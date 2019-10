SVARER: Henriette Killi Westhrin er generalsekretær i Norsk folkehjelp. Foto: erik m sundt

Revolusjon i bistanden

«Vi må våge å snakke om egeninteressen i bistand» foreslår tidligere politisk rådgiver i UD Bård Ludvig Thorheim og etterlyser «en revolusjonering av bistandstenkningen. Bistandspolitikken må i større grad følge norske interesser, bistandsmidler skal brukes som risikokapital, og Norge skal jobbe med å stabilisere svake stater. Dette fortjener et svar.

Henriette Killi Westhrin, generalsekretær, Norsk folkehjelp.

Forestillinger om almisser fra nord til sør, om motstand mot bærekraftig næringsutvikling, og om manglende kunnskap om ulikhet i/mellom land, er ikke relevante innspill til dagens bistandspolitikk. Bistandspolitikken insisterer heller ikke på å leve avskjermet fra verdens utfordringer.

Fattigdommen er kraftig redusert, skriver Thorheim. Men ulikheten i verden er stor og økende. Thorheims løsning er at «det bør landene selv ha ressurser til å gjøre noe med». Påstander som dette fremstår mer som en ansvarsfraskrivelse enn forslag til løsning. Skal bærekraftsmålene nåes, må ulikheten reduseres. Ulikhet oppstår ikke i et vakuum, men er knyttet til fordeling av makt og ressurser. Ulikhet skaper politiske konflikter, ulik ressursfordeling gir større skadevirkninger av klimaendringer, og fravær av demokrati og politiske løsninger, fører til styresett uten støtte i egen befolkning. For å skape velfungerende demokrati og marked som er gunstig for investeringer, må vi fokusere på politiske og strukturelle løsninger. Det betyr at regjeringen må utvikle en plan for hvordan utviklingspolitikken skal bidra til å redusere ulikhet, og løfte fordelingsagendaen internasjonalt. Omfordeling, utvikling av velferdsstaten og samarbeid mellom sivilsamfunnsorganisasjoner og stat (trepartssamarbeid) må få en sentral plass.

Sivilsamfunnet er avgjørende for å løfte strukturelle utfordringer og fremme marginaliserte gruppers interesser. Sivilsamfunnsorganisasjoner må støttes på egne premisser og ikke som gjennomførere av norske egeninteresser. I hele verden innsnevres nå handlingsrommet til slike organisasjoner.

Regjeringen fremmer løsninger på mange av Thorheims utfordringer. Den nye humanitære strategien får sine praktiske tiltak i budsjett for 2020 og tar opp i seg utfordringer og løsninger på krig, konflikt, og langsiktig utviklingshjelp. Myndighetene har i lengre tid brukt store ressurser på å bringe samfunn fra konflikt til stabile og bærekraftige samfunn.

Men regjeringen feiler når den presenterer budsjettet for 2020 hvor næringsutvikling og tjenesteyting til verdens fattigste, samt store multilaterale overføringer skal bære norsk bistandspolitikk fremover. Satsing på næringsutvikling over bistandsbudsjettet, og næringsinvesteringer gjennom Norfund, må finne sin motsats i styrket krav til et organisert arbeidsliv, og at næringslivet forebygger brudd på menneskerettigheter gjennom aktsomhetsvurderinger, bred konsultasjon og forhåndsinformert samtykke i urfolksterritorier. Heller enn å fjerne bistandsformål foreslår Norsk Folkehjelp en styrkning av Norfunds evne til å skape inkluderende og bærekraftig utvikling.

Norsk Folkehjelp deler ikke Thorheims analyse eller løsninger fordi det ikke har en dokumentert fattigdomsbekjempende effekt, ei heller vil de gi redusert ulikhet. Den revolusjonære nytekning av bistandstenkning Thorheim lanserer, finnes allerede. Den heter bærekraftsmålene og Agenda 2030, og den hviler på våre felles, globale målsetninger.

