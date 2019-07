Rettstegning fra saken mot artisten ASAP Rocky (Rakim Athelaston Mayers), som er mistenkt for mishandling. Saken startet i Stockholm tirsdag. llustrasjon: Anna Havard / TT / NTB scanpix Foto: Illustration: Anna Havard / TT

En svensk ildprøve

Hva er det som får hundretusener av mennesker verden over til å frykte for at Sverige vil begå et justismord for åpen scene?

Hvert år utarbeider den internasjonale humanitære organisasjonen World Justice Project en rangering over alle land basert på hvor god rettssikkerheten er i de forskjellige.

Offentliggjøringen hvert år er den rene parademarsjen for den nordiske velferdsmodellen. Danmark topper. Norge er nummer to. Fulgt av Finland. Og til slutt Sverige som altså ikke får plass på pallen, men som likevel må sies å være i eliten av rettssikkerhetsstater. Og langt bedre enn USA, som ligger på 20. plass.

Og likevel frykter nå mennesker over hele den vestlige verden, inkludert USAs president Donald Trump, for at Sverige i disse dager vil begå et justismord for åpen scene og dømme det de mener er den uskyldige rapperen A$AP Rocky.

«Rocky sitter i varetekt på ubestemt tid i påvente av rettssak. Hans grunnleggende menneskerettigheter blir ignorert og han er tvunget til å leve under umenneskelige forhold – bare for å ha handlet i selvforsvar», meldte TMZ noen dager etter arrestasjonen av artisten for tre uker siden.

Når så mange mennesker virkelig er bekymret for rettssikkerheten til en kjent artist som stilles for retten i Sverige, er det åpenbart at vårt naboland har pådratt seg et omdømmeproblem, rettferdig eller urettferdig.

Hvordan har dette kunnet skje?

Vel, skepsisen til Sverige i USA, og særlig på den politiske høyresiden, har alltid vært stor. Kanaler som FOX News har i mange år brukt Sverige som skrekkeksempel på hva den progressive fløyen av det demokratiske partiet ønsker å gjøre USA til.

Det startet for alvor under valgkampen i 2008 da Barack Obama slo John McCain.

– Hva har du å si til folk som er bekymret for at Barack Obama ønsker å gjøre Amerika til et sosialistland på linje med Sverige, spurte Barbara West fra en TV-kanal i Florida en måpende visepresidentkandidat Joe Biden noen uker før valget.

«Vi vil snart bli som Sverige, et sosialistisk demokrati hvor myndighetene dominerer økonomien, bestemmer prioriteringene i privat sektor og tilbyr et langt større utvalg av tjenester til mange flere mennesker ved hjelp av mye høyere skatter», skrev Dick Morris.

– Ah, Sverige, sa Fox News' Bill O'Reilly med en grimase.

– Et land på ni millioner mennesker med det mest «progressive» politiske systemene på jorden. Den kvasisosialistiske regjeringen tilbyr rettigheter fra vuggen til graven, de fleste mennesker gifter seg aldri og nesten alt er lov å foreta seg. Ikke noen Gud, ikke noe «hykleri». Bare enormt høye selvmordstall mens alle gjør sin egen greie.

Trump, som formet sin politiske persona i disse Obama-årene, var lydhør for denne retorikken. Bare et par uker etter at han var innsatt som president i 2017, brukte han Sverige som eksempel på hvor ille det kan gå om ikke USA begrenser innvandringen.

Og da statsminister Stefan Løven i forrige uke ga klar beskjed i samtalen med Trump om at det ikke var aktuelt for politikerne å blande seg inn i rettsprosessen, gikk Trump rett på Twitter og proklamerte:

«Vi gjør så mye for Sverige, men det virker visst ikke andre veien. ... Sverige burde fokusere på sitt virkelige kriminalitetsproblem».

Men det er ikke bare på den amerikanske høyresiden at skepsisen til det svenske rettssamfunnet er betydelig. I august 20 10 ble Julian Assange, best kjent som grunnlegger av nettstedet Wikileaks, etterlyst av svensk politi anklaget for seksuelle overgrep mot to ulike kvinner.

Assange befant seg da i London hvor han ble pågrepet og motsatte seg utlevering til Sverige, fordi han mente Sverige igjen ville utlevere ham til USA. Etter å ha fått avslag i Høyesterett på søknaden om politisk asyl, søkte Assange tilflukt i Ecuadors ambassade i 2012, og ble der til nå i vår.

Svenskene frafalt arrestordren i 2017, men Wikileaks-aktivister og støttespillere hadde da i fem år sådd tvil om berettigelsen av de svenske anklagene, og fremstil svenske lovmyndigheter som korrupte og styrt av politiske agendaer.

Saken har utvilsomt bidratt til å destabilisere Sveriges omdømme som rettsstat, i nettopp den type miljøer som er fruktbar mark for digitale kampanjer av den typen som nå støtter A$AP Rocky.

Samtidig er den pågående rettssaken den beste sjansen Sverige vil få til å vise at her er alle like for loven. Og at det er bevisene som vil være avgjørende.

Publisert: 30.07.19 kl. 13:59

