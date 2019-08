Menigheten i Al-Noor Islamic Centre i Bærum samlet seg til Eid på Thon hotel i Sandvika. Mohammed Rafiq, som stanset den siktede mannen, til venstre, Mohammed Iqbal, som hjalp til, til høyre. Foto: Terje Pedersen

Et angrep på oss alle

Angrepet på moskeen i Bærum er et angrep på oss alle.

At forsøket ikke fikk omfattende og dødbringende følger, kan vi takke 65 år gamle Mohammed Rafiq for. Han fikk raskt tak i den siktede Bærums-mannen, og fikk etter hvert hjelp til å få kontroll med ham. Han kan ha reddet mange menneskeliv med sin modige og kontante reaksjon.

Frykt og splittelse

Politiet etterforsker hendelsen som forsøk på terrorhandling. Uavhengig av hva politiet kommer frem til, har det som skjedde i Bærum lørdag ettermiddag, terrorens effekt. Terrorens mål er å skape frykt, langt utover de menneskene som blir direkte rammet.

I samfunn der frykten råder, vil det også være lettere å skape splittelse mellom ulike grupper. Gjensidig mistenksomhet, tvil om andres intensjoner og gode vilje. Fremmedgjøring, gruppetenkning, «oss» mot «dem». Der slike tendenser først får feste, blir de gjerne selvforsterkende. Tillit er lett å rive ned, og vanskelig å bygge opp igjen.

Et sjokk

Norge er et samfunn preget av tillit. Vi stoler i stor grad på hverandre, på myndighetene, og på politikerne våre. Denne tilliten må vi gjøre alt vi kan for å bevare. Dette handler i stor grad om hvordan vi ser hverandre, hvordan vi snakker om hverandre - og om hvordan vi snakker sammen.

Angrepet på moskeen i Bærum kom som et sjokk. Igjen har vi fått et brutalt og skremmende eksempel på hva fremmedhat og ekstreme holdninger kan føre til. Vi har sett det før. Ser vi bort fra skuddene mot synagogen i Oslo i 2006, har terror og politisk motivert vold i Norge i all hovedsak vært dominert av høyreekstreme.

Samlet mot terroren

Vi må håpe at det som skjedde ikke splitter, men tvert om samler oss. Fordi vi først og fremst er nordmenn, uavhengig av tro og bakgrunn. I helgen var det muslimske nordmenn som ble utsatt for angrep. For åtte år siden var det unge AUFere på Utøya, og byråkrater og tilfeldig forbipasserende i regjeringskvartalet.

Den gangen lærte vi at det er terroristen mot alle oss andre. Nordmenn av alle slag sto sammen mot terroren. Så lenge vi står sammen, i visshet om at et angrep på noen av oss er et angrep på oss alle, klarer vi også å bevare tilliten i det norske samfunnet.

Kanskje kommer det til og med noe godt ut av det vonde som har skjedd. Kanskje ser vi hverandre bedre - og kanskje ser vi enda klarer at vi må beskytte hverandre. Både i ord og i handlinger.



