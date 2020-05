Leder

VG mener: Vikingskipene – en kulturarv som forplikter

FORVITRER: Osebergskipet i Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Yngve Kvistad

Statens ivaretakelse av våre unike vikingskip er brolagt med gode intensjoner.

I sitt coronareviderte statsbudsjett har regjeringen funnet penger til utgraving av det såkalte Gjellestadskipet i Halden. Vi deltar gjerne i den umiddelbare jubel for akkurat det. Men noe hyldningskvad blir det ikke. Da må regjeringen først bevise at den skjønner hva det står om.

At en opplagt nasjonalskatt tilgodeses i nasjonalbudsjettet, er alt annet enn opplagt. Der er det presedens i historiens disfavør. Skiftende statsråder i skiftende regjeringer har i så måte være like gode. Kulturminnevern gjør seg best i festtaler. Enten det handler om nasjonalgalleri eller annen nasjonal kulturarv. Pietet er dessuten et vanskelig ord.

For å si det enkelt: Å grave opp båten er det minste problemet. Der kommer de ganske langt, om ikke i mål, med de 15 millionene regjeringen foreslår. Det som vil koste helt andre summer er preservering av det man måtte avdekke, samt eventuell rekonstruksjon av skipets bærende strukturer. Deretter bevaring for evigheten og forhåpentlig utstilling av hele gravfunnet.

Forventingene til hva som kan ligge under jordet ved Jellhaugen i Østfold-kommunen er store. Selv om åkeren der skipsrestene er identifisert er overpløyd mange ganger i årenes løp, tyder undersøkelser med georadar at fartøyet kan ha vært et par meter lengre enn Osebergskipet. Vårt eldste og best bevarte vikingskip er datert til år 820, mens årringtester av det som ligger i bakken på Gjellestad kan indikere et enda eldre skip. Sammenholdt med andre funn i nærområdet kan Østfolds plass i historien måtte skrives om.

Helt siden Stortinget i 1916 vedtok å bygge et egnet museum for de tre vikingskipene som var blitt gravd ut i løpet av de foregående fire tiårene, har fravær av bevilgninger til formålet vært regelen. Vikingskipshuset på Bygdøy ble åpnet i 1926, men Oseberg-fløyen var ikke sluttført før i 1954. I 2006 mente noen politikere og universitetsfolk at nytt vikingtidsmuseum skulle bygges i Bjørvika, en idé like skjør som gjenstandene som i så fall måtte flyttes.

Etter at kunnskapsminister Tora Aasland (SV) i 2012 prisverdig satte ned foten for den skjødesløse flyttesjauen, har vekslende ministre lovet nytt museum, utlyst arkitektkonkurranse, kåret vinner og garantert midler til så vel igangsetting av byggeprosess som bevaring av eksisterende vikingskip.

Men like årvisst som fremførelsen av de gode intensjoner, har oppfølgende bevilgninger uteblitt i statsbudsjettet. Først da sprekkene i skipsskroget var blitt så store at BBC kom for å dokumentere Norges vanskjøtsel av sin egen verdensarv, kom det krisemidler og byggevedtak på bordet.

Når Gjellestadskipet nå graves frem, akselererer nedbrytingsprosessen av det kanskje 1400 år gamle treverket. Det har ikke tid til å avvente budsjettprosesser i Stortinget. Regjeringen må forstå at dette forplikter.

Publisert: 13.05.20 kl. 09:11

