikke fått svar på meldinger, det er uvanlig, hun pleide alltid å svare, om så bare med et hjerte, og så var det altså slik, ja, det vi fryktet alle sammen, har nå blitt hard og håndfast virkelighet.

Den sultne, ufølsomme og brutale demonen har slukt enda et offer.

Jeg tenkte umiddelbart at en epoke er over. Men litt senere slo det meg – er den nå det? Sannsynligvis ikke. Shabanas utrolige reise her nede er slutt, men alle oss som hun på forskjellige måter så sterkt og heftig berørte, vi har flammen hennes fremdeles inne i oss. Og vi kommer til å bære den videre.

Første gang jeg traff henne, var på standupklubben Christian Quart i Oslo, en av yngleplassene for norsk standupkomedie, scenen der så å si alle av dagens store og feterte stjerner tok sine aller første skritt. Hun fortalte at hun skulle på TV om noen dager, og trengte en sangtekst veldig veldig fort, kunne jeg hjelpe henne? Selvsagt, sa jeg. Min minste kunst.

Jeg drev den gangen fast i NRKs «Hallo I Uken» og hostet opp satiriske sangtekster hver eneste uke, så jeg hamret sammen en enkel sak på en velkjent Egner-melodi, som hun så fremførte i et talkshow med Marit Christensen.

Etter hvert traff vi hverandre oftere, ikke minst på Lille Smuget, der standupere gikk for åpen mikrofon og testet ut nytt materiale. Noen klipp derfra ble sendt i TV2-programmet «Rikets Tilstand», og boom, crash, kæddænggg! – hele Norge fikk oppleve en ung pakistansk jente i trang rød kjole stå på scenen og kødde om påsydde jomfruhinner.

Det ble veltet noen kaffekopper i norske stuer den kvelden. Sannsynligvis tok noen mullaer også en ekstra Sobril, eller tre.

Hva som skjedde etter det, er mer som en film jeg bare husker bruddstykker av. En kveld ringte det på døren, og der sto hun, smellvakker i pakistansk kjole med armringer og pannesmykke. Hva fan har du å stille opp med mot det, liksom. En førti år gammel venstreraddis og tobarnsfar med sosialarbeiderutdanning. Det var vel omtrent så upassende og umulig og inkompatibelt som det går an å få det.

Jeg så meg aldri tilbake. Ikke før nå, når jeg er nødt til det.

Og ting gikk fort. Rasende fort. Plutselig bodde vi sammen i min treroms på Tonsenhagen, og en dag spurte hun litt henslengt om å få låne barbermaskinen min. Ok, tenkte jeg, damer har vel slikt å gjøre, og jeg visste ikke noe som helst før hun noen dager senere sto brettet ut over forsiden og en rekke helsider i Dagbladet Magasinet, kroppsmalt med det norske flagget.

Etterpå ble livet one hell of a ride.

Det var som å storme fram på en gal hest, en sinnssvak rodeo i den norske offentligheten, som plutselig for en veldig stor del handlet om oss. Mest om henne, naturligvis, men jeg husker jeg fikk latterkrampe da noen, jeg tror det var Ivar Hippe, utropte oss to til «Norges mektigste mediepar».

Jeg lo av det da og jeg ler av det nå, men det var selvsagt et korn av sannhet i den lett svulstige utnevnelsen. Shabana hadde tilkjempet seg makt, uten tvil, og jeg sto der ved siden av. Jeg måtte stå der.

«MEKTIG MEDIEPAR»: Shabana Rehman og kronikkforfatteren avbildet i 2002.

Shabana fikk sin talerstol i Dagbladet, noe jeg som gammel Dagbladleser var veldig glad for, ikke minst fordi størrelser som Gudleiv Forr og Sissel Benneche Osvold forsto dybden og sprengkraften i Shabanas opprør. Det opprøret står i en ærerik kulturradikal tradisjon.

