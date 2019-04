ENGASJERT: Marianne B. Skou.

Debatt

Tørke og skogbranner: Nå er det nok. Nok en gang!

Naturen er vårt felles eie. Og til felles glede. Da er det vår plikt å ta vare på det hele - til senere generasjoner.

MARIANNE B. SKOU, skribent.

I fjor opplevde store deler av Østlandet – med særlig vekt på Østfold, Akershus og Oslo-området forøvrig - en enorm og uvant tørke. Nesten 3 måneder varte det – fra begynnelsen av mai til begynnelsen av august. Med noen sporadiske regnbyger innimellom, men ikke noe ordentlig regn.

Bøndene fortvilte, og de av oss som liker grønne plener, mette sauer, vann i brønnen og vakker flora gjorde det samme.

I år startet det hele medio mars. Bøndene – ihvertfall i Østfold, som startet våronna for flere uker siden - fortviler. Frø spirer ikke i tørr jord. Trær og blomster trenger vann for å leve.

Ifølge meteorolog Gislefoss har det bare kommet 1 mm nedbør (snø eller regn) på Østlandet siden 18. mars. Og det fortsetter. I tillegg startet rundt 1. april en varmebølge vi sjelden har på denne årstiden, men heldigvis med kjølige netter. I skrivende stund meldes det daglig om en rekke større og mindre skogbranner mange steder i Sør-Norge.

En kanskje litt vill tanke: Er det mulig å bruke brannhelikopterne til DSB som vanningskilde?

Jeg tenker at Vansjø, Østensjøvannet, Maridalsvannet, Åklungen, Sognsvann, Bogstadvannet og Østernvannet – for å nevne noen – er fulle av ferskvann. Nå om dagen renner vannet derfra og via elver ut i den salte Oslofjorden – etter snøsmeltingen, og blir derfor uaktuelt som vanningskilde. Hva om vi brukte dette verdifulle vannet før det ble for sent? Naturligvis uten å svekke brannberedskapen.

Jeg snakker ikke nå om hyttetomtene ved Larkollen eller hagene i Holmenkollen, men om sentrumsnære deler av Oslomarka og friluftsområdene i de meste brukte områdene som er berørt.

Det er vårt felles eie. Og til felles glede. Da er det vår plikt å ta vare på det hele - til senere generasjoner.

Klimakrisen er her. Det blir varmere og villere. (Men ikke våtere - som ekspertene trodde for få år siden). Det skal bare en uvettig fyrstikk til.

Vi må tenke radikalt og vi må tenke nytt.

