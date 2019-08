G7-MØTET: – Det ble et Emmanuel Macron-show i verdensklasse, hvor til og med Trump bidro til å make Macron great again, skriver kronikkforfatteren. Foto: BERTRAND GUAY / AFP

Debatt

Macron, den makeløse

Det meldes om vekst i fransk økonomi, og med den lavest arbeidsløshet på tjue år, har Emmanuel Macron fått den selvtilliten og posisjonen han trenger for å gå løs på høstens store slag i fransk politikk – pensjonsreformen.

Nå nettopp







PAAL FRISVOLD, redaktør europeiskpolitikk.no

Det var det ikke store forventninger til G7-møtet i Biarritz. En avgående tysk forbundskansler, en offentlig avsatt italienske statsminister, en testosterondrevet britisk villbass og en frostskadet Trump etter Grønlands-stuntet, var ikke akkurat det beste utgangspunktet for et konstruktivt og resultatorientert møte mellom verdens rikeste land. En eskalerende handelskrig verden ikke har sett maken til, ispedd Brexit-konflikt, tilsa at stemningen rundt bordet ville minne mer om en av rølpescenene godt ute i den danske filmen «Festen».

En ennå ulmende gule vester-bevegelse bak kraftige sperringer, gav Macron den største fallhøyden en G-7-vert noen gang må ha hatt. Det beste utfallet Macron kunne håpe på, uttalte ledende franske kommentatorer i forkant, var et «ikke-møte» – at ingen reiste tidlig, ingen skjelte hverandre ut – eller sendte en ondskapsfull tweet fra de konfidensielle samtalene.

Paal Frisvold. Foto: Pontus Höök / poho

Resultatet ble det motsatte. Macron viste hvilken statsmann, politisk byggekunstner og menneskekjenner han er. Fra møtet med Putin dagen i forveien til tête-à-tête-lunsj med Trump, og lynvisitt av den iranske utenriksministeren, tok Macron rett og slett i bruk en kombinasjon av det franskeste franske: Seduksjon, finesse og grandeur. For i dag bøyer de samme kommentatorene seg i støvet. Det ble et Macron-show i verdensklasse, hvor til og med Trump bidro til å make Macron great again.

Joda, han la listen lavt. Avfeide all form for kommuniké for å unngå den totale splittelsen og katastrofale utfallet fra fjorårets møte i Canada. I stedet la han alt inn på å skape intim dialog basert på eksklusiv tillit. Selv om budsjettet var lavest på mange år, ble statssjefene vitne til sjelden dose av narsissistisk boost. Bare Gud var over dem – slik det ikoniske bildet viste.

les også Trump om Macron-lunsj under toppmøte: - Det beste møtet vi har hatt

Et eksepsjonelt kortfattet slutt-kommuniké ført i pennen av Macron selv – vil mange skylde på var grunnet minefeltet et dypdykk kunne forårsake. Uenighet om Iran-avtalen, Russland, klimaendringer, Amazonas-branner, brexit og sist, men ikke minst alenegang kontra multilateralt samarbeid, ble godt begravet.

Opp steg en nøye balansert konsensus. På ene siden respekt for hvert lands suverenitet og på den andre behovet for samarbeid for å nå felles mål. Av de syv punktene var teksten om Libya den mest detaljerte. Dårlig samvittighet for kaoset bombingen av en av vår tids mest brutale diktaturer forårsaket, hadde de nok. Den ukontrollerte eksodus av flyktninger river ikke bare italiensk økonomi og samfunn i filler, men er også årsaken til at EU-samarbeidet vakler i grunnvollene. Nå skal en egen fredskonferanse gi nytt håp.

Det sterke signalet til Beijing om å respektere Storbritannias avtale fra 1997, gav ikke bare en lenge etterlengtet støtte til demokratiforkjemperne. Det gav Boris Johnson en plass i solen. Går Kina over streken er ballen i britenes banehalvdel, en rolle de ikke kan etterleve uten å få med seg EU. Behov for modernisering av Verdens handelsorganisasjon, WTO, gav Trump anerkjennelse av en av hans kjepphester, samtidig som det bidrar til å styrke forståelsen om behovet for et sterkere multilateralt samarbeid.

les også Fordømmer Bolsonaro etter kommentar om Macrons kone

Avsluttende pressekonferanse med Trump og Macron var en blanding av skandinavisk krimtriller og ypperste Hollywoodiansk underholdning. Etter gjensidig smiger av beste sort, klinte Trump til med sin vanlige Obama-forakt og festlig gestikulering for å vise den urettferdige handelsbalansen med Kina. Beskrivelsen av hans egen holdning til miljø, klima og vennskap med Kim Jong-un gjør at vi har mye å glede oss til på amerikanske talk-shows fremover.

Når Bloomberg samtidig melder om vekst i fransk økonomi med lavest arbeidsløshet på tjue år, har Macron fått den selvtilliten og standing han trenger for å gå løs på høstens store slag; pensjonsreformen.

Vi får bare ønske han lykke til. For i dag trenger hele verden Emmanuel Macron, vel så mye som Frankrike trenger ham.

Publisert: 28.08.19 kl. 07:55