– President Macron manet til en bred nasjonal bekjempelse i sin tale til ofrene noen dager etter attentatet mot politihovedkvarteret i Paris, og lovet å «føre en utrettelig kamp i møte med islamistisk terrorisme». Det er en fare for at for stor iver kan føre til uakseptabelt angiveri, skriver kronikkforfatteren.

Terroren i Frankrike: «En av dem»

Syv minutter. Det var alt politi-IT-spesialisten Mickael Harpon (45) brukte til å drepe fire kolleger og såre en annen, 3. oktober. På sin egen arbeidsplass, selveste politihovedkvarteret i Paris.

VIBEKE KNOOP RACHLINE, journalist og forfatter av «Terror i Europas hjerte»

Det gjør attentatet helt unikt, og desto mer skremmende – ikke bare for Frankrike. Selv om gjerningsmannen «bare» brukte kniv, og ofrene «bare» var politifolk, meiet ned en helt vanlig dag på jobben. Angrepet regnes nettopp derfor som det mest alvorlige siden Charlie Hebdo i 2015, og minst like symbolsk.

For politihovedkvarteret i Paris har alltid vært en uangripelig bastion, selve hjertet for kampen mot jihadisme. Vel har Frankrike vært spesielt utsatt for islamistisk terror, med 250 døde og mer enn 1000 sårede siden 2015. Men aldri før har fienden kommet og operert innenfra.

Og det som verre er: Mickael Harpon har vært radikalisert i ti år. Kolleger har visst, men unnlatt å melde fra. Han har vanket i en moské i forstaden Gonesse, fulgt bønnene til en salafistisk imam som burde ha vært utvist for lenge siden og frekventert andre radikaliserte uten problemer. Etter attentatet sa innenriksministeren først at Harpon aldri hadde vist tegn til radikalisering. Så måtte han innrømme et det hadde vært «statlige brister» i saken.

Det er mildt sagt. At ingen sporet opp Mickael Harpon på et tidligere tidspunkt er en skandale, og samtidig en gåte. Han jobbet i politiets egen etterretningstjeneste! Og ble som sikkerhetsklarert sjekket regelmessig. Men ikke da han giftet seg med en muslimsk kvinne, fordypet seg i Koranen og ikke lenger ville ta kvinner i hånden. Selv da han forsvarte attentatet mot Charlie Hebdo ble det ikke fulgt opp.

Vibeke Knoop Rachline. Foto: PRIVAT

Hva har skjedd med Frankrike? Ukemagasinet Le Point hevder at franskmennene har blitt politisk og moralsk feige, og fortrenger virkeligheten. Ingen tør lenger å reagere på islamsk fundamentalisme, av frykt for å bli ansett som islamofob. I mellomtiden har radikaliseringen fått bein å gå på.

Mickael Harpon er ikke alene. En fersk rapport av to parlamentarikere, tyder på at politiet, men også hæren, skolen, universitetene, fengslene, sykehusene, offentlig transport og toppidrett (!) er infiltrert av islamister. Foreløpig i veldig liten grad, politiet kjenner til omtrent 30 tilfeller. To av dem har mistet våpentillatelsen etter angrepet 3. oktober.

Det var derfor president Macron manet til en bred nasjonal bekjempelse i sin tale til ofrene noen dager etter attentatet. «Vi vil føre en utrettelig kamp i møte med islamistisk terrorisme», sa han. «Dette er ikke en kamp mot en religion, men mot forvrengningen av den, som leder til terrorisme», la han til.

De fleste franskmenn vil si seg enige i det, men det er også en fare for at for stor iver kan føre til uakseptabelt angiveri, slik landet har sett før, under annen verdenskrig, eller USA med mccarthyismen. Det er også viktig å spore alle former for radikalisering, ikke minst i retning ytre høyre. Den har mange likheter med islamismen og kan få like tragiske utfall som blant annet Norge har opplevd.

Ifølge islam-eksperten Gilles Kepel har terrorismen i Frankrike nå blitt «endogen» eller innenfra, som med Mickael Harpon. Den er etter Kepels mening et resultat av ekstreme fredagsprekener, sosiale nettverk og utnyttelse av svake individer, lette ofre for skruppelløse rekruttører. Dessuten rammes nå symbolske steder for å skape panikk og svekke tilliten til politiet og institusjonene.

Som om det ikke var nok har også situasjonen i Syria og Tyrkias nye initiativ økt frykten for at IS kan bli styrket igjen og/eller at fremmedkrigere kommer tilbake. IS har aldri forsvunnet fra sine gamle trakter, og står bak minst 400 «lokale» attentater siden kalifatet ble beseiret. Det er en stor kontrast mellom denne vage frykten og de svært beskjedne reaksjonene i opinionen etter attentatet i politihovedkvarteret.

Det førte ikke til noen demonstrasjoner, ikke et eneste rosetog. Siden det foregikk inne i politihovedkvarteret ble det heller ikke filmet direkte. Ingen kunne identifisere seg med ofrene.

Det fører til et annet ubehagelig spørsmål: har vi fått nok av terrorisme? Orker vi ikke ta inn over oss flere døde? Har vi blitt ufølsomme for andres lidelse? For meg er det en umulig tanke. Jeg kjenner ofre som ikke kan glemme, selv om angrepet de ble utsatt for skjedde for snart 40 år siden. Og hva med Utøya? Skal vi etter x antall år slutte å tenke på de unge der?

Åsne Seierstad skrev om Breivik som «en av oss». Harpon var «en av dem», en av politiets egne. La oss håpe han ikke har skapt en ny trend. At ikke det neste attentatet i Frankrike blir en soldat som fyrer løs på sine egne i stedet for å beskytte andre. Dessverre er det ikke lenger utenkelig. Når det gjelder terror er nesten ingen ting utenkelige. Terroristenes oppfinnsomhet ser ikke ut til å ha noen grenser.

Harpon viste nye veier. Han stakk bare ut til nærmeste butikk, kjøpte to keramikk-kniver (som ikke piper i detektoren) og slo til. Så enkelt kan det gjøres.

