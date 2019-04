SIKKER I FJELLET: Samfunnsskikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) påpeker viktigheten av kunnskap om skredfare. Her på en øvelse med Røde Kors på Finse fredag. Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Skredfare i påskefjell

Etter den verste skredvinteren på åtte år er det all grunn til å være på vakt denne påsken. De siste fem årenes statistikk viser at april er den farligste måned når det gjelder snøskred.

I påsken, årets høysesong i vinterfjellet, blir vi minnet om hvor viktig det er å ha kunnskap om skredfare. Bare seks prosent av de spurte i en undersøkelse Opinion har foretatt for Den norske turistforening (DNT) og Røde Kors svarer at de er svært sikre på å kunne vurdere om terrenget er skredfarlig eller utrygt. 24 prosent sier at de er ganske sikre. 48 prosent er usikre på hvordan de skal vurdere skredfaren. Generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors konkluderer med at kunnskapsnivået fortsatt er for lavt.

Langt flere er på tur enn bare for et tiår siden. Toppturer er blitt populært. Det stiller høye krav til den enkeltes kunnskaper å gå toppturer i bratt terreng. Vi har også sett tragiske eksempler på hvor farlig det kan være å ta seg frem på snøscooter. Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (FrP) påpeker med rette at det er svært viktig at folk som ferdes i skredutsatte områder kjenner til farene og har god kunnskap om hvordan de skal forholde seg.

Frivillige organisasjoner som Røde Kors og Den norske turistforening (DNT) gjør en stor innsats for å gjøre påskefjellet tryggere. DNT kvister løyper og holder skredkurs. Røde Kors er til stede med 1200 frivillige på 150 vaktstasjoner over hele landet denne påsken. De frivillige gjør en uvurderlig innsats. Samtidig har myndighetene en viktig rolle i å varsle og informere. Et godt eksempel er at skredkunnskap er tatt inn i læreplanen for de som skal ta førerkort for snøscooter. NVEs varslingstjeneste, varsom.no, gir oppdatert informasjon om hvor i landet snøskredfaren er størst. I går var farenivået høyest i Jotunheimen, i store deler av Nord-Norge, samt i Longyearbyen. I Troms ventes betydelig fare for skred.

I denne påsken er det verdt å minne om de oppdaterte fjellvettreglene. Alle er viktige, men to er særlig relevante når skredfaren er stor: Ta hensyn til vær- og skredvarsel. Ta trygge veivalg. Gjenkjenn skredfarlig terreng og usikker is.

Myndigheter og organisasjoner kan informere og varsle, men det er den den enkelte skiløper og snøscooterkjører som må ta de rette valgene.

