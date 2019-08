SVARER JURITZEN: Karl Øyvind Jordell. Foto: Privat

Kirkevalget: Feil om sperregrense - fare for perverst resultat

Arve Juritzen, som står på 5. plass på Nominasjonskomiteens liste til Oslo bispedømmeråd og Kirkemøtet, har i VG 26. august formulert seg meget skarpt om andre kandidater på lista: Han har selv et liberalt syn, men «… står ved siden av kandidater som jeg mener vil ødelegge folkekirken ved å fremme Det gamle testamentes fordømmende holdninger».

KARL ØYVIND JORDELL, professor ved Universitet i Oslo

Viktigere i denne sammenheng er en feil forståelse av en sperregrense for kumuleringer, på 5 prosent. Juritzen påstår: «Hvis antallet avgitte stemmer i år blir likt som ved siste valg, vil det i Oslo bispedømme bli forkastet 1.431 stemmer på grunn av sperregrensen.» Men stemmer forkastes ikke som følge av sperregrensen.

Som kjent kan imidlertid også blind høne finne korn. Juritzen er inne på noe viktig når han skriver at en «… stemme til en konservativ kandidat [kan] bli omgjort til en stemme for en liberal kandidat – eller omvendt.» Det er særlig det omvendte som er faren ved valget i år.

Det er nemlig iverksatt en anbefalingsaksjon, i regi av en konservativ gruppe som kaller seg Frimodig kirke. I Oslo anbefaler ikke denne gruppen åpent, men oppgir en epostadresse der man kan få oppgitt hvilke kandidater som Juritzen vel ville anse for å stå for gammeltestamentlige «fordømmende holdninger». En annen konservativ gruppe, Bønnelista, har åpent anbefalt to kandidater på nominasjonskomiteens liste.

Når det foreligger slike anbefalingsaksjoner av konservative kandidater, viser evalueringen av forrige valg at liberale velgere som måtte være fristet til å bruke nominasjonskomiteens liste og kumulere kandidater som de oppfatter som å ha et liberalt grunnsyn, ha små sjanser til å nå fram med sine kumuleringer, siden de ikke er organisert i en felles anbefalingsaksjon. Det eneste de oppnår, er å øke mandat-sjansene for de konservative som er anbefalt. Dette skjer fordi de bruker lista – jo flere som bruker en liste, jo flere mandater får lista. Det de oppnår kan kalles et perverst resultat: resultatet av stemmegivingen blir det stikk motsatte av det velgeren tar sikte på å oppnå.

For liberale velgere er dermed det tryggeste ikke å benytte nominasjonskomiteens liste.

Den sterke virkningen som organiserte anbefalingsaksjoner hadde ved siste valg, er ikke brakt videre til velgerne, av Kirkerådet, som har tilskrevet alle velgere. Her kan man med rimelighet påstå at informasjon er underslått. Juritzens anklage om at informasjon om sperregrensen er underslått, er imidlertid urimelig. Bestemmelsen er lett å finne i valgreglene.

