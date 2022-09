Leder

Støtt Ukraina!

Det er ikke aktuelt å la Putin vinne. Våpenhjelp til Ukraina er eneste farbare vei.

Før den russiske invasjonen av Ukraina, var det mange som var sikre på at det ikke kom noen invasjon.

Etterretningsinformasjonen fra USA, som skulle vise seg å være kuldegysende korrekt, ble latterliggjort som propaganda.

Mange måtte innrømme at de tok feil. Ikke minst på ytterkantene i norsk politikk.

Der sto også kampen om våpenstøtte til Ukraina.

Norge var et av landene som nølte. Og enkelt virket det ikke. Jurister argumenterte med at det ville gjøre Norge til en «medkriger» og øke faren for at Russland angriper oss. Som om Putin finleser folkerett.

Fredsaktivister gjentok budskapet som Kreml stadig prøver å hamre inn, om at det er umulig å vinne over Russland.

Ergo vil våpenstøtte bare forlenge lidelsene og krigføringen, var tanken.

HAR FRIGJORT KHARKIV: Ukrainske soldater har presset russerne tilbake og er flere steder kommet helt opp til russergrensen. Bildet viser en såret ukrainsk soldat i Kharkiv-regionen mandag.

Det til å forstå. Men at invasjonsmakten Russland ønsker minst mulig motstand, er ikke overraskende.

Men det mest solidariske er selvsagt ikke å la Ukraina stå alene.

På ytterste venstre fløy har imidlertid debattanter i flere år vært så opptatt av nazister i Ukraina at de forblindet av antiamerikanisme og NATO-motstand, ikke så den langt større fascistiske faren på andre siden av grensen.

Om vi hadde hørt på for eksempel Rødt sine råd, ville over 40 millioner ukrainere vært under Putins jernhæl. En demokratisk valgt regjering ville vært byttet ut med russisk undertrykkelse og diktatur.

Men slik er det ikke blitt. Heldigvis. Ukraina, som ofte kritiseres som korrupt, har forsvart seg på en imponerende måte. Den siste uken har de kastet russerne ut i nordøst. De er også på offensiven i sør.

Landet har gjort store fremskritt siden forsvaret lå med brukket rygg i 2014. Og det er ikke Ukraina, men Russland, som har et forsvar sterkt svekket av korrupsjon.

OPP MED DET UKRAINSKE FLAGGET: Flagget er tilbake i frigjorte Balaklija i Kharkiv. Bildet er fra lørdag.

Det er heller ikke særlig treffende, som EU-motstandere insisterer på, at Vesten har vært handlingslammet etter invasjonen. Tvert om, noe av det mest gledelige er, tross diskusjoner, hvor samlet USA og EU har stått.

At det er ulike syn på hvor fort det skal gå, er derimot ikke unaturlig.

For det finnes ingen enkle løsninger, tvert om fare for plutselige endringer og dramatiske hendelser.

Om Putin ydmykes og blir upopulær i sitt hjemland, som vi har sett tegn til denne uken, utgjør også det en risiko.

Men det finnes ikke noe annet alternativ enn å hjelpe Ukraina.

Jens Stoltenberg sa nylig at Ukraina trenger mer vinterutstyr til soldatene. Det burde vi som tjener så godt på gasskrisen, klare å levere. Europa bør gi Ukraina de våpenen de trenger. Ikke bare det vi har til overs.

For Ukrainas kamp er vår kamp.

Om Putin vinner frem, er det en katastrofe for Europa og for Norge. Fortsatt støtte til Ukraina er eneste gangbare vei.

Og med hjelp holder det ikke å si at man støtter Ukraina. Hjelp betyr våpen. For et land kan ikke forsvare seg uten.