Hvor ble det av varslerne?

Tidlig i 2020 sto kinesiske myndigheter overfor valget mellom å dele informasjon om det nye coronaviruset eller å slå ned på folk som prøvde å varsle om faren. Dessverre valgte de det siste.

TRINE ANGELSKÅR, leder av Norsk PENs Kina-utvalg

Mens myndighetene nektet å gi befolkningen informasjon om virusutbruddet, var det en rekke leger og innbyggere i Wuhan som prøvde å varsle. Det har de blitt straffet for. Mens viruset utviklet seg til å bli en global pandemi, har menneskene som spredte informasjon om det dødelige viruset forsvunnet.

Her er fire eksempler:

1. Ai Fen var sjefen for akuttavdelingen på Wuhan Central Hospital og den første som oppdaget det nye, Sars-lignende viruset hos mennesker. I et intervju i det kinesiske tidsskriftet Renwu i mars fortalte Ai om hvordan hun og hennes kollegaer ble refset og ilagt munnkurv for å ha delt denne informasjonen. En av kollegene som ble refset var Li Wenliang, legen som varslet verden om covid-19 og som senere døde av viruset. Kort tid etter at Renwu-intervjuet ble publisert, ble artikkelen fjernet fra sosiale medier. Like etter var Ai Fen sporløst forsvunnet. Ingen har sett eller hørt fra henne siden 29. mars.

les også NATO-sjefen: Russland og Kina sprer falske covid-19-nyheter

2. Advokaten og videobloggeren Chen Qiushi kastet seg på det siste toget til Wuhan før byen stengte ned 23. januar. Han laget flere reportasjer om de kaotiske tilstandene på de overfylte sykehusene i Wuhan og delte hjerteskjærende intervjuer av pårørende. Videoene hans ble sett mer enn 100 000 ganger på kinesiske sosiale medier før kontoen hans ble slettet 6. februar. Dagen etter fikk foreldrene beskjed om at han var satt i «karantene». Ingen har hørt fra ham siden.

3. Den lokale forretningsmannen og videobloggeren Fang Bin dokumenterte også overfylte sykehus og fullpakkede likbiler i Wuhan. I en video fra 2. februar rapporterte han om at politiet konfiskerte PC-en hans og at han senere ble avhørt. Fang ble angivelig arrestert samme dag som han publiserte en 12 sekunder lang videosnutt der han holdt opp et ark med teksten «Borgere, stå imot. Gi makten til folket». Ingen har hørt fra ham siden.

4. Eiendomsmogulen Ren Zhiqiang, som har tette bånd til høytstående partimedlemmer og mer enn 37 millioner følgere på Weibo, publiserte i mars en artikkel der han kritiserer myndighetene for slett håndtering av koronautbruddet i Wuhan. Så forsvant også han.

Organisasjonen Reportere uten grenser rangerer Kina som nummer 177 av 180 land når det gjelder pressefrihet. Dette til tross for at artikkel 35 i den kinesiske grunnloven, på papiret, sikrer ytrings- og pressefrihet i landet. Nå må verden og norske myndigheter reagere mot sensur og ytringsnekt.

I 2016 ble Norge og Kina enige om en normaliseringsavtale etter at Kina hadde plassert Norge i den politiske og diplomatiske «fryseboksen» i seks år, fordi menneskerettighetsforkjemperen Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris. Norske myndigheter sier nå at de nå kan ta opp vanskelige temaer som ytringsfrihet med sine kinesiske kolleger igjen.

En gyllen mulighet for å ta opp disse konkrete tilfellene, er de pågående forhandlingene om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina. Norsk PEN oppfordrer derfor næringsminister Iselin Nybø til å spørre sine forhandlingspartnere om hvor det har blitt av Ai, Chen, Fang og Ren. Ytringsfriheten er universell og skal gjelde uansett. Koronapandemien har vist hvor sårbare vi mennesker er når informasjon blir undertrykket i stedet for å bidra til å opplyse befolkningen.

Nylig publiserte et internasjonalt forskningsteam en rapport der de dokumenterer at 95 prosent av smittetilfellene kunne vært unngått dersom kinesiske myndigheter hadde reagert tre uker tidligere. I stedet brukte de denne tiden på å benekte virusutbruddet.

Ai, Chen, Fang og Ren – og Li Wenliang, som døde av viruset – forsøkte å advare oss. De burde fått belønning, ikke straff.