Hennes uredde galskap var uhyre velplassert i en avis som fremdeles holdt den kulturradikale fanen om ikke så høyt som på 60- og 70-tallet, men den sto der i hvert fall, trygt plantet i lokalene. Ingen passet bedre i Dagbladet enn Shabana. Der fikk hun støtte, og mer eller mindre full frihet til å formulere sitt opprør. Og det var det mer enn én som mislikte. Motstanden som kom, var massiv. Ikke minst blant hennes egne. Det er bare et par år siden jeg igjen satte navnet mitt på dørklokken.

En ting var drapstruslene, som Shabana vente seg til og blåste av etter hvert, men det var alle de små tingene. Det totale trykket. Som å ikke kunne ta drosje uten risiko, fordi taxisjåførene i Oslo nesten alle som én var pakistanske, og med mer eller mindre tradisjonelle eller reaksjonære holdninger.

Hennes jevnaldrende pakistanske, som la ut i det vide og brede i chatteforum med konspirasjonsteorier om at «Staten betaler Shabana for å snakke dritt om oss pakistanere», til kroppsmobbing, horeprat, sjikanøse brev, mailer og anonyme oppringninger med hets av det aller mest lugubre slaget.

Og, det kan virke utrolig, men nå i ettertid forstår jeg litt mer av det. Alle hetserne, alle mobberne og de som trakasserte henne – de var jo fanget i et system som de trodde de måtte være lojale overfor. De hadde ikke den muligheten og friheten som Shabana hadde tatt seg, eller rettere sagt: de visste ikke om den.

For som Jens Bjørneboe sa: «Friheten gis ikke, den må tas. Jeg tar meg den frihet.» Shabana tok den, med hud og hår, og langsomt men sikkert ga hun dermed også alle hetserne muligheten for å reflektere, og etter hvert gripe noe av den friheten inn i sine egne liv.

Og hva med offentligheten ellers? Shabana ble tatt imot med dyp skepsis i deler av akademia, blant annet med helsider i Aftenposten om at hun «skygget for andre».

Det kom mange og akutte utbrudd av fornærmet politisk korrekthet fra venstresidehold, ikke minst fra flere feirede kjendisantropologer, noe som fikk Shabana til å smelle på Dagbladets forside «De intellektuelle lever i en gullfiskbolle!».

TIDLIGERE SAMBOERE: – Shabana hadde ikke ett taktisk gen i seg, skriver Dagfinn Nordbø.

Shabana ga fullstendig F i høyre og venstre. Hun hadde ikke ett taktisk gen i seg, ikke overhodet. Hun formidlet bare rett ut de erfaringene hun selv hadde kjent på sin kropp. For henne var det den eneste sannheten, og den sannheten formidlet hun hver eneste dag, hele livet.

Det tok jaggu noen år for dette landet å forstå det. Korrektheten, for eksempel den lammende posisjonen at det er upassende å kritisere minoriteter fordi de liksom er svakere enn oss i majoriteten, den misforståtte korrektheten var overalt.

Det var aldri Shabanas mål å såre noen. Målet hennes var friheten, ikke bare for henne selv, men for alle, og det var det ikke mange som forsto. Og som Laurie Anderson sier: «Freedom is a scary thing. Not many really want it.»

Da Shabana løftet mullaen, satt hele medie- og pressefalanksen ringside på Smuget fordi arrangementet var en lansering av Krekars bok. Mullaen ble rasende, og truet forsamlingen til å slette bildene de hadde tatt. Og hva skjedde? De slettet bildene. Der satt det journalister og kommentatorer og kulturwhatnots i hopetall – og slettet bildene de hadde tatt. På ordre fra mullaen!

Det finnes derfor så vidt meg bekjent ingen dokumentasjon av mullaløftet, bortsett fra de bildene som ble tatt av TV 2s kamera som tilfeldigvis sto og surret bakerst i et hjørne.

Da vi forlot Smuget etter stuntet, så de tilstedeværende knapt i vår retning i det hele tatt. De jublet ikke eller klappet noen på skulderen, snarere tvert imot. Det var først senere, da saken eksploderte i mediene både her hjemme og verden over, at applausen begynte å runge, og opportunistene kom med sine hurrarop.

