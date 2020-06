STRUKTURELL RASISME: – Det er «lett» å reagere mot en mann som kaster bananer mot svarte spillere, eller å vise ut en spiller som roper «jævla neger» på banen. Et langt mer komplisert spørsmål er om alle har like muligheter og blir likt behandlet i norsk fotball, skriver Henrik Lunde. Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ingen rasisme på våre baner

I kjølvannet av George Floyds død har rasisme igjen kommet på dagsordenen på gata og i media. Et betimelig søkelys settes på ulike samfunnsarenaer, inkludert fotballen.

HENRIK LUNDE, seksjonsleder klubb og aktivitet, Norges fotballforbund (NFF)

Rasisme forekommer på alle arenaer, alle nivåer og i alle strukturer i samfunnet. Fotballens enorme popularitet i gir Norges Fotballforbund store muligheter og et stort ansvar for å bekjempe rasisme. Vi diskuterer ikke om rasisme finnes, men best hva som kan gjøres for å bekjempe den.

Hendelser i samfunnet påvirker fotballen. Vi som er engasjert i fotball lever ikke på en egen planet. Samfunnet endres, holdninger endres og nye problemstillinger reises – i samfunnet og samtidig i fotballen.

Fair play er fotballens verdi- og holdningsarbeid, med «respekt» som det grunnleggende element. Respekt for alle du møter i fotballen på og utenfor banen. I det ligger det implisitt at diskriminering og hets på bakgrunn av kjønn, kjærstevalg eller hvor bestefar egentlig kom fra – er uakseptabelt. Vi har valgt å fokusere på den grunnleggende respekten og på dette grunnlaget arbeider NFF med et likeverdig fokus på å fremme det positive og motarbeide det negative.

Foto: Trond Tandberg / Getty Images Europe

Rasisme, diskriminering og ulikhet er ikke en ny utfordring i fotballen. Jenter og kvinner har kjempet en lang kamp for å bli likestilte og NFF har det som kjerneområde i vår nye handlingsplan. Utviklingen følges nøye på alle nivåer og alle arenaer for å iverksette treffsikre tiltak. Seksuell legning har kommet sent på dagsordenen, og er et område der det er vanskeligere å måle effekten av holdningsarbeid da vi av åpenbare grunner ikke registrerer spillere og tillitsvalgtes legning.

Et fotballag består i dag av mer forskjellige spillere enn før. Vi liker å tenke at fotballen er fargeblind. Folk i alle aldre kjøper drakter med sine favoritter – og det er få som bryr seg om etnisiteten til Erling eller Christiano. Kul spiller – den drakta vil jeg ha! Hvor spillerens besteforeldre «egentlig kom fra» er fullstendig uinteressant.

Er vi i mål da? Er alt bra og vi kan lene oss tilbake og sole oss i vår fortreffelighet? Svaret er enkelt og tydelig: Nei. Men det går framover på noen områder.

På banen har NFF et regelverk som kontant og hardt slår ned på rasisme. Rødt kort og rett ut! Vi vil ikke se det, vi vil ikke høre det, vi vil ikke ha det på våre baner.

Tribunelivet har endret seg. Sanger som ble sunget for 30 år siden er utenkelige i dag. Norske supportere har tatt tøffe oppgjør internt og etablert en tribunekultur der rasisme og homohets er bannlyst og blir møtte med krystallklare reaksjoner fra supporterne selv.

På sidelinja nedover i divisjonssystemet og i barne- og ungdomsfotballen er det vanskeligere enn på eliteseriens gjennomorganiserte arrangementer. Mange melaninrike fotballspillere har opplevd rasistiske tilrop og kommentarer i sin tid som fotballspillere. Flere voksne menn har stått fram i media de siste ukene og fortalt om sine opplevelser. Det er viktig for å synliggjøre rasismen – ikke minst for oss som ikke kan skjønne hvor vondt det fremdeles gjør når du som voksen mann forteller om hva som ble ropt fra sidelinja når du var 12 år.

NFF, NTF og NISO har i flere sammenhenger samarbeidet om arbeidet mot rasisme og vil ved starten på årets sesong markere dette på nytt i forbindelse med første serierunde i Eliteserien.

Alle lurer på «hvor mye» rasisme det er i norsk fotball, og om det har blitt mer eller mindre. Svaret er at vi vet ikke alt som skjer på de flere hundretusener av fotballkamper hvert år. Noen saker blir rapportert inn i fotballens systemer og vi hører fortellinger fra de som blir utsatt, men det er selvsagt ukjent antall episoder som ingen får vite om. I NFF ber vi de som utsettes for eller observerer rasisme, om å si ifra. Vi har lover og røde kort, men det krever at vi får høre om det og at noen må se det. NFFs hovedoppgave er å gi vise hva vi står for, sette rammer og gi klubbene verktøy som kan gjøre hverdagen bedre og lettere for alle involverte.

Det er «lett» å reagere mot en mann som kaster bananer mot svarte spillere, eller å vise ut en spiller som roper «jævla neger» på banen. Det er den brutale idiotiske rasismen som er lettfattelig og konkret. Det er imidlertid bare en del av problemet.

Et langt mer komplisert spørsmål er om alle har like muligheter og blir likt behandlet i norsk fotball.

Det er ingen institusjonalisert diskriminering norsk fotball. I utgangspunktet er alle dører åpne, men det er ikke alle som går inn døra. Ingen blir nektet adgang, men de er ikke inne i rommet likevel. De står utenfor og ser. Norsk fotball gjenspeiler ikke befolkningens mangfoldige sammensetning verken på eller utenfor banen – og det er tydeligere blant kvinner enn menn. Vi kan ikke telle mangfold, men det vi ser er ikke bra nok.

NFF har et stort ansvar og klar målsetting om å jobbe målbevisst med dette. Hvorfor er spillergruppene på våre aldersbestemte landslag så ensartede? Hvorfor er Fotballtinget så kritthvitt? Er valgkomiteene rundt om i klubber og kretser bevisste i sitt arbeid?

Verdiene er klare og intensjonene er gode. Likevel er ikke resultatet godt nok. Ulikhet har mange årsaker, og rasisme er en av dem. Den kan være bevisst eller ubevisst, fotballspesifikk eller speile samfunnsmekanismer. Dette skal vi dokumentere, analysere og iverksette tiltak for å endre. NFF skal fortsette jobben med å få norsk fotball til en arena der alle kan delta med hele seg, få være den de er og ha reelle like rettigheter og muligheter til å oppnå det de ønsker

Vi blir aldri ferdige med å jobbe mot rasisme og ulikhet. Derfor vil NFF holde trykket oppe på respekt og reelle like muligheter for alle – mot det negative og for det positive. Det handler om samfunnet, det handler om fotballen og det handler om oss.

Hvis vi ikke står for noe, faller vi for alt.

Publisert: 17.06.20 kl. 12:13

