For tidlig å si at Sverige har dummet seg ut

Av Astrid Meland

HOLDER SVERIGE ÅPENT: Statsminister Stefan Löfven har stor støtte i befolkningen for tiden. Foto: Jessica Gow/TT / TT NYHETSBYRÅN

Epidemier er ideelle for alle oss som om har lyst til å se ned på andre.

For flere uker siden lukket Danmark og Norge grensene og stengte alle skolene.

Sverige derimot, har holdt barnehager og skoler åpne. Landet har innført sosial avstand, men likevel er treningssentre, restauranter og frisører åpne. Skisportstedene stengte først onsdag denne uken. Det er tillatt å møtes for 50 mennesker.

Sist døgn døde 43 personer i Sverige. Og en rekke aldershjem har fått corona. Vi har hatt enkeltdøgn i Sverige hvor det har blitt rapportert inn flere døde enn vi har hatt totalt i Norge.

Og dermed oppstår diskusjonen. Driver de eksperiment med liv i Sverige? Norske medier skriver at svenskene innrømmer å ha mislykkes. Noe som ser ut til å være en overdrivelse.

Men det kan likevel virke som vi har gjort mye riktig i Norge, hvor dødstallene er lavere og reglene strengere. Maks fem mennesker kan møtes utendørs utenom familie.

Like nedstengt er Danmark, der til og med vannpipekafeer er stengt. Kun take away er tillatt. Museum, treningssenter, kirker, frisører, puber og dansesteder er lukket.

Men Sverige er kanskje ikke så alene som det høres ut. Island og Finland kjører en slags mellomløsning. Island anbefaler syke å gå med munnbind. Men småskolen og barnehager er oppe. Finland har også delvis åpne småskoler og har særlig satset på å stenge av hovedstadsområdet.

Sverige og Danmark/ Norge er nordiske ytterpunkter i kampen mot corona. Og utviklingen i antall døde i Sverige og Norge, taler til Norges fordel. Det kan virker som de har mistet kontroll i nabolandet vårt.

Men om vi ser på Sverige og Danmark, blir bildet mer forvirrende. Forskjellen er ikke så stor.

Både Sverige og Danmark har brattere kurve enn Norge på antall intensivpasienter. Den svenske har fulgt danskenes, men blitt noe brattere de siste fire - fem dagene.

Antall døde Danmark er på 123 og i Sverige 282. Om vi tar høyde for folketall og tenker at Danmark var som Sverige, ville danskene hatt 158 døde. Altså 25 flere.

Norge har 50 døde. Om Norge var Danmark, skulle vi hatt 115 døde. Altså 65 flere.

Så langt er tallene for Island og Finland lave, med henholdsvis to og 17 døde.

Ekspertene ved Imperial Collage i London tror under en halv prosent av oss nordmenn er smittet. De mener også at det er i Norge sykdommen smitter langsomst av landene de har sett på.

De mener viruset spres raskest i Sverige. Det handler ikke om antall døde. Det er regnemodellen som gir det resultatet når den mates inn med at Sverige ikke har innført «lock down.»

Forskerne mener likevel deres tall i stort viser at tiltakene mot corona virker og at de har spart titusenvis av liv. Funnene er mest solide for de store smittelandene.

Det er for tidlig å si tilsvarende om de nordiske landene. Vi har ikke kommet langt nok i epidemien til å felle en dom. Vi har så mange ulike tiltak, litt ulike folk, forskjell på helsestell, alderssammensetning og boligtetthet, som gjør det vanskelig å finne noen fasit.

Svenske folkehelsemyndigheter mener de har flere døde fordi mange eldre og innvandrere som bor tett er rammet tidlig. De mener Norge bare er senere ute i løypen, og at det er er årsaken til forskjellene, ikke nødvendigvis strengere tiltak.

Det harmonerer med noe av det vi har hørt fra Oslo, med mange smittet tidlig på Vestkanten. Det kan dreie seg om skiturister hjemkommet fra vinterferie i Alpene. I tilfelle snakker vi om utbrudd i grupper med lavere dødelighet enn på svenske gamlehjem.

Statistikken til svenskene viser da også at det store flertallet døde er 80 − 90 år. Men også i Norge er snittalderen på de døde høy, over 80 år. Heller ikke vi har klart å holde corona unna eldre- og sykehjem.

Sett bort fra nabokjeklingen, er ikke tiltakene i Norden så strenge. Det er Asia og andre europeiske land lenger sør som har har innført det som virkelig kjennes på kroppen, som langvarig portforbud og overvåkning av innbyggerne.

Men det finnes en annen, viktig forskjell på de nordiske landene. Nemlig testing.

Norge og Island har testet flest, og er helt i verdenstoppen. Det er i tråd med rådet fra Verdens helseorganisasjon, som lød «test, test, test».

Og dette kan ha betydning for smittespredningen.

Assisterende generalsekretær Bruce Aylward i WHO sier til Politiken at det danske valget om å teste så få, undrer ham. En annen WHO-topp kaller strategien skjødesløs.

WHOs råd er å gjøre som de asiatiske landene, altså teste bredt og isolere smittede på karantenehotell. Danske eksperter er kritisk til strategien, som de mener fungerte på SARS, men ikke på det nye coronaviruset.

Norge følger heller ikke WHOs anbefaling her. De smittede isoleres stort sett hjemme hos seg selv, hvor de kan smitte familien. Vi tester dessuten bare syke og utvalgte grupper.

På Island testes alle som vil. Det er enklere med en befolkning på 360 000 mennesker.

Slik fanger de opp folk som er smittet tidlig, også de uten symptomer. Det stopper spredning og gir en oversikt over hvor mange som har fått viruset i befolkningen. Det gir også informasjon om hvor smittsomt og dødelig viruset er. Ifølge CNN har rundt halvparten av dem som testet positivt på Island, vært symptomfrie.

Vi har ikke lignende tall for Norge.

På Debatten på NRK tirsdag sa Helsedirektoratet at de tror mørketallene er lave i Norge. FHI skal i gang med å kartlegge dette.

I flere land jobbes det også med å rulle ut antistofftester, som gir svar på om vi har hatt corona.

Det betyr at vi alle etter hvert vil bli testet for viruset.

Om det viser seg at svært få av oss har hatt det, slik den britiske rapporten fra Imperial Collage peker mot for Norge nå, er det etter hvert ikke en like god nyhet.

Å bremse spredningen, virker fornuftig. Norge tester mange, og setter samtidig inn kraftige tiltak for å stopper spredningen.

Slik får vi tid til å bygge ut kapasitet, teste flere og skaffe mer informasjon slik at vi kan velge riktig strategi.

Men på sikt skal de fleste av oss bli immune mot denne sykdommen. Corona er ikke over før halve landet har hatt det. Eller vi får en vaksine.

Det kan ta tid. Og det kan godt være svenskene viser seg å løse dette like effektivt og humant som resten av Norden.

Det vet vi ikke.

Men jeg håper svenskene har rett. For vi vil raskest mulig tillbake til normale, nordiske mesterskap i ski og fotball igjen. Covid-mesterskapet er ikke like morsomt.

Publisert: 03.04.20 kl. 09:00