For nei, de hadde fremdeles ikke forstått Shabana, men nå som reaksjonene kom internasjonalt, ville plutselig alle være på hennes side.

Og hva med komikerne? Bortsett fra Zahid Ali og Jon Schau, og standupgudfar Jånni Kristiansen som tok Shabana med på nybegynnerjobber og kurset henne i essensiell standupteknikk, var det lite entusiasme å spore. Det var desto mer misunnelig murring i krokene, om at nei, hun kan jo ikke standup. Hun har ikke gått gradene, som oss. Hun har ikke som oss blitt sendt på turné til loslitte småsteder over hele Norge og endt opp med å skylde Standup Norge penger.

Vi påtraff et par av de komikerne på fortauet da flaggstuntet og Shabana hadde hele forsiden av Magasinet, og vi fikk der og da spørsmålet om «hvem hun hadde sugd» for å få det til. En av de mektigste aktørene i Humor-Norge uttalte at «Shabana er ingen komiker», og hvordan kunne hen vite det, som heller aldri møtte opp for å se showet Shabana spilte mer enn 60 forestillinger av bare i Oslo, før en landsomfattende turné?

Og ja, sett i ettertid: Grunnen til at Shabana nådde fram ved å bruke standupformen, var at hun, i motsetning til stort sett hele resten av komikermiljøet den gangen, hadde noe vektig å si. Hun hadde et budskap. Og det kostet henne noe å fremføre det budskapet.

Slik sett var det til en viss grad riktig at hun ikke var en vanlig standupkomiker, men en ramsalt satiriker. Som i langt sterkere grad enn andre tok i bruk erfaringer fra sitt eget liv når hun sto på scenen. Og satte det i en sammenheng. På godt, men aller mest på vondt. Mange år senere kom flere av standupperne etter, med forestillinger som leverte noe mer enn billige vitser.

Da jeg fikk dødsbudskapet torsdag formiddag, satt jeg i time etter time og leste kondolanser og meldinger. Etter en god stund reiste jeg meg fra mac-en og satte på musikk, og valgte «Officium» av Jan Garbarek og sangerne i Hilliard Ensemble. Det er religiøs musikk, fremført på latin, med Garbareks saksofon som kompletterer det sakrale preget.

Men så tenkte jeg, hvorfor det? Er det ikke en innmari norsk greie å bruke slik religiøs musikk når noen dør?

HARDTSLÅENDE: – Det var aldri Shabanas mål å såre noen. Målet hennes var friheten, ikke bare for henne selv, men for alle, skriver Dagfinn Nordbø.

Derfor skrudde jeg av Garbarek og fant fram filmmusikken til «Lagaan. Once upon a time in India.» Den filmen så vi sammen, flere ganger, på tross av at den er eviglang.

Det er den mest suksessrike indiske filmen av alle. Den har et sterkt antiimperialistisk budskap, der historien fortelles om den utfattige indiske bonden som utfordres av sin arrogante britiske overkoloniherre til å slå dem i cricket. Klarte de å sette sammen et lag og slå britene i cricket, skulle de få slippe skatt i tre år. Helten setter så sammen et team av fattige, forfulgte og utstøtte, lærer seg spillet – og vinner.

Det er en film breddfull av Bollywood, som Shabana elsket, og som mine egne sønner derfor vokste opp med, en film med dans, romantikk, vold, David mot Goliat og alt som skal til. Det hele.

Vil du ære Shabana, se den på strømming. Eller hør på musikken. Bollywoodmusikken, som vi spilte i vårt bryllup. Filmmusikken er laget av A.R. Rahman. Peter Cranshaw i The Guardian skrev om «Lagaan»: «Et overdådig epos, en nydelig kjærlighetshistorie og et bølgende eventyr. Større enn livet og uhyre fornøyelig, den har en dash spaghettiwestern, et hint av Kurosawa og en spennende flik av Kipling.»

Akkurat som Shabana. Once upon a time in Norway.

Jeg lyser fryd over hennes minne.