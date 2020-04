Kommentar

Bor det en embetsmann i Tangen?

Av Hanne Skartveit

Gjennom de siste dagene har hele Norge blitt bedre kjent nyutnevnt oljefondsjef Nicolai Tangen Foto: Nina E. Rangoy

Gjennom toppjobben i Oljefondet vil Nicolai Tangen få noe som aldri kan kjøpes for penger: Tilgang til omtrent alle de mektigste menneskene i verden.

Avsløringen av seminaret i USA åpnet opp for en større diskusjon om den nyutnevnte oljefond-sjefen. Vi har fått vite mer om Tangen, og om prosessen som førte til at han ble utnevnt. I dag møter sentralbanksjef Øystein Olsen i Norges Banks representantskap for å svare på spørsmål.

På grunn av coronaen seilte utnevnelsen av Tangen litt under radaren. Nyhetsbildet var mettet. Men mange uttalte seg med begeistring, både i finansmiljøet og blant folk som kjenner ham. Og vi andre tok for gitt at de som hadde foretatt ansettelsen, hadde gjort alt riktig for å sikre en korrekt og etterprøvbar prosess.

Skatteparadis

Når det i ettertid viser seg at Norges Bank for eksempel ikke har gått fullstendig og grundig inn i alle hans private formuesforhold og hvordan dette skal håndteres, er det i beste fall overraskende. Det er verdt å diskutere om ikke Tangen burde flagge hjem hele sin formue til Norge, siden Norge er det eneste landet i verden der Oljefondet ikke har investeringer. På den måten hadde vi unngått alle spekulasjoner, både nå og i fremtiden, om hvorvidt Oljefondets disposisjoner får konsekvenser for Tangens egne investeringer.

Han har satt bort forvaltningen av sin formue til en stiftelse mens han har jobben. Men det er uklart hvor skarpt han har kuttet båndene. Og ikke mindre problematisk: deler av det han eier, er plassert i et skatteparadis, der offentligheten ikke har innsyn. Selv om vi i utgangspunktet ikke har noe grunnlag for å tvile på at alt vil foregå ryddig og skikkelig, så er det et problem at offentligheten ikke kan kontrollere hans formue ned til siste detalj. Både for Tangen selv, og for Oljefondet.

Båtferie til 400.000

Tangen er kjent som en raus person. Men selv om det er sine egne penger han er raus med, kan han i posisjonen som oljefond-sjef lett havne i vanskelig farvann. Som han gjorde da han i 2016 spanderte en båttur verdt 440.000 kroner på eks-ordfører Arvid Grundekjøn i Kristiansand. De hadde samarbeidet om det planlagte kunstmuseet i byen. Tangen har donert sin store kunstsamling hit. Da båtturen ble avslørt, beklaget Tangen.

“Det med seilbåten var dumt gjort av meg, og jeg tar all skyld”, sa han til avisen Fædrelandsvennen.

Nå handler det om større ting enn et kunstmuseum. Sjefen for oljefondet har makt over norsk økonomi langt inn i fremtiden - og kan ikke kastes av velgerne ved neste valg. Våre barn og barnebarn og deres etterkommere skal leve av avkastningen. Selve fondet skal i prinsippet vare evig.

Ikke opptatt av lønn

Flere trekker det frem som prisverdig at Tangen ikke har diskutert lønn, han tar denne jobben av andre grunner. Når mange ser det slik, er det nok fordi lønn for de aller fleste av oss er viktig. Det er den vi lever av, det er den som avgjør hvilke ferier vi har råd til, hvor vi kan bo, og hva vi kan unne oss av litt ekstra luksus i hverdagen. Men lønn betyr ikke noe for Tangen. Lønnen som oljefondsjef blir uansett en bagatell i hans privatøkonomi.

Han sier selv at han alltid har vært opptatt av å bringe mennesker sammen. Både seminaret i USA, og hans mail til Yngve Slyngstad med invitasjon til å få treffe sir Richard Attenborough forteller om en mann som er opptatt av nettverk. I finansbransjen er kontakter og nettverk en særdeles viktig nøkkel til suksess. Her har Tangen utvilsomt vært dyktig.

Den vanligvis så korrekte Yngve Slyngstad tråkket feil i forbindelse med Nicolai Tangens seminar i USA. Foto: Trond Solberg

I jobben som oljefondsjef kan han knytte enda flere kontakter. Treffe enda flere interessante mennesker. Knapt noen vi si nei til å møte sjefen for et av verdens største fond. Men jobben krever måtehold i den forstand at det skal være lite stas, med profesjonelle møter mellom profesjonelle aktører, i nøkterne sammenhenger.

Munnkurv?

Hvordan vil Tangen forholde seg til alle de han kjenner, i sin nye jobb? Har han tenkt å kutte båndene til gamle venner han og familien kan ha fått gjennom nær 30 år i Londons finansverden? Pålegge seg selv og vennene munnkurv om alt som har med økonomi og næringsliv å gjøre når de treffes? Alt dette må vi få svar på.

Vi vet at det er svært strenge regler for oljefondets ansatte når det gjelder hvem de skal omgås, og hva de kan snakke om. De er varsomme i sin omgang med milliardærer og andre som har interesser i oljefondets investeringer og vurderinger, eller som kan ønske seg oppdrag fra fondet.

“Jeg pleier ikke å sitte med noen milliardærinvestorer i noen bar” sa Slyngstad til VG i 2015.

Den avtroppende oljefondsjefen tråkket feil i forbindelse med Tangens seminar. Men han har, i det store bildet, både definert seg selv som embetsmann, og opptrådt som det.

“..at mitt mandat derfor er nærmere “public servant” enn “chief executive”. En slik rolle er det ingen andre fond på vår størrelse som har, ikke sant”, sa Slyngstad i det samme VG-intervjuet.

Kanskje bor det en klassisk embetsmann inne i Nicolai Tangen også. Den må han i så fall vise oss. Og det må skje raskt.

Publisert: 22.04.20 kl. 13:44

