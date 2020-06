Kommentar

Slaget om Stiklestad

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

NORD I TRØNDELAG (VG): 990 år etter det sagnomsuste drapet på Olav den Hellige blåser det opp til et nytt slag - denne gangen om selve Stiklestad.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Mens alle krefter skulle samle seg om forberedelsene til det store, nasjonale 1000-årsjubileet for Slaget på Stiklestad, er det nå full krangel om hva Stiklestad egentlig skal være.

Et forslag som blant annet innebærer å kvitte seg med driften av det tradisjonsrike Spelet, splitte opp virksomheten og vrake navnet Stiklestad, blir oppfattet som en krigserklæring i gamle Nord-Trøndelag. Lokale politikere er dypt bekymret «for kreftene som settes i spill». Uten Stiklestad ville Trondheim bare vært et veikryss, skrev Trønder-Avisas redaktør John Arne Moen. Nå frykter mange at det er Stiklestad som ender opp som et veikryss.

Det var den nordnorske høvdingen Tore Hund som visstnok drepte Olav den Hellige. Nå ligger Stiklestads fremtid i hendene til Tore O. Sandvik (Ap), Trøndelags mektige fylkesordfører. Tirsdag skal saken behandles politisk.

Den er spådd å ha sprengkraft nok til å vekke opp de steile frontene fra før Trøndelag ble samlet, mellom nord og sør, mellom Trondheim og distriktene, og mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Fylkesordføreren advarer på sin side mot at dette skal bli «nok et trøndersk kretsmesterskap med nasjonale myndigheter på tribunen».

les også Ernas gjøkunge

Stridens kjerne er en faglig utredning om hvordan Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) skal utvikles videre. Mest kjent er kanskje det årlige friluftsteatret «Spelet om Heilag Olav», som stadig blir omtalt som «alle spels mor». Stiklestad og Spelet har alltid fått mye oppmerksomhet i nordfylket, og på Innherred har det nesten blitt dyrket som en kult. Hver minste endring i Spelet har avstedkommet lange diskusjoner. Ble det så mye som flyttet på en krakk på tunet på garden Sul var det avisskriverier i uker etterpå.

Men Spelet har ikke den samme tiltrekningskraft som den en gang hadde. Publikumsnedgangen har vært bratt i mange år. Det skyldes nok først og fremst konkurranse om folks tid, selv om kritikere mener Spelet har et skrikende behov for fornyelse. Endringsvilje og modernisering har ikke nødvendigvis vært kjerneverdier.

Men Stiklestad er også et nasjonalt kultursenter som skal forske på og formidle Olavsarven. Det er nå blitt et konsolidert museum som også inkluderer museer i flere nabokommuner, deriblant Nils Aas kunstverksted i Inderøy. I tillegg kommer drift av et hotell og «Stiklastadir», et langhus som brukes til alt fra besøk av skoleklasser til julebord og firmafester i «vikingstil».

les også Krisen er over. Men ikke for alle

Det faglige utvalget nedsatt av fylkeskommunen mener dette er rotete, kostbart og at museumsdriften lider under dette. De mener at driften av spelet bør overlates til andre, mens hotellet og «Stiklastadir» bør selges. Stiklestad bør bruke sine krefter på å profesjonalisere museumsdriften, og flere må inn på eiersiden. De peker på at utviklingen de siste årene har handlet mest om vei, parkering og overnatting. Til alt overmål vil de endre navnet til noe mer nøytralt, for eksempel «Museene i Innherred».

Dette får særlig Verdalsmiljøet til å rase, og det er ventet at særlig Senterpartiet vil kjempe for å bevare det meste som i dag. Et mindretall i utvalget mener det er en alt for snever tolkning av museumsdrift: De tar ikke innover seg Stiklestads betydning i norgeshistorien, skriver de. De mener at det er helheten av all aktivitet på Stiklestad som gir stedet identitet og evne til å formidle Olavsarven. I motsetning til mye annet er ikke Olavsarven noe som bare kan stilles ut i glassmonter. For hva hadde egentlig Stiklestad vært uten Spelet? Og hvem i alle dager vil ta turen til «Museene i Innherred»?

les også Hjelp, vi må på ferie til Norge

Det er også eksempel på kulturkræsj mellom de to fylkene som nylig ble slått sammen. En hybrid som Stiklestad ble dyrket og heiet fram i gamle Nord-Trøndelag, som forøvrig hadde kraftpenger å smøre budsjettene med, men passer ikke inn i Sør-Trøndelags mer tellekantpregede drift.

Men alt hadde vært betydelig enklere om dette bare handlet om eierstruktur og museumsdrift. I nordfylket er det mange som kontinuerlig mistenker Trondheim for å gribbe til seg makt og oppgaver der de kan. Det vises blant annet til at historiemiljøet i Trondheim lenge har prøvd å marginalisere Stiklestads betydning. Nå er frykten at en slakting av dagens Stiklestad vil legge veien åpen for at stadig mer av tyngdepunktet av Olavsarven flyttes til Trondheim.

Da 900-årsjubileet ble feiret, var kongefamilien, statsministeren, halve Stortinget og nesten hele regjeringen til stede. Fylkesordføreren drømmer om en begivenhet som overgår dette, mens lokale medier frykter at Stiklestad blir avspist med «en busstur etter lunsj for deltakere som samler seg i Trondheim for å markere begivenheten».

Publisert: 08.06.20 kl. 11:06

Les også

Fra andre aviser