Lan svarer: – Det finnes bare ett miljøparti

Venstre er velkommen til å bytte side, om de blir lei av å kave med Frp. Akkurat nå finnes det bare finnes det bare et ekte miljøparti som står opp mot gammeldags populisme. Og det er ikke Venstre.

Lan Marie Berg, De Grønnes førstekandidat

Det er forvirrende å forholde seg til Oslo Venstre denne valgkampen. Det ene øyeblikket proklamerer de sin kjærlighet til MDG og vil samarbeide med oss, det neste øyeblikket raser de mot oss.

Venstres førstekandidat i Oslo, Hallstein Bjercke, har til og med klart å bli fryktelig provosert av en kronikk der jeg kritiserer Frp og Høyres miljøpolitikk, selv om jeg faktisk ikke nevner Venstre med ett eneste ord. Bjerke mener vi har fått fryktelig dårlige samarbeidspartnere i Rødt og SV (VG, 30. august) .

Bjercke mener man er "selvtilfreds" når en sier nei til regjeringens forvirrende bompengepakke. Men han har selv uttalt at avtalen "kan skade Oslo". Heller ikke samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) vil utelukke at det kan bety flere personbiler i byene.

Selv med en økning i rushtidsavgiften som slik Venstre vil, blir tre av fire bilturer billigere. Det er helt feil vei å gå, når vi vet at biltrafikken i Oslo må reduseres kraftig i årene fremover for å nå klimamålene våre. Det blir ikke bedre av at Samferdselsministeren blankt avviser Oslo Venstres forslag om økt rushtidsavgift, og mener den er i strid med bomavtalen.

Når Venstre anklager deg for å danse en politisk dødsdans med sine samarbeidspartnere, så skal man lytte. Her er det folk med mye erfaring som snakker.

Faktum er at Venstre de siste månedene har blitt tvunget til å svelge en reforhandling av regjeringsplattformen fordi Frp hadde bompengepanikk og ville gjøre det billigere å kjøre bil. Det ville aldri vi i MDG gått med på, og det er trist for storbyene at Venstre har gjort det.

Bjercke er også opptatt av å hevde at den grønne politikken i Oslo først og fremst er Venstres fortjeneste. Kjennere av partiet Venstre vet at de er glade i å påberope seg æren for de fleste framskritt siden 1884. Men hvis det stemmer at Oslo Venstre har vært det “ledende” miljøpartiet i Oslo i 30 år, er det en knusende dom over Venstre. For etter 30 år overlot de en by med farlig høy luftforurensing, med kø, kork og kaos og med en plan for sykkelveier som var vedtatt på 70-tallet, og ennå ikke realisert.

Etter at De Grønne har fått en hånd på rattet, har utbyggingen av sykkelinfrastruktur økt fra 1,5 kilometer i året til over 15. I Oslo har vi fremskyndet Venstres klimamål med 20 år. Antall kollektivavganger har øke med flere tusen i uka. Og ikke minst: vi har blitt Europas miljøhovedstad, en tittel de borgerlige drømte om, men aldri vant. Naturligvis bygger vi også videre på positive utviklingstrekk som var på plass før vi kom til makten, men få betviler at det har skjedd et nødvendig taktskifte de siste fire årene.

Bjercke farer også med løgn. Det stemmer jo overhodet ikke at De Grønne har signert på noen avtale om full utbygging av E18 vestkorridoren slik han påstår. Tvert imot har Oslo og Akershus blitt enige om at dette monsterprosjektet skal nedskaleres for å ikke øke antallet felt inn mot Oslo og dermed hindre flere biler. Venstre har på sin side bidratt til å stemme full utbygging av E18 på Stortinget i strid med lokal enighet. Dette påpekte også Vegvesenet i et brev til samferdselsministeren.

At Bjercke attpåtil omtaler utvidelse av E18 fra to til tre felt som “et viktig regionalt miljøprosjekt” sier vel også sitt. Om Venstre vil ha null vekst av trafikk i byene, hvorfor er de da forkjempere for å bygge større motorvei inn til byen? Og hvorfor forsøker de å gi MDG skylden for en motorveiutbygging de selv har stemt for å tre ned over hodene på Oslos innbyggere?

Bjercke farer også med usannhet når han hevder at det ikke bygges ut ladestasjoner for elbil. Han vet godt at vi har muliggjort over 40 000 ladepunkter i borettslag. Å påstå at vi "bygger ned Ekebergsletta" er en komplett absurditet. Særlig med tanke på at Venstres egen minister har fått en forespørsel om å verne sletta fra byrådet i Oslo. Vi i MDG vil også jobbe mot bygging av cruiseterminal på Filipstad, som det eneste partiet som har vedtatt å avskaffe cruisetrafikk i Oslo.

På tross av alle disse usannhetene, har har rett i en ting: Venstre og MDG deler et miljøengasjement. Men det er substansielle forskjeller både i vår politikk og strategi. Det handler om å tørre å ta politiske valg basert på de løsningene vi har foran oss i dag.

Mens De Grønne konsekvent sier nei til større motorveier, har Venstre jobbet for utvidelse både på E18 og E6. Mens vi står fast på nullvekstmålet, åpner Venstre for å omdefinere det, under FrPs ledelse. Mens vi har stått fast på markagrensa, åpnet Venstre før sist valg for "aktivitetssoner". Men vi sier nei til cruisetrafikk og større flyplasser, satser Venstre på teknologiutvikling en gang i framtida.

Og mens vi sier konsekvent nei til å samarbeide med høyrepopulister som sprer fremmedfrykt og splittelse i byen vår, har Venstre valgt ikke bare å samarbeide med dem, men å bli deres fremste grønnvaskere og forsvarere.

Vi i De Grønne ser det som vårt mål å være en liberal, grønn og solidarisk motkraft til grå partier og til høyrepopulisme. Om Venstre også ønsker å være det, er de hjertelig velkommen til å støtte opp om det rødgrønne byrådet i Oslo.

Publisert: 04.09.19 kl. 09:21







