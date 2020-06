Leder

Det er vanskelig med vindmøller

Fremover kommer det til å bli færre vindmølleutbygginger i Norge. Men for mange av de prosjektene som alt er vedtatt, er det for sent å avlyse.

Nå nettopp

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Vi kan spare vår begeistring for subsidierte vindmøller i naturskjønne områder som Haramsøya utenfor Ålesund. Vi har forståelse for at befolkningen ser med skepsis på høye møller på en så liten øy.

Konfliktene virker nærmest uløselige både der og på steder som Øyfjellet, Kvaløya, Raudfjell, Kvitfjell, Nord-Odal, Tysvær. Også på Frøya har sammenstøtene vært vonde.

Vi skulle aldri ha havnet i dette uføret.

les også Trenger vi egentlig vindmøller?

Men i de fleste sakene er det kommunene selv som har gitt tommel opp. Da må politikerne stå for det.

Problemet er at det har gått så mange år fra konsesjon er gitt, til vindmøllene kommer. Og når de plutselig skal settes opp, er det gjerne med dobbel høyde.

I mellomtiden er politikerne skiftet ut og stemningen snudd. Det er klart dette er vanskelig. På Haramsøya for eksempel, har det gått 15 år.

Nå ser det endelig ut til at disse reglene skal endres. En ny stortingsmelding om vindkraft på land er like om hjørnet. Og her skal det etter det vi forstår strammes inn, slik at det ikke går like lang tid før parkene realiseres. Det trengs åpenbart.

les også Frp-nei til forslag om lokal vetorett mot vindkraft

Men for de prosjektene som alt er i gang, har vi vanskelig for å se hvordan staten skal kunne stoppe dem. Næringslivet skal ha stabile rammevilkår. Selskap som har fått ja og har investert millioner, kan ikke få nei når de står der med innkjøpte turbiner.

Det bør fortsatt være slik at det skal svært mye til for at en konsesjon kan inndras.

En årsak til at konfliktene tårner seg opp nå, er at vindmølleprosjektene står i kø. Det er så mange som har det travelt med å rekke å komme inn under ordningen med subsidier, som går ut neste år.

Det er en ordning vi hele tiden har vært imot. Når den endelig avvikles, vil det være kraftprisen som avgjør om vindmøller er lønnsomme.

les også Putin skeptisk til vindmøller: Tenker på fuglene

Da blir det færre prosjekter. På lang sikt roer dette seg altså ned. På kort sikt ser vi ingen enkle løsninger.

Motstanderne er forståelig nok mest høylytte fordi de har det travelt. Men ordfører i Nord-Odal Lise Selnes (Ap) sa på Debatten på torsdag at hun tror befolkningen i kommunen der er delt i to. Slik er det nok litt i resten av befolkningen og. Flere meningsmålinger viser at nordmenn er for vindmøller.

Og om møllene kan settes opp på et fornuftig område, gi oss ren kraft og mer penger i kassen, så kan det være en god ide.

Publisert: 06.06.20 kl. 10:42

Mer om Vindkraft Kvitfjell Frøya Ålesund Naturvern Miljø

Fra andre aviser